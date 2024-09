Moscow chuẩn bị cho “kịch bản tồi tệ nhất”, lập tức tăng quân số

Mới đây, động thái lớn của Điện Kremlin một lần nữa thu hút sự chú ý của toàn cầu, khi Nga chính thức ký lệnh mở rộng quy mô quân đội, thông báo bắt đầu từ ngày 1/12 năm nay, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tăng thêm 180.000 quân, nâng tổng số lên 1,5 triệu quân. Theo giải thích của Điện Kremlin, quyết định này của Nga hay là một “biện pháp phòng ngừa”? Câu hỏi đặt ra đó là việc mở rộng quy mô quân đội, có phải là “bước đi bất lực” của Điện Kremlin. Đây không phải là lần đầu tiên Điện Kremlin mở rộng quy mô quân đội; vào tháng 8 năm ngoái và đầu năm nay, Điện Kremlin đã tiến hành hai đợt mở rộng quân đội, bổ sung lần lượt 137.000 và 170.000 quân, nâng tổng quân số lên 1,15 triệu và 1,32 triệu. Tuy nhiên, lần mở rộng quân đội lần này lớn hơn những lần trước, với số lượng quân số Lực lượng Vũ trang Nga lên tới 1,5 triệu quân. Rõ ràng, đây không chỉ là cách giải quyết xung đột trước mắt, mà còn để lường trước những thách thức to lớn trong tương lai. Vì lý do này, Nga tuyên bố rằng, việc mở rộng quy mô quân đội lần này, là để đối phó với số lượng lớn các mối đe dọa hiện có ở biên giới Nga; do “tình hình cực kỳ thù địch” ở biên giới phía tây và “không ổn định” ở phía nam và cả phía đông. Mặc dù Nga có “quân đội triệu người” từ ngay trong những ngày đầu tái thành lập nước Nga, sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, nhưng do lãnh thổ nước Nga rộng lớn, trải dài khắp châu Á và châu Âu, nên nước này không thể tập trung toàn bộ sức mạnh quân sự ở mặt trận phía Tây. Không chỉ vậy, các nước như Nhật Bản và Mỹ đang để mắt đến Nga và sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào; đặc biệt là Nhật Bản chưa bao giờ ngừng theo đuổi yêu sách lãnh thổ tại “Bốn hòn đảo phía Bắc”. Đúng là dân số Nga đông gấp ba lần dân số Ukraine, nhưng tổng dân số như vậy vẫn rất chênh lệch ở một đất nước rộng lớn như nước Nga. Như vậy có thể nhận thấy, việc mở rộng quy mô quân đội của Nga đã trở thành điều tất yếu và Nga đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Ngoài vấn đề phân tán quân số do lãnh thổ quá rộng lớn, thì Nga còn phải đối mặt với một lỗ hổng lớn, đó là dân số đang suy giảm. Từ cuối Thế chiến thứ hai đến nay, một trong những nguồn lực khan hiếm nhất của Nga là nhân lực. Trách nhiệm chính của bất kỳ quân đội là bảo vệ đất nước và không tham gia sản xuất, xây dựng xã hội. Do đó, quân đội có quy mô lớn, có thể kìm hãm sự phát triển kinh tế của đất nước. Điều rắc rối hơn nữa là nước Nga hiện đang trong tình trạng thời chiến, và nhiều binh lính đều phải ra chiến trường. Trong hai lần mở rộng quân đội vừa qua, nhiều thanh niên trong độ tuổi đi học đã chọn cách ra nước ngoài, để trốn nghĩa vụ quân sự. Nếu tình trạng này tiếp tục lan rộng, không chỉ gây thiếu hụt quân số, mà còn gây mất ổn định nội bộ, thậm chí có thể gây ra bất ổn xã hội. Một con số khác cho thấy, tỷ lệ sinh của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong 25 năm, buộc Tổng thống Putin phải đưa ra khẩu hiệu đáng kinh ngạc là “mỗi gia đình 8 con”. Bộ trưởng Bộ Y tế thuộc vùng lãnh thổ Primorsky ở Viễn Đông, thậm chí còn công khai khuyến khích người Nga, tận dụng thời gian nghỉ làm để sinh con. Nói cách khác, trong trường hợp này, việc mở rộng quy mô quân đội của Nga trở thành một kết quả tất yếu. Mặc dù có những rủi ro đáng kể, nhưng Nga có thể đã chuẩn bị cho những kịch bản “tồi tệ nhất”. Tất nhiên, đằng sau lệnh mở rộng quân đội, không chỉ đơn giản là bổ sung quân số, mà còn liên quan đến việc trang bị vũ khí, khí tài. Trong cuộc chiến chống Ukraine hiện nay, Điện Kremlin rõ ràng hy vọng giành được lợi thế từ vũ khí trang bị, từ đó đảm bảo an ninh nội địa và ngăn chặn sự can thiệp trực tiếp của NATO. Hãng tin Nga Sputnik đưa tin, Tổng thống Putin đã công khai tuyên bố rằng, Quân đội Nga đang thực hiện kế hoạch trang bị vũ khí mới, tiên tiến hiện đại với quy mô lớn, bao gồm vũ khí có độ chính xác cao, xe bọc thép, vũ khí hàng không, trinh sát, pháo binh, hệ thống điều khiển và liên lạc cũng như UAV... Tuy nhiên, mặc dù việc mở rộng quy mô quân đội, Điện Kremlin có thể mang lại hiệu quả chiến đấu trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, nếu không giải quyết được các vấn đề về nhân khẩu học và kinh tế, sự phát triển trong tương lai của Nga sẽ gặp nhiều thách thức hơn. Tóm lại, chúng ta chỉ có thể chờ xem tình hình chiến tranh trong tương lai sẽ diễn biến như thế nào và liệu Nga có thể tìm được thế cân bằng mới trước sức ép từ bên trong và bên ngoài hay không. Nhưng nên nhớ, dưới thời Liên Xô, mặc dù không có chiến tranh, nhưng Quân đội Liên Xô vẫn duy trì lực lượng tới 4,5 triệu quân. (Nguồn ảnh Sputnik, RT, TASS).

Mới đây, động thái lớn của Điện Kremlin một lần nữa thu hút sự chú ý của toàn cầu, khi Nga chính thức ký lệnh mở rộng quy mô quân đội, thông báo bắt đầu từ ngày 1/12 năm nay, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tăng thêm 180.000 quân, nâng tổng số lên 1,5 triệu quân. Theo giải thích của Điện Kremlin, quyết định này của Nga hay là một “biện pháp phòng ngừa”? Câu hỏi đặt ra đó là việc mở rộng quy mô quân đội, có phải là “bước đi bất lực” của Điện Kremlin. Đây không phải là lần đầu tiên Điện Kremlin mở rộng quy mô quân đội; vào tháng 8 năm ngoái và đầu năm nay, Điện Kremlin đã tiến hành hai đợt mở rộng quân đội, bổ sung lần lượt 137.000 và 170.000 quân, nâng tổng quân số lên 1,15 triệu và 1,32 triệu. Tuy nhiên, lần mở rộng quân đội lần này lớn hơn những lần trước, với số lượng quân số Lực lượng Vũ trang Nga lên tới 1,5 triệu quân. Rõ ràng, đây không chỉ là cách giải quyết xung đột trước mắt, mà còn để lường trước những thách thức to lớn trong tương lai. Vì lý do này, Nga tuyên bố rằng, việc mở rộng quy mô quân đội lần này, là để đối phó với số lượng lớn các mối đe dọa hiện có ở biên giới Nga; do “tình hình cực kỳ thù địch” ở biên giới phía tây và “không ổn định” ở phía nam và cả phía đông. Mặc dù Nga có “quân đội triệu người” từ ngay trong những ngày đầu tái thành lập nước Nga, sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, nhưng do lãnh thổ nước Nga rộng lớn, trải dài khắp châu Á và châu Âu, nên nước này không thể tập trung toàn bộ sức mạnh quân sự ở mặt trận phía Tây. Không chỉ vậy, các nước như Nhật Bản và Mỹ đang để mắt đến Nga và sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào; đặc biệt là Nhật Bản chưa bao giờ ngừng theo đuổi yêu sách lãnh thổ tại “Bốn hòn đảo phía Bắc”. Đúng là dân số Nga đông gấp ba lần dân số Ukraine , nhưng tổng dân số như vậy vẫn rất chênh lệch ở một đất nước rộng lớn như nước Nga. Như vậy có thể nhận thấy, việc mở rộng quy mô quân đội của Nga đã trở thành điều tất yếu và Nga đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Ngoài vấn đề phân tán quân số do lãnh thổ quá rộng lớn, thì Nga còn phải đối mặt với một lỗ hổng lớn, đó là dân số đang suy giảm. Từ cuối Thế chiến thứ hai đến nay, một trong những nguồn lực khan hiếm nhất của Nga là nhân lực. Trách nhiệm chính của bất kỳ quân đội là bảo vệ đất nước và không tham gia sản xuất, xây dựng xã hội. Do đó, quân đội có quy mô lớn, có thể kìm hãm sự phát triển kinh tế của đất nước. Điều rắc rối hơn nữa là nước Nga hiện đang trong tình trạng thời chiến, và nhiều binh lính đều phải ra chiến trường. Trong hai lần mở rộng quân đội vừa qua, nhiều thanh niên trong độ tuổi đi học đã chọn cách ra nước ngoài, để trốn nghĩa vụ quân sự. Nếu tình trạng này tiếp tục lan rộng, không chỉ gây thiếu hụt quân số, mà còn gây mất ổn định nội bộ, thậm chí có thể gây ra bất ổn xã hội. Một con số khác cho thấy, tỷ lệ sinh của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong 25 năm, buộc Tổng thống Putin phải đưa ra khẩu hiệu đáng kinh ngạc là “mỗi gia đình 8 con”. Bộ trưởng Bộ Y tế thuộc vùng lãnh thổ Primorsky ở Viễn Đông, thậm chí còn công khai khuyến khích người Nga, tận dụng thời gian nghỉ làm để sinh con. Nói cách khác, trong trường hợp này, việc mở rộng quy mô quân đội của Nga trở thành một kết quả tất yếu. Mặc dù có những rủi ro đáng kể, nhưng Nga có thể đã chuẩn bị cho những kịch bản “tồi tệ nhất”. Tất nhiên, đằng sau lệnh mở rộng quân đội, không chỉ đơn giản là bổ sung quân số, mà còn liên quan đến việc trang bị vũ khí, khí tài. Trong cuộc chiến chống Ukraine hiện nay, Điện Kremlin rõ ràng hy vọng giành được lợi thế từ vũ khí trang bị, từ đó đảm bảo an ninh nội địa và ngăn chặn sự can thiệp trực tiếp của NATO. Hãng tin Nga Sputnik đưa tin, Tổng thống Putin đã công khai tuyên bố rằng, Quân đội Nga đang thực hiện kế hoạch trang bị vũ khí mới, tiên tiến hiện đại với quy mô lớn, bao gồm vũ khí có độ chính xác cao, xe bọc thép, vũ khí hàng không, trinh sát, pháo binh, hệ thống điều khiển và liên lạc cũng như UAV... Tuy nhiên, mặc dù việc mở rộng quy mô quân đội, Điện Kremlin có thể mang lại hiệu quả chiến đấu trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, nếu không giải quyết được các vấn đề về nhân khẩu học và kinh tế, sự phát triển trong tương lai của Nga sẽ gặp nhiều thách thức hơn. Tóm lại, chúng ta chỉ có thể chờ xem tình hình chiến tranh trong tương lai sẽ diễn biến như thế nào và liệu Nga có thể tìm được thế cân bằng mới trước sức ép từ bên trong và bên ngoài hay không. Nhưng nên nhớ, dưới thời Liên Xô, mặc dù không có chiến tranh, nhưng Quân đội Liên Xô vẫn duy trì lực lượng tới 4,5 triệu quân. (Nguồn ảnh Sputnik, RT, TASS).