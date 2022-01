Nga sẽ động binh ngay lập tức nếu Donbass bị tấn công

Người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, Konstantin Gavrilov, đã đưa ra một tuyên bố, trong đó ông nhấn mạnh rằng, Nga sẽ sẵn sàng trả đũa, nếu Kiev và NATO cố gắng tấn công lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng tại Donbass. Như vậy Nga sẽ sẵn sàng tiến hành các hành động quân sự cứng rắn, với không chỉ các hành động phiêu lưu quân sự của Ukraine mà của cả NATO, để bảo vệ các công dân Nga trong khu vực. “Mọi thứ đã được nói rõ ràng và cảnh báo: chúng tôi sẽ không khoan nhượng khi công dân của chúng tôi bị tấn công”; ông Konstantin Gavrilov nói . Tình hình Miền Đông Ukraine hiện nay là cực kỳ nghiêm trọng, vì các hoạt động hiện tại của Quân đội Ukraine ở Donbass và sự xuất hiện trên cả phần lãnh thổ Ukraine và gần biên giới của các nước NATO cho thấy, sự chuẩn bị tích cực của Kiev và phương Tây cho một cuộc tiến công lớn. NATO vẫn chưa phản ứng trước tuyên bố như vậy của Nga, họ tin rằng, Moscow đang cố tình lừa bịp bằng các lời răn đe. Điều này cho thấy, sự leo thang của tình hình chắc chắn sẽ ngày càng gia tăng. Đến nay, theo ước tính của phương Tây, quân đội Nga gồm 125.000 quân đã được triển khai gần biên giới Ukraine. Con số này vượt quá đáng kể lực lượng của Quân đội Ukraine ở Donbass. Ngay cả khi cộng thêm lực lượng NATO gồm 40.000 quân, cũng chưa thể bằng Quân đội Nga; chưa tính thêm lực lượng dân quân ly khai. Trong bối cảnh căng thẳng chưa lắng dịu, Mỹ đã bắt đầu điều xe tăng hạng nặng và xe bọc thép hạng nhẹ tới biên giới với Ukraine và Romania; dường như chuẩn bị sử dụng các phương tiện này để đối phó lại các hành động tấn công của Nga. Hiện vẫn chưa rõ chính xác bằng cách nào, mà xe tăng và các phương tiện bọc thép khác của Quân đội Mỹ tiến vào lãnh thổ Romania; tuy nhiên theo các ý kiến của các chuyên gia, số vũ khí này đang được chuyển rất nhanh về phía biên giới Ukraine. Hiện tại, người ta biết rằng, vài chục đơn vị xe bọc thép của Mỹ có thể được triển khai ở biên giới giữa Romania và Ukraine. Đây là số xe tăng hạng nặng M1A2 Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Hiện Nga cáo buộc rằng, việc Quân đội Mỹ chuyển hàng loạt vũ khí hạng nặng tới khu vực, mà không hề tuyên bố dùng cho mục đích tập trận; điều này cho thấy Mỹ đang chuẩn bị đưa lực lượng của mình đến lãnh thổ Ukraine, để thực hiện một cuộc tấn công vào Donbass. Trên các khung video được giới thiệu, người xem có thể thấy việc các đoàn tàu vận chuyển xe tăng hạng nặng M1A2 Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley về phía biên giới Ukraine. Hiện tại vẫn chưa biết số vũ khí trên được bố trí ở đâu và hành động trên của Mỹ khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Còn cách đây vài giờ, tàu trinh sát của Hải quân Nga Vasily Tatishchev đã đi qua eo biển Gibraltar và tiến vào vùng biển Địa Trung Hải. Được biết tàu trinh sát trên của Nga, được trang bị số lượng lớn thiết bị tác chiến và chế áp điện tử, đã tiến vào khu vực triển khai của một nhóm tấn công tàu sân bay Mỹ. Theo thông tin từ truyền thông Nga, tàu trinh sát Vasily Tatishchev của Hải quân Nga, đang hướng về phía đông. Đây là con tàu không được trang bị vũ khí tấn công, ngoại lệ duy nhất là pháo phòng không; hải trình của con tàu này bị giám sát chặt chẽ, không chỉ bởi các tàu của NATO, mà còn cả máy bay tuần tra. Hiện vẫn chưa rõ mục đích chuyến đi của tàu trinh sát “Vasily Tatishchev” tới khu vực Địa Trung Hải, và Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa có bình luận chính thức nào về vấn đề này. Nhưng rất có thể, nhiệm vụ của tàu trinh sát “Vasily Tatishchev” đến khu vực này chỉ là để theo dõi hành động của nhóm tấn công tàu sân bay Mỹ, do tàu Harry Truman dẫn đầu, đang có mặt tại khu vực Địa Trung Hải. Cách đây không lâu, người ta đã thông báo rằng, tàu sân bay Harry Truman có thể ở trong khu vực, để hỗ trợ Quân đội Ukraine trong trường hợp tấn công Donbass; ngoài số tiêm kích hạm, số tàu hộ vệ của biên đội tàu sân bay, được trang bị nhiều tên lửa hành trình Tomahawk; tầm bắn bao phủ toàn bộ khu vực Miền Đông Ukraine. Video về xe tăng hạng nặng và xe chiến đấu bộ binh của Mỹ do người dân quay, đang được chuyển đến Ba Lan và Rumania.

Người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, Konstantin Gavrilov, đã đưa ra một tuyên bố, trong đó ông nhấn mạnh rằng, Nga sẽ sẵn sàng trả đũa, nếu Kiev và NATO cố gắng tấn công lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng tại Donbass. Như vậy Nga sẽ sẵn sàng tiến hành các hành động quân sự cứng rắn, với không chỉ các hành động phiêu lưu quân sự của Ukraine mà của cả NATO, để bảo vệ các công dân Nga trong khu vực. “Mọi thứ đã được nói rõ ràng và cảnh báo: chúng tôi sẽ không khoan nhượng khi công dân của chúng tôi bị tấn công”; ông Konstantin Gavrilov nói . Tình hình Miền Đông Ukraine hiện nay là cực kỳ nghiêm trọng, vì các hoạt động hiện tại của Quân đội Ukraine ở Donbass và sự xuất hiện trên cả phần lãnh thổ Ukraine và gần biên giới của các nước NATO cho thấy, sự chuẩn bị tích cực của Kiev và phương Tây cho một cuộc tiến công lớn. NATO vẫn chưa phản ứng trước tuyên bố như vậy của Nga, họ tin rằng, Moscow đang cố tình lừa bịp bằng các lời răn đe. Điều này cho thấy, sự leo thang của tình hình chắc chắn sẽ ngày càng gia tăng. Đến nay, theo ước tính của phương Tây, quân đội Nga gồm 125.000 quân đã được triển khai gần biên giới Ukraine . Con số này vượt quá đáng kể lực lượng của Quân đội Ukraine ở Donbass. Ngay cả khi cộng thêm lực lượng NATO gồm 40.000 quân, cũng chưa thể bằng Quân đội Nga; chưa tính thêm lực lượng dân quân ly khai. Trong bối cảnh căng thẳng chưa lắng dịu, Mỹ đã bắt đầu điều xe tăng hạng nặng và xe bọc thép hạng nhẹ tới biên giới với Ukraine và Romania; dường như chuẩn bị sử dụng các phương tiện này để đối phó lại các hành động tấn công của Nga. Hiện vẫn chưa rõ chính xác bằng cách nào, mà xe tăng và các phương tiện bọc thép khác của Quân đội Mỹ tiến vào lãnh thổ Romania; tuy nhiên theo các ý kiến của các chuyên gia, số vũ khí này đang được chuyển rất nhanh về phía biên giới Ukraine. Hiện tại, người ta biết rằng, vài chục đơn vị xe bọc thép của Mỹ có thể được triển khai ở biên giới giữa Romania và Ukraine. Đây là số xe tăng hạng nặng M1A2 Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Hiện Nga cáo buộc rằng, việc Quân đội Mỹ chuyển hàng loạt vũ khí hạng nặng tới khu vực, mà không hề tuyên bố dùng cho mục đích tập trận; điều này cho thấy Mỹ đang chuẩn bị đưa lực lượng của mình đến lãnh thổ Ukraine, để thực hiện một cuộc tấn công vào Donbass. Trên các khung video được giới thiệu, người xem có thể thấy việc các đoàn tàu vận chuyển xe tăng hạng nặng M1A2 Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley về phía biên giới Ukraine. Hiện tại vẫn chưa biết số vũ khí trên được bố trí ở đâu và hành động trên của Mỹ khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Còn cách đây vài giờ, tàu trinh sát của Hải quân Nga Vasily Tatishchev đã đi qua eo biển Gibraltar và tiến vào vùng biển Địa Trung Hải. Được biết tàu trinh sát trên của Nga, được trang bị số lượng lớn thiết bị tác chiến và chế áp điện tử, đã tiến vào khu vực triển khai của một nhóm tấn công tàu sân bay Mỹ. Theo thông tin từ truyền thông Nga, tàu trinh sát Vasily Tatishchev của Hải quân Nga, đang hướng về phía đông. Đây là con tàu không được trang bị vũ khí tấn công, ngoại lệ duy nhất là pháo phòng không; hải trình của con tàu này bị giám sát chặt chẽ, không chỉ bởi các tàu của NATO, mà còn cả máy bay tuần tra. Hiện vẫn chưa rõ mục đích chuyến đi của tàu trinh sát “Vasily Tatishchev” tới khu vực Địa Trung Hải, và Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa có bình luận chính thức nào về vấn đề này. Nhưng rất có thể, nhiệm vụ của tàu trinh sát “Vasily Tatishchev” đến khu vực này chỉ là để theo dõi hành động của nhóm tấn công tàu sân bay Mỹ, do tàu Harry Truman dẫn đầu, đang có mặt tại khu vực Địa Trung Hải. Cách đây không lâu, người ta đã thông báo rằng, tàu sân bay Harry Truman có thể ở trong khu vực, để hỗ trợ Quân đội Ukraine trong trường hợp tấn công Donbass; ngoài số tiêm kích hạm, số tàu hộ vệ của biên đội tàu sân bay, được trang bị nhiều tên lửa hành trình Tomahawk; tầm bắn bao phủ toàn bộ khu vực Miền Đông Ukraine. Video về xe tăng hạng nặng và xe chiến đấu bộ binh của Mỹ do người dân quay, đang được chuyển đến Ba Lan và Rumania.