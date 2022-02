Quân đội Ukraine tăng quân số ở Donbass lên 150.000, sẵn sàng đánh lớn

Đến cuối tuần này, tổng quân số của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Donbass có thể lên tới 150.000 quân. Hiện tại quân số của quân đội Ukraine gồm 120 nghìn người đang đóng quân tại Donbass. Con số này lớn gấp 5 lần lực lượng của các nước cộng hòa tự xưng cộng lại. Sự gia tăng mạnh mẽ của Quân đội Ukraine tại Donbass, gắn liền với ý định của Kiev, đó là nhanh chóng tiến hành cuộc tấn công tổng lực; hoặc ít nhất, là tấn công các khu vực phòng ngự mỏng yếu nhất của DPR. Nhất là khu vực phía bắc hoặc phía nam của cộng hòa Donetsk tự xưng. Theo các nguồn tin phương Tây, hiện nay quân số của phía Ukraine tại Donbass là 120 nghìn người. Nhưng theo các nhà phân tích phương Tây, do chiến tuyến khá dài, cần phải tăng cường sự hiện diện của quân đội Ukraine ở một số khu vực nhất định và phía Ukraine tiếp bổ sung lực lượng. Mặc dù tập trung khá nhiều lực lượng tại đường giới tuyến, nhưng Quân đội Ukraine không dám tấn công, do phía Nga đã cảnh báo khá nghiêm túc với Kiev, về hậu quả của việc vi phạm các thỏa thuận Minsk. Nếu Ukraine tấn công các nước cộng hòa ly khai, Nga sẽ đưa quân đến Donbass để bảo vệ người Nga sinh sống tại khu vực này; hiện Quân đội Nga đã được triển khai sát biên giới Ukraine và cả tại nước láng giềng Belarus và sẵn sàng giáng trả các đòn tấn công vào DPR và LPR. Trong bối cảnh tăng quân đến Miền Đông, hôm nay vào khoảng giữa trưa, UAV TB2 của Ukraine, đã cất cánh từ một sân bay quân sự ở Kharkov, để thực hiện một chuyến bay trinh sát theo hướng biên giới với Nga, tiếp cận nó ở khoảng cách 10 km; gần biên giới của vùng Belgorod. Được biết, chiếc UAV TB-2 đã thực hiện chuyến bay trinh sát trên khu vực biên giới Ukraine và Nga; nhưng chuyến bay của chiếc UAV TB2 đã nhanh chóng kết thúc, vì thiết bị phát sóng của máy bay không người lái sau đó bị tắt. Những hành động trinh sát như vậy do Kiev tổ chức gần biên giới Nga có thể dẫn đến thực tế là Nga sẽ sử dụng các phương tiện kỹ thuật để chống lại máy bay không người lái của Ukraine; thậm chí có thể bị hệ thống phòng không Nga tiêu diệt mà không cần cảnh báo trước. Trước đó có thông tin cho rằng, Quân đội Ukraine có thể sử dụng UAV TB2 trong cuộc tấn công vào Donetsk, để điều chỉnh các cuộc tấn công bằng pháo tầm xa; đặc biệt là khi pháo kích vào ban đêm, vì UAV TB2 có hệ thống quan sát ban đêm. Trong khi đó, nhằm phòng ngừa những diễn biến leo thang ở Donbass và răn đe Ukraine, Quân đội Nga bắt đầu điều trực thăng tấn công tới bán đảo Crimea và bờ biển Azov. Điều này được chứng minh bằng rất nhiều đoạn video đã xuất hiện trên mạng xã hội trong tuần qua. Trực thăng vũ trang được đánh giá là những vũ khí rất hiệu quả, để ngăn chặn các lực lượng vũ trang Ukraine, trong trường hợp Ukraine hoặc NATO, tấn công vào khu vực Donbass hoặc vào bán đảo Crimea; thậm chí là phần lãnh thổ Nga. Trong các đoạn video được người dân quay đưa lên mạng xã hội, được thực hiện vào tuần trước, người xem có thể thấy một số lượng đáng kể trực thăng chiến đấu của Không quân Nga, đang hướng đến Biển Azov và có thể đây là hoạt động bay chuyển sân của số máy bay trên. Trong một video khác, người xem có thể thấy việc trực thăng chiến đấu của Nga bay chuyển sân từ khu vực Krasnodar đến Crimea. Điểm đến của các trực thăng được triển khai vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo thông tin không chính thức, số trực thăng vũ trang này sẽ được triển khai ở phía bắc của bán đảo. Đáng chú ý là theo đánh giá của phương Tây, việc sử dụng trực thăng vũ trang của Nga, được coi là nguy hiểm nhất đối với Ukraine, trong trường hợp xảy ra xung đột; vì những phương tiện chiến đấu này, có khả năng gây ra tổn thất rất nghiêm trọng cho lực lượng đối phương. Video do người dân quay cảnh trực thăng vũ trang của Không quân Nga bay đến bán đảo Crimea.

