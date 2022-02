Nga phóng 160 tên lửa các loại, 200 trực thăng tham gia chiến dịch

Theo các chuyên gia phương Tây, trong hai ngày tham gia chiến dich quân sự đặc biệt tại Ukraine, khoảng 160 tên lửa các loại của Quân đội Nga đã được phóng vào khắp các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Kết quả là hầu hết các cơ sở hạ tầng quân sự đã bị phá hủy. Hiện tại vẫn chưa rõ loại tên lửa nào được Quân đội Nga sử dụng nhiều nhất trong hai ngày qua. Nhưng một phần đáng kể các căn cứ và cơ sở quân sự của Ukraine đã bị chế áp hoàn toàn, bao gồm các căn cứ không quân, các trận địa phòng không, các đài radar, sở chỉ huy v.v. Theo thông tin do The Washington Post cung cấp, được truyền thông Nga dẫn lại cho biết, phần lớn các tên lửa bắn vào lãnh thổ Ukraine là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Theo phân tích của các chuyên gia, có thể Nga đã tận dụng những tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn OTR-21 Tochka, được sản xuất từ thời Liên Xô, nhưng đã được Nga nâng cấp hệ thống dẫn đường, nên có mức chính xác tương đối cao. Cần lưu ý rằng, những thông tin trên vẫn chưa được tìm thấy bằng chứng chính thức hoặc tài liệu, mặc dù tình hình cho thấy rằng những vũ khí đó tỏ ra khá hiệu quả trong việc thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Rất có thể, Nga nhân tiện cuộc chiến này, cũng “thanh lý” hết số tên lửa trên, để trang bị loạt tên lửa mới hiện đại hơn là Iskander. Ngoài ra Quân đội Nga cũng sử dụng tên lửa hành trình, tấn công vào sâu trong lãnh thổ Ukraine. Theo thông tin mới nhất, trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát sân bay Gostomel ở ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine, Quân đội Nga đã sử dụng 200 lượt chiếc trực thăng các loại để tấn công giành quyền làm chủ sân bay này. Lực lượng chốt giữ sân bay Gostomel có gần 200 binh lính Ukraine; họ đã cố gắng giữ lấy sân bay, nhưng với đòn tấn công mạnh mẽ từ trên không, Không quân Nga đã hoàn toàn làm chủ cuộc tấn công, chiếm giữ thành công sân bay mà không có thương vong nào. Hiện tại không có được bất kỳ hình ảnh và video nào về sân bay Gostomel được Quân đội Nga kiểm soát; nhưng qua việc chiếm sân bay Gostomel, cho thấy sức mạnh khủng khiếp của lực lượng trực thăng vũ trang Nga. Tuy nhiên trong hai ngày qua, Quân đội Ukraine cũng đã tiến hành đánh trả ngay vào lãnh thổ Nga; theo thông tin mới nhất, căn cứ không quân Millerovo của Nga, đã bị Quân đội Ukraine dùng tên lửa tấn công. Theo thông tin do nhà báo chiến trường Nga Semyon Pegov cung cấp, Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Tochka-U. Thông tin hiện chỉ được xác nhận qua những bức ảnh do nhân viên của căn cứ không quân Millerovo công bố. Semyon Pegov cho biết: “Theo thông tin sơ bộ, cuộc tấn công bằng tên lửa Tochka-U của Quân đội Ukraine vào sân bay quân sự ở Millerovo khu vực Rostov, đã không có ai bị thương. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, tất cả các máy bay khi đó đều ở trên không, để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu”. Trong các bức ảnh được nhân viên sân bay Millerovo cung cấp, người xem có thể thấy một đám cháy do cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U vào bãi đậu cho máy bay chiến đấu. Các nhân viên kỹ thuật của căn cứ không quân Millerovo, hiện không cung cấp thông tin về sự tổn thất của các phương tiện hàng không chiến đấu tại sân bay này; nhưng trong các bức ảnh, người xem có thể thấy một đám cháy và các nhân viên sân bay đã tiến hành dập lửa. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào liên quan đến thông tin do các nhân viên của căn cứ không quân Millerovo cung cấp. Nhưng theo một số thông tin, vào thời điểm quân đội Ukraine tấn công sân bay, tất cả máy bay đã ở trên không, nên không xảy ra thiệt hại. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Quân đội Nga chưa xây dựng trận địa phóng tên lửa chiến thuật tại căn cứ không quân Millerovo. Đồng thời, vẫn chưa rõ lý do tại sao, các hệ thống phòng không và hệ thống tác chiến điện tử của Nga không thể ngăn chặn được cuộc tấn công của tên lửa Ukraine? Nguồn ảnh: Damb.

