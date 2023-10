Nga quyết tâm vây chặt quân Ukraine ở Avdeevka, “nồi hầm” mới ở Donbass

Tờ Vz.ru của Nga cho biết, quân đội nước này đang tập trung lực lượng tấn công vào thành phố Avdeevka; các đơn vị bộ binh, pháo binh và không quân tổ chức tấn công liên tục. Theo tờ “Tầm nhìn”, việc Quân đội Nga tăng cường tấn công vào Avdeevka, đã làm gián đoạn kế hoạch phản công của Ukraine. Theo trang Topwar, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã phá hủy ít nhất hai điểm phòng ngự kiên cố của Ukraine ở Avdeevka, khiến Quân đội Ukraine phải chịu tổn thất lớn và quân số; 20 vũ khí hạng nặng bị phá hủy. Ông Jan Gagin, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin, cho biết hôm thứ 17/10, các cuộc tấn công bằng pháo binh của quân Nga vào các vị trí phòng ngự của Quân đội Ukraine gần Avdeevka vẫn diễn ra quyết liệt. Theo các phóng viên chiến trường của Nga, các vị trí phòng ngự của Ukraine ở Avdeevka đã bị tấn công mạnh nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Các loại pháo, tên lửa, bom hàng không bao trùm lên thành phố, khiến Avdeevka bị bao phủ trong khói đen từ những đám cháy mạnh. Hiện có một vụ cháy lớn do bom của Nga gây ra trên khu vực của nhà máy than cốc Avdeevka. Trong cuộc tấn công diễn ra trong vài ngày qua, các đơn vị bộ binh của Nga đã tích cực tham gia. Vào cuối tuần trước, một trung tâm liên lạc và điểm triển khai quân tạm thời của Ukraine tại Avdeevka đã bị phá hủy. Hiện Quân đội Ukraine tại Avdeevka đang cố gắng di chuyển lực lượng để tránh bị phát hiện; đồng thời tiếp tục đánh bật các mũi tấn công của quân Nga. Theo phóng viên chiến trường Alexander Kots viết trên kênh Telegram cá nhân, vào sáng 17/10, các cuộc tấn công tổng lực của Nga đã được thực hiện nhằm vào các sở chỉ huy, kho chứa nhiên liệu và vũ khí, biến Avdeevka thành “địa ngục” thực sự. Vào buổi sáng 18/10, một số đơn vị bộ binh của Nga đã chọc thủng tuyến phòng ngự của Ukraine ở sườn phía bắc, gần làng Berdich (khoanh ô vuông đỏ). Theo kênh Telegram của lính dù “Archangel Spetsnaz”, quân Nga chuẩn bị hỏa lực “cẩn thận” khi tiến vào sườn phía bắc và nam Avdeevka. Pháo binh Nga bắn phá liên tục, trong khi không quân chiến thuật ném bom có điều khiển; pháo phản lực phóng loạt BM-21 và BM-30, súng cối và tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) cũng tham gia bắn phá liên hồi. Trước hỏa lực kinh hoàng của Nga, quân Ukraine bị đẩy lùi hàng trăm mét, một số đơn vị của Ukraine hết đạn. Sau màn bắn phá hỏa lực kinh hoàng bằng tất cả các loại vũ khí, Trung đoàn bộ binh 105 của lực lượng dân quân Donetsk, phối hợp cùng các đơn vị bộ binh của Nga đã phát động một cuộc phản công từ sườn phía nam của khu vực Avdeevsky. Như vậy từ hai cánh bắc và nam, quân Nga thực sự tạo ra “nồi hầm” Avdeevsky. Thành phố Avdeevka nằm ở vùng ngoại ô phía bắc “thủ đô Donetsk” của DPR; tại đây trong 8 năm qua, đã được Ukraine biến thành khu vực phòng ngự kiên cố vững chắc. Đây thực sự là “cái gai” nằm sát nách “thủ đô Donetsk”, mà Nga và lực lượng dân quân thân Nga chưa thể nhổ được. Vào cuối tháng 9 vừa qua, ông Pushilin đã thông báo về việc quân Nga quyết tâm “xóa sổ” Avdeevka bằng mọi giá. Nhưng tại Avdeevka, Quân đội Ukraine đã xây dựng nhiều công sự vững chắc liên hoàn trong nhiều năm, trong đó Nhà máy than cốc Avdeevka là nơi được đánh giá kiên cố nhất; Ông Anatoly Matviychuk, một đại tá đã nghỉ hưu và cựu sĩ quan lực lượng đặc biệt của Nga cho biết, Avdeevka là một trong những trung tâm phòng ngự vững chắc của Quân đội Ukraine tại Donetsk và với đặc điểm địa lý của khu vực, các tòa nhà, hầm ngầm, công sự kiên cố… khiến quân Nga “không thể tiếp cận thành phố bằng bất kỳ cách nào”. Tuy nhiên, hiện nay có vẻ như tình hình đang thay đổi và quyền chủ động tại Avdeevka đang được chuyển sang quân Nga. Mục tiêu trước mắt là đẩy quân Ukraine khỏi Avdeevka; đặc biệt là tiêu diệt lực lượng Ukraine tại Nhà máy than cốc Avdeevka. Ngoài ra, nhờ trinh sát kỹ lưỡng, thông tin về tình trạng của các công trình phòng thủ và khả năng hỏa lực của Quân đội Ukraine tại Avdeevka đã được làm rõ. “Mục tiêu hiện của Nga tại là đóng hoàn toàn nguồn cung cấp cho Avdiivka, bao vây quân Ukraine ở hai bên sườn, biến nơi đây thành một nồi hầm thực sự”; chuyên gia Matviychuk phân tích. Chuyên gia Matviychuk cũng “xoa dịu” nỗi lo sợ của một số nhà quan sát rằng, do có rất nhiều công trình ngầm dưới lòng đất, Avdiivka có thể được ví như Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Nhưng trước sự bao vây và hỏa lực mãnh liệt của quân Nga, ông Matviychuk cho rằng, quân Ukraine chỉ có hai lựa chọn, rút lui nhanh hoặc chịu tiêu diệt. Theo ông Matviychuk, quân Nga đã có kinh nghiệm khi đánh chiếm các công trình ngầm ở Mariupol, Bakhmut, Soledar. Các công trình gần Avdiivka thậm chí không thể sánh được với những nơi trên; chúng không tạo ra được sự bảo vệ mạnh mẽ như Quân đội Ukraine mong muốn”, Matviychuk tự tin cho biết. Các chuyên gia Nga đều thống nhất cho rằng, việc Quân đội Nga quyết tâm “nhổ” cứ điểm Avdievka, là nhằm giúp “thủ đô Donetsk an toàn hơn”. “Trước mắt là cho pháo binh của Ukraine tại Donetsk “im tiếng”, sau đó mới tiếp tục điều động lực lượng để gây thêm áp lực lên phía Ukraine theo hướng Kramatorsk và Slavyansk”, đại tá Matviychuk nói. Còn theo chuyên gia Leonkov, nếu quân Nga tràn ngập được Avdiivka, các cuộc pháo kích của Ukraine vào Donetsk “sẽ không quá dữ dội hoặc sẽ ngừng hoàn toàn”. Ông Leonkov cũng cho rằng, “Avdiivka là một trong những trung tâm phòng thủ quan trọng của Ukraine và là “hạt bê tông” khó bẻ gẫy.

