Các thông tin gần đây cho thấy, thế trận của Quân đội Ukraine ở thị trấn Toretsk và làng New York có thể đang thay đổi. Tuyến phòng ngự được xây dựng hơn 10 năm, đã bị quân Nga tìm ra cách đột phá. Cuộc tiến công này của quân Nga diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, khiến người ta thắc mắc, đó là lỗi chỉ huy Quân đội Ukraine hay sai lầm chiến lược? Trước tiên hãy nói về những thất bại của Quân đội Ukraine ở Toretsk và New York. Đây vốn là tuyến phòng thủ được xây dựng công phu của Ukraine, nhưng lại nhanh chóng thất bại. Bắt đầu từ ngày 20/6, tình hình ở đây đã thay đổi. Tuyến phòng thủ vững chắc ban đầu đột nhiên trở thành điểm yếu của Quân đội Ukraine và ba mũi tấn công của Quân đội Nga đã nhàn nhã xông vào. Phản ứng của Quân đội Ukraine thế nào? Rút lui! Một số người thậm chí đã đầu hàng. Đây có phải là lỗi chỉ huy hay có gì đó bất ổn phía sau? Trong vài ngày tiếp theo, mọi chuyện càng trở nên mất kiểm soát. Quân Nga không những không bị cản trở bởi những tuyến phòng thủ này, mà còn tiếp tục đào sâu. Vào ngày 25/6, họ chiếm vùng phía ngoài làng New York mà không cần nỗ lực gì. Phản ứng của Quân đội Ukraine lúc này thế nào? Họ vẫn còn như đang “mơ ngủ”. Bây giờ nhìn lại, có phải toàn bộ cách bố trí chiến lược của Quân đội Ukraine tại Torestk và New York có gì đó không ổn? Trước hết, rõ ràng họ đã đánh giá quá cao khả năng phòng thủ của mình, cho rằng những tuyến phòng thủ vững chắc có thể tự động chặn đứng quân Nga. Kết quả là quân Nga rà phá bãi mìn và “nhẹ nhàng” tiến qua tuyến phòng ngự phía trước, khiến quân Ukraine bất ngờ. Đây không chỉ là sai lầm về mặt chiến thuật mà còn là sai lầm về mặt chiến lược. Rõ ràng có vấn đề trong việc bố trí quân Ukraine trong phòng ngự, khi những cựu binh ở tiền tuyến đã kiệt sức, tân binh chưa thể bù đắp được. Hơn nữa, các chỉ huy Ukraine dường như vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Họ không phản ứng tốt trước cuộc tấn công của Nga và chậm đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu. Thông tin về tình hình chiến đấu vào ngày 25/6 thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn, khi Quân đội Nga đã tiêu diệt 2.345 quân Ukraine chỉ trong một ngày, một con số đáng lo ngại. Đánh giá từ trận đánh này, vấn đề của Quân đội Ukraine không chỉ là vấn đề hiệu quả chiến đấu, mà còn là vấn đề lớn về bố trí chiến lược và áp dụng chiến thuật. Nếu Quân đội Ukraine vẫn muốn tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến này, thì họ phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược của mình. Nói về chiến lược của Quân đội Ukraine, thực sự có những bất ổn, họ thậm chí còn gây bất ngờ khi đã mạo hiểm rút một số lượng lớn quân tinh nhuệ từ tuyến phòng thủ đã được triển khai như Avdiivka, Chasov Yar, để tăng viện cho mặt trận Kharkov. Đây là chiến thuật điều quân theo kiểu “giật gấu vá vai”, vá được chỗ này thì thủng mất chỗ khác. Chiến lược này không phải là cắt đứt đường rút lui của họ sao? Chiến thuật đi lạc này chỉ có thể khiến mọi người lo lắng, khi thành công chỗ này, nhưng tương lai chỗ khác thực sự nguy ngập? Hơn nữa, chiến lược điều động quân và tướng này, thoạt nhìn có thể gây nhầm lẫn cho kẻ thù, nhưng cuối cùng, chính quân Ukraine đã làm rối loạn thế trận trước. Việc điều quân của Ukraine như vậy không những không tạo được sự kháng cự hiệu quả, mà còn khiến Quân đội Nga tận dụng được điểm yếu của họ. Chúng ta hãy nhìn vào tình hình hiện tại của Quân đội Ukraine, tuyến phòng thủ của họ bị chọc thủng, quân chủ lực được điều động, toàn bộ bố cục chiến lược hỗn loạn. Nếu tình trạng này tiếp diễn, Quân đội Ukraine không chỉ mất đi lợi thế trên chiến trường, mà khả năng chiến đấu lâu dài của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có thể nhận thấy một điều đó là, Quân đội Ukraine hiện thiếu sự chỉ đạo chiến lược ổn định. Đánh giá từ trận chiến này, nếu Quân đội Ukraine không thể nhanh chóng điều chỉnh bố cục chiến lược và áp dụng chiến thuật, thì rất có thể họ sẽ bị đánh bại hoàn toàn trong cuộc xung đột. Theo các chuyên gia của Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), Quân đội Nga đang cố gắng lợi dụng các hoạt động mới của họ ở phía bắc Kharkov, để đánh lạc hướng và thu hút lực lượng Ukraine tăng viện từ khắp nơi, nhằm tạo thuận lợi cho các mũi tấn công ở những mặt trận khác, đặc biệt là Donetsk. (Nguồn ảnh: ISW, Reuters, Ukrinform, Sputnik).

Các thông tin gần đây cho thấy, thế trận của Quân đội Ukraine ở thị trấn Toretsk và làng New York có thể đang thay đổi. Tuyến phòng ngự được xây dựng hơn 10 năm, đã bị quân Nga tìm ra cách đột phá. Cuộc tiến công này của quân Nga diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, khiến người ta thắc mắc, đó là lỗi chỉ huy Quân đội Ukraine hay sai lầm chiến lược? Trước tiên hãy nói về những thất bại của Quân đội Ukraine ở Toretsk và New York. Đây vốn là tuyến phòng thủ được xây dựng công phu của Ukraine, nhưng lại nhanh chóng thất bại. Bắt đầu từ ngày 20/6, tình hình ở đây đã thay đổi. Tuyến phòng thủ vững chắc ban đầu đột nhiên trở thành điểm yếu của Quân đội Ukraine và ba mũi tấn công của Quân đội Nga đã nhàn nhã xông vào. Phản ứng của Quân đội Ukraine thế nào? Rút lui! Một số người thậm chí đã đầu hàng. Đây có phải là lỗi chỉ huy hay có gì đó bất ổn phía sau? Trong vài ngày tiếp theo, mọi chuyện càng trở nên mất kiểm soát. Quân Nga không những không bị cản trở bởi những tuyến phòng thủ này, mà còn tiếp tục đào sâu. Vào ngày 25/6, họ chiếm vùng phía ngoài làng New York mà không cần nỗ lực gì. Phản ứng của Quân đội Ukraine lúc này thế nào? Họ vẫn còn như đang “mơ ngủ”. Bây giờ nhìn lại, có phải toàn bộ cách bố trí chiến lược của Quân đội Ukraine tại Torestk và New York có gì đó không ổn? Trước hết, rõ ràng họ đã đánh giá quá cao khả năng phòng thủ của mình, cho rằng những tuyến phòng thủ vững chắc có thể tự động chặn đứng quân Nga. Kết quả là quân Nga rà phá bãi mìn và “nhẹ nhàng” tiến qua tuyến phòng ngự phía trước, khiến quân Ukraine bất ngờ. Đây không chỉ là sai lầm về mặt chiến thuật mà còn là sai lầm về mặt chiến lược. Rõ ràng có vấn đề trong việc bố trí quân Ukraine trong phòng ngự, khi những cựu binh ở tiền tuyến đã kiệt sức, tân binh chưa thể bù đắp được. Hơn nữa, các chỉ huy Ukraine dường như vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Họ không phản ứng tốt trước cuộc tấn công của Nga và chậm đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu. Thông tin về tình hình chiến đấu vào ngày 25/6 thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn, khi Quân đội Nga đã tiêu diệt 2.345 quân Ukraine chỉ trong một ngày, một con số đáng lo ngại. Đánh giá từ trận đánh này, vấn đề của Quân đội Ukraine không chỉ là vấn đề hiệu quả chiến đấu, mà còn là vấn đề lớn về bố trí chiến lược và áp dụng chiến thuật. Nếu Quân đội Ukraine vẫn muốn tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến này, thì họ phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược của mình. Nói về chiến lược của Quân đội Ukraine, thực sự có những bất ổn, họ thậm chí còn gây bất ngờ khi đã mạo hiểm rút một số lượng lớn quân tinh nhuệ từ tuyến phòng thủ đã được triển khai như Avdiivka, Chasov Yar, để tăng viện cho mặt trận Kharkov. Đây là chiến thuật điều quân theo kiểu “giật gấu vá vai”, vá được chỗ này thì thủng mất chỗ khác. Chiến lược này không phải là cắt đứt đường rút lui của họ sao? Chiến thuật đi lạc này chỉ có thể khiến mọi người lo lắng, khi thành công chỗ này, nhưng tương lai chỗ khác thực sự nguy ngập? Hơn nữa, chiến lược điều động quân và tướng này, thoạt nhìn có thể gây nhầm lẫn cho kẻ thù, nhưng cuối cùng, chính quân Ukraine đã làm rối loạn thế trận trước. Việc điều quân của Ukraine như vậy không những không tạo được sự kháng cự hiệu quả, mà còn khiến Quân đội Nga tận dụng được điểm yếu của họ. Chúng ta hãy nhìn vào tình hình hiện tại của Quân đội Ukraine, tuyến phòng thủ của họ bị chọc thủng, quân chủ lực được điều động, toàn bộ bố cục chiến lược hỗn loạn. Nếu tình trạng này tiếp diễn, Quân đội Ukraine không chỉ mất đi lợi thế trên chiến trường, mà khả năng chiến đấu lâu dài của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có thể nhận thấy một điều đó là, Quân đội Ukraine hiện thiếu sự chỉ đạo chiến lược ổn định. Đánh giá từ trận chiến này, nếu Quân đội Ukraine không thể nhanh chóng điều chỉnh bố cục chiến lược và áp dụng chiến thuật, thì rất có thể họ sẽ bị đánh bại hoàn toàn trong cuộc xung đột. Theo các chuyên gia của Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), Quân đội Nga đang cố gắng lợi dụng các hoạt động mới của họ ở phía bắc Kharkov, để đánh lạc hướng và thu hút lực lượng Ukraine tăng viện từ khắp nơi, nhằm tạo thuận lợi cho các mũi tấn công ở những mặt trận khác, đặc biệt là Donetsk. (Nguồn ảnh: ISW, Reuters, Ukrinform, Sputnik).