Nga thử nghiệm UAV bay siêu cao, mang được cả tấn bom

Loại máy bay vừa được Nga thử nghiệm lần đầu tiên mang tên Altius-U, đây được coi là loại máy bay không người lái do Nga phát triển để trở thành đối trọng với "ác điểu" RQ-4 Global Hawk và Predator đang được Mỹ sử dụng hiện nay. Nguồn ảnh: Rumil. Theo thông tin được hãng thông tấn TASS của Nga đăng tải, loại máy bay không người lái mang tên Altius-U đã được Nga phát triển trong khoảng một năm nay và chuyến bay thử diễn ra hôm thứ ba vừa rồi đã thành công tốt đẹp. Nguồn ảnh: Tube. Chiếc máy bay không người lái Altius-U này có trọng lượng tổng cộng lên tới 6 tấn và trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, Altius-U đã bay liên tục trên không 32 phút không nghỉ. Nguồn ảnh: Flickr. Cũng theo các thông tin ban đầu, mẫu máy bay không người lái này của Nga dự kiến sẽ phục vụ cho các nhiệm vụ do thám, trinh sát và tuần tra thời gian dài trên không. Nguồn ảnh: Aviation. Mặc dù vậy, Altius-U vẫn có khả năng hoạt động như một máy bay không người lái vũ trang khi nó có thể mang theo lượng vũ khí lên tới 1 tấn. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc UAV này có khả năng mang theo gần như mọi loại bom thông thường đang có trong biên chế của không quân Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhiều chuyên gia đánh giá, không thể so sánh Altius-U với máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Không quân Mỹ được do phiên bản UAV của Nga chỉ được trang bị động cơ cánh quạt trong khi loại UAV của Mỹ sử dụng động cơ phản lực. Nguồn ảnh: Farnews. Hai động cơ cánh quạt của Altius-U cho phép nó bay được ở độ cao tối đa 800 mét - thấp hơn nhiều so với độ cao tối đa mà chiếc UAV của Mỹ có thể đạt được. Nguồn ảnh: Pinterest. Điểm "ăn tiền" nhất của loại UAV này đó là nó có khả năng hoạt động liên tục 24 tiếng - cho phép mở rộng vùng hoạt động - bù đắp lại cho yếu tố tốc độ chậm khi nó sử dụng hai động cơ cánh quạt. Nguồn ảnh: 1TV. Hiện tại, vẫn chưa rõ tới bao giờ UAV Altius-U của Nga sẽ được đưa ra thử nghiệm trên chiến trường và liệu rằng Nga có xuất khẩu loại máy bay không người lái này ra nước ngoài hay không? Nguồn ảnh: Star. Mời độc giả xem Video: Siêu máy bay không người lái mang tên Thợ Săn vừa được Nga thử nghiệm cách đây ít ngày.

Loại máy bay vừa được Nga thử nghiệm lần đầu tiên mang tên Altius-U, đây được coi là loại máy bay không người lái do Nga phát triển để trở thành đối trọng với "ác điểu" RQ-4 Global Hawk và Predator đang được Mỹ sử dụng hiện nay. Nguồn ảnh: Rumil. Theo thông tin được hãng thông tấn TASS của Nga đăng tải, loại máy bay không người lái mang tên Altius-U đã được Nga phát triển trong khoảng một năm nay và chuyến bay thử diễn ra hôm thứ ba vừa rồi đã thành công tốt đẹp. Nguồn ảnh: Tube. Chiếc máy bay không người lái Altius-U này có trọng lượng tổng cộng lên tới 6 tấn và trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, Altius-U đã bay liên tục trên không 32 phút không nghỉ. Nguồn ảnh: Flickr. Cũng theo các thông tin ban đầu, mẫu máy bay không người lái này của Nga dự kiến sẽ phục vụ cho các nhiệm vụ do thám, trinh sát và tuần tra thời gian dài trên không. Nguồn ảnh: Aviation. Mặc dù vậy, Altius-U vẫn có khả năng hoạt động như một máy bay không người lái vũ trang khi nó có thể mang theo lượng vũ khí lên tới 1 tấn. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc UAV này có khả năng mang theo gần như mọi loại bom thông thường đang có trong biên chế của không quân Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhiều chuyên gia đánh giá, không thể so sánh Altius-U với máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Không quân Mỹ được do phiên bản UAV của Nga chỉ được trang bị động cơ cánh quạt trong khi loại UAV của Mỹ sử dụng động cơ phản lực. Nguồn ảnh: Farnews. Hai động cơ cánh quạt của Altius-U cho phép nó bay được ở độ cao tối đa 800 mét - thấp hơn nhiều so với độ cao tối đa mà chiếc UAV của Mỹ có thể đạt được. Nguồn ảnh: Pinterest. Điểm "ăn tiền" nhất của loại UAV này đó là nó có khả năng hoạt động liên tục 24 tiếng - cho phép mở rộng vùng hoạt động - bù đắp lại cho yếu tố tốc độ chậm khi nó sử dụng hai động cơ cánh quạt. Nguồn ảnh: 1TV. Hiện tại, vẫn chưa rõ tới bao giờ UAV Altius-U của Nga sẽ được đưa ra thử nghiệm trên chiến trường và liệu rằng Nga có xuất khẩu loại máy bay không người lái này ra nước ngoài hay không? Nguồn ảnh: Star. Mời độc giả xem Video: Siêu máy bay không người lái mang tên Thợ Săn vừa được Nga thử nghiệm cách đây ít ngày.