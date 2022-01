Loại tiêm kích nào của Nga khiến Ukraine và NATO phải kính nể nhất?

Theo trang Military Observer của Mỹ, sau 25 năm phát triển, tiêm kích bom Su-34 gia nhập Không quân Nga lần đầu tiên vào năm 2014. Kể từ đó, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng mua Su-34, hơn bất kỳ loại máy bay nào khác. Hiện Không quân Nga có hơn 130 chiếc chiến đấu cơ Su-34 đang được biên chế và hàng chục chiếc nữa đang được lên kế hoạch chuyển giao; Su-34 cũng là tiêm kích bom chuyên dụng duy nhất của Nga, được đưa vào sử dụng sau ba thập kỷ. Trong tương lai, Su-34 sẽ thay thế hoàn toàn cường kích mặt đất Su-25 và cường kích bom Su-24 trong lực lượng Không quân Nga. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, ngân sách quốc phòng bị thu hẹp, nên Mỹ tập trung nhiều hơn vào các máy bay chiến đấu đa nhiệm, chẳng hạn như F-15E và F-35 cho các nhiệm vụ không đối đất; trong khi loại bỏ tiêm kích bom F-111 và máy bay ném bom F-117. Đồng thời hủy bỏ chương trình máy bay ném bom tàng hình FB-22. Su-34 cũng là sự kế thừa của máy bay cường kích bom Su-24M, đã ngừng sản xuất từ năm 1992. Nhưng tính năng của Su-34 cao hơn nhiều so với Su-24, diện tích phản xạ radar cũng rất nhỏ, yêu cầu bảo dưỡng cũng thấp hơn, so với các loại máy bay chiến đấu đời cũ. Một trong những ưu điểm chính của Su-34 đó là hiệu suất bay và khả năng tác chiến trên không được nâng lên rất nhiều. Ưu điểm nữa của Su-34, giống như tất cả các máy bay chiến đấu được Không quân Nga, được trang bị kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, đều có nguồn gốc từ Su-27 Flanker. Hiệu suất cao và khả năng cơ động của Su-27, kết hợp với tính năng bay xa của các máy bay chiến đấu khác, đã khiến nó trở thành cơ sở cho một máy bay ném bom, dựa trên phiên bản Su-27IB và sau này được đổi tên thành Su-34. Sự tương đồng về cấu tạo với Su-27, cũng giúp hỗ trợ hậu cần tốt hơn cho phi đội Su-34. Động cơ AL-31F M2 mà Su-34 sử dụng, là phiên bản cải tiến của động cơ AL-31F được trang bị trên Su-27. Nếu một cuộc xung đột với Ukraine hoặc với NATO, Su-34 được cho là sẽ đóng vai trò trung tâm, trong các hoạt động quân sự của Nga tại chiến trường châu Âu; với tầm hoạt động rộng, sẽ đặt mọi mục tiêu trong lãnh thổ châu Âu trong bán kính chiến đấu của Su-34. Với các loại vũ khí tấn công mặt đất, Su-34 có khả năng sẽ tấn công hầu hết các mục tiêu có giá trị cao trước, tiếp theo là tiêm kích đa năng Su-30SM kém khả năng hơn và Su-24M cũ hơn bước vào chiến đấu. Các mục tiêu tấn công ưu tiên của quân đội Nga bao gồm sân bay, trung tâm chỉ huy, căn cứ quân sự và căn cứ phòng không. Trong trường hợp Ukraine bị Nga tấn công, Su-34 có thể hoạt động một mình, mà không cần sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu hộ tống; do khả năng phòng không của Ukraine hiện rất hạn chế. Hệ thống phòng không của Ukraine vẫn còn như trước những năm 1990 dưới thời Liên Xô, bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Buk do Liên Xô sản xuất; đây có thể là mục tiêu đầu tiên của Su-34 và trực thăng tấn công bay thấp Ka-52. Việc Nga đã quen với các hệ thống phòng không được phát triển dưới thời Liên Xô, sẽ khiến các phương thức tác chiến điện tử của quân đội Nga chống lại các loại vũ khí phòng không này, trở nên khá dễ dàng. Theo thông tin, khả năng phản xạ radar của Su-34 tương đương với tên lửa hành trình cỡ trung và Su-34 cũng có thể sử dụng tên lửa hành trình để tấn công, trong khi hệ thống phòng không của Ukraine còn mạnh; có nghĩa là Su-34 có thể thực hiện các cuộc tấn công, ngoài tầm hỏa lực của vũ khí phòng không Ukraine. Mặc dù Su-34 được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công mặt đất, nhưng máy bay này cũng có khả năng không chiến; kế thừa tính năng cao của dòng Su-27 và được trang bị vũ khí và cảm biến tiên tiến trên máy bay, Su-34 có thể mang tới 8 tên lửa không đối không R-77-1, dẫn đường bằng radar chủ động. Với những khả năng như vậy của Su-34, mang lại lợi thế đáng kể so với Su-27 và MiG-29 của Không quân Ukraine, vì các máy bay chiến đấu của Ukraine vẫn là những máy bay chiến đấu thời Liên Xô, được trang bị tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động và các biện pháp đối phó tác chiến điện tử đã lạc hậu. Mặc dù Ukraine được thừa hưởng hàng trăm chiếc Su-27 và MiG-29 từ Liên Xô, nhưng Ukraine không đủ khả năng chi trả chi phí bảo trì; như vậy là đội bay hiện tại của họ rất nhỏ; không đủ gây “khó dễ” với số Su-34 của Nga. Ngay cả khi số máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga, không được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu ưu thế trên không như Su-35, thì máy bay chiến đấu của Ukraine cũng không thể chống lại; dù chỉ là một số lượng nhỏ máy bay tiêm kích bom Su-34. Tốc độ rất quan trọng đối với các hoạt động quân sự của Nga, điều này sẽ giảm thiểu thời gian đáp trả của Ukraine và các thành viên NATO. Như vậy một cuộc không kích của Nga, có thể nhanh chóng phá hủy hệ thống phòng thủ của đối phương và mở đường cho một cuộc tấn công của các lực lượng mặt đất. Do vậy Su-34 đóng vai trò quan trọng trong các cuộc không kích hơn bất kỳ máy bay chiến đấu nào khác của Nga. Mặc dù các nguồn tin phương Tây nhiều lần nói rằng, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là chắc chắn; nhưng phía Nga luôn khẳng định, họ không tiến công vào Ukraine, trừ khi Ukraine tiến công vào khu vực ly khai Donbass. Nguồn ảnh: Pinterest.

