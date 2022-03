Nga "san phẳng" kho chứa lớn tên lửa chống tăng của Ukraine!

Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa một cách chính xác, nhằm phá huỷ một kho lớn các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và NLAW ở Zhitomir, ông cho biết hôm thứ Bảy vừa qua. Nguồn ảnh: TASS. Theo như những gì Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, cuộc tấn công đã được thực hiện với vũ khí chính xác tầm xa nhằm phá huỷ một kho đạn trên lãnh thổ của một đơn vị Quân đội Ukraine tại Zhitomir, nơi đang cất giữ nhiều các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và NLAW của Ukraine trong vòng 24 giờ. Nguồn ảnh: tellerreport.com. Có thể thấy, với cuộc tấn công thành công đầy chính xác của Quân đội Nga, Ukraine lại một lần nữa trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, khi mà số lượng các tên lửa chống tăng Javelin của Quân đội Ukraine vốn đã đang cạn kiệt, nay lại mất thêm một kho lớn, chưa kể đến các tổn thất khác về mặt vũ khí và thiệt bị xuất hiện tại kho quân sự tại Zhitomir. Nguồn ảnh: AFP. Ngoài ra, Quân đội Ukraine không chỉ mất riêng lượng lớn các tên lửa chống tăng Javelin, mà họ còn mất thêm nhiều các vũ khí chống tăng hạng nhẹ NLAW của mình sau cuộc tấn công đầy chuẩn xác của Nga, khả năng chống tăng của Quân đội Ukraine tại khu vực có thể nói là “đáng báo động”. Nguồn ảnh: Wikipedia. Về các tên lửa chống tăng Javelin thì không còn xa lạ, đây là một hệ thống tên lửa chống tăng vác vai nổi tiếng của Mỹ, sở hữu hệ thống dẫn hướng ảnh hồng ngoại chuẩn xác, khả năng xuyên thủng thép dày tới trên 600mm, và tầm hoạt động tối đa đạt 2.500m, một loại vũ khí đầy uy lực và cực kỳ tối ưu. Nguồn ảnh: The Drive. Còn về vũ khí chống tăng hạng nhẹ NALW mà Quân đội Ukraine mất sau đợt tấn công, đây là một loại vũ khí chống tăng dùng một lần tới từ Anh – Thuỵ Điển, chúng được chuyên chế cho các lính bộ binh, nhằm thuận tiện khi sử dụng, bỏ ngay sau đó để thuyên giảm trọng lượng cho binh sĩ. Nguồn ảnh: see.news. Tuy nhiên, loại vũ khí chống tăng dùng một lần NLAW này vẫn sở hữu uy lực có thể nói là tương đối lớn, hoàn toàn đủ khả năng xuyên thép dày tới trên 500mm, tầm bắn tối đa có thể đạt tới 1.000, và tốc độ dao động từ 40m/s đến cận âm, hoàn toàn hữu dụng trên chiến trường. Nguồn ảnh: The Telagraph. Loại tên lửa chống tăng hạng nhẹ NLAW xuất hiện tại kho đạn tại Zhitomir cũng chính là 1 phần trong khoảng 2.000 khẩu mà Ukraine đã được Anh gửi sang chi viện nhằm chống lại Nga vào ngày 19/1, ngoài ra còn có 100 chiếc khác được viện trợ từ Luxembourg. Nguồn ảnh: Ukrinform. Tính đến nay, cũng chỉ có 9 quốc gia bao gồm cả Ukraine sử dụng loại tên lửa chống tăng hạng nhẹ NLAW. Tuy nhiên, đây chỉ là vũ khí sử dụng một lần, nên số lượng 2000 quả tên lửa của Ukraine có vẻ "không thấm vào đâu". Nguồn ảnh: The Armourers Bench. Còn về phía các tên lửa chống tăng Javelin, chúng ta có sự xuất hiện của tới 14 quốc gia bao gồm Ukraine đang sở hữu và khai thác các hệ thống này, mặc dù chúng sở hữu mức giá là không hề rẻ. Nguồn ảnh: Audacy. Có thể thấy rằng Ukraine đang thực sự gặp khó khăn, khi số lượng vũ khí mà họ cần đang ngày càng cạn kiệt, nhất là tổn thất mới nhất kể trên. Nguồn ảnh: CNN.

