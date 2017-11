Nga tính thay phi công chiến đấu bằng trí thông minh nhân tạo

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS hôm thứ tư vừa rồi, cựu chỉ huy lực lượng Không gian vũ trụ Nga kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng Liên bang ông Viktor Bondarev cho biết: "Trí thông minh nhân tạo trước hết sẽ thay thế các phi công lái chiến đấu cơ, sau đó là thay thế luôn cả người lính trên chiến trường". Nguôn ảnh:Sputnik. "Và tất nhiên, chỉ cần một người điều hành từ dưới mặt đất cũng có thể chỉ huy được cả một phi đoàn phi cơ được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo"- ông nhấn mạnh khi được hỏi về khả năng ứng dụng của trí thông minh nhân tạo vào lĩnh vực quốc phòng. Nguồn ảnh: nytimes.com. Viktor Bondarev lập luận rằng, khi các phương tiện di chuyển dưới mặt đất đã được ứng dụng trí thông minh nhân tạo như xe tự lái, chó chiến binh,... thì tại sao chúng ta không mang trí thông minh nhân tạo lên trên không, đây là điều hoàn toàn có thể với công nghệ hiện tại. Nguồn ảnh: Russian Military. Cần phải nhấn mạnh, một phi cơ được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo sẽ khác hoàn toàn với một máy bay không người lái được điều khiển từ xa. Thay vì có người điều khiển từ xa, phi cơ sử dụng trí thông minh nhân tạo sẽ tự tìm cách thực hiện mệnh lệnh được giao từ trước dựa trên cơ sở dữ liệu của mình. Nguồn ảnh: Jetphoto. Điều đó đồng nghĩa với việc, một cỗ máy tính lái máy bay sẽ tốt hơn nhiều so với một người phi công thực thụ. Khi đó, chiếc máy tính sẽ được nạp vào một cơ sở dữ liệu khổng lồ bao gồm các kỹ năng, kinh nghiệm thực tế và cách đối phó với tình huống của hàng vạn phi công trước đó, điều mà không một phi công thực thụ nào có thể học hết được. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, trong nhiều tính huống nguy hiểm, cảm tính của phi công chính là thứ đe dọa cả phi cơ và toàn bộ thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, trí thông minh nhân tạo lại hoàn toàn không có cảm tính, nó sẽ đưa ra quyết định dựa trên việc đánh giá các khả năng và lựa chọn khả năng nào có tỷ lệ thành công cao nhất. Nguồn ảnh: Deagel.com Ngoài ra, trí thông minh nhân tạo cũng không biết sợ, nó không sợ chết và hoàn toàn không biết đau. Khi xảy ra sự cố trên không, một chiếc máy bay được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo sẽ được điều khiển trực tiếp tới khi đâm xuống đất và phát nổ, tránh tình trạng máy bay rơi mất kiểm soát sau khi phi công nhảy dù. Nguồn ảnh: Popular Science. Mặc dù vậy, nếu nhìn vào bên trong khoang lái của những phi cơ vận tải, phi cơ ném bom của không quân Nga hiện tại thì mọi người đều có thể nhận ra một điều rằng từ nay cho đến lúc các phi cơ Nga được "phổ cập trí thông minh nhân tạo" là chặng đường rất xa xôi. Nguồn ảnh: Wiki. Mặc dù vậy, cũng không thể phủ nhận được tầm quan trọng của trí thông minh nhân tạo trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trong tương lai, rất có thể những vị trí của con người sẽ được thay thế bởi trí thông minh nhân tạo. Nguồn ảnh: The National Interest Trong các dòng chiến đấu cơ của Nga hiện tại thì chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc phổ cập trí thông minh nhân tạo lên trên một dòng máy bay chiến đấu của Không quân Nga. Và rất có thể trong tương lai gần một chiếc Su-57 tự động hoàn toàn sẽ xuất hiện tương tự như những gì người Nga đang làm trên xe tăng T-14 Armata. Nguồn ảnh: Indian Defence.

