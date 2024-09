Quân Nga “háo hức” săn lùng xe tăng Đức tham chiến tại Kursk

Chiến dịch đột phá vào lãnh thổ khu vực Kursk của Quân đội Ukraine đã kéo dài được hơn một tháng; tuy nhiên, sức tiến công của họ đã bị suy giảm rõ rệt do thiệt hại nặng nề trong chiến đấu và khó khăn ở mặt trận trung tâm Donbass. Đặc biệt là hướng thành phố Pokrovsk. Quân đội Nga sau thời gian đầu bị động, bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng ổn định được mặt trận; sau đó tăng viện lực lượng và bắt đầu chuyển sang phản công cục bộ từ ngày 10/9, tái chiếm hàng trăm km vuông, 12 ngôi làng. Cuộc phản công chủ yếu được nhằm vào sườn phía Tây của khu vực Kursk, mà quân Ukraine chiếm đóng. Trong giai đoạn đầu của chiến dịch tấn công Kursk, do quân Nga phòng thủ ở đây, vừa mỏng, yếu lại không có vũ khí hạng nặng; nên phần lớn lực lượng của Quân đội Ukraine tham chiến là các đơn vị bộ binh cơ giới hạng nhẹ, trang bị xe thiết giáp bánh lốp, vừa bảo đảm tính cơ động và cũng đủ hỏa lực chi viện tấn công. Tuy nhiên sau khi Quân đội Nga ở Kursk được củng cố và tăng cường các đơn vị tinh nhuệ, được trang bị vũ khí hạng nặng, Quân đội Ukraine đã tăng số lượng xe tăng cho các lực lượng tấn công để có thể đối phó và tiếp tục đột kích. Trong đó có Lữ đoàn xe tăng 17. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cũng đưa đại đội tăng Challenger 2 của Lữ đoàn xung kích đường không 82 vào chiến đấu. Đại đội này chỉ có tổng cộng 14 xe tăng Challenger 2, được sử dụng hạn chế trong cuộc phản công ở Zaporozhye, nhưng sau đó phải dừng lại do bị thiệt hại, khi chưa kịp bắn phát đạn nào. Nhưng vào thời điểm Lữ đoàn xung kích đường không số 82 đang chiến đấu ở Kursk, ngay cả đại đội xe tăng Challenger 2, bất chấp lệnh bị người Anh “cấm sử dụng trên chiến trường”, cũng đã được triển khai chiến đấu; mặc dù chỉ có một hình ảnh mờ và một phần hình ảnh. Trong khi quân Ukraine đang chiến đấu kiên cường ở Kursk được hơn một tháng, nhưng trước tỷ lệ thương vong quá lớn, buộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, phải tăng viện thêm một lữ đoàn bộ binh cơ giới khác theo “chuẩn NATO”, đó là Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 có biệt danh là "Lữ đoàn Thụy Điển", vì xe tăng Strv-122 (phiên bản Leopard 2A5 sửa đổi theo yêu cầu của Thụy Điển) và xe chiến đấu bộ binh CV90, được Thụy Điển viện trợ cho Ukraine, đều biên chế cho lữ đoàn này. Do tổng cộng chỉ có 10 chiếc Strv-122, nên không thể đủ biên chế cho một tiểu đoàn tăng, nên Quân đội Ukraine rút số xe tăng Leopard 2A6 còn lại của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 (21 xe) để chuyển giao cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới 21. Mặc dù số lượng của xe tăng Leopard 2 ở các phiên bản mà Ukraine nhận được ban đầu tương đối lớn (khoảng 60 chiếc); nhưng do hỏng hóc và nhất là bị tiêu hao trong chiến đấu, nên số lượng cũng không còn nhiều. Sau khi dồn dịch cho Lữ đoàn 21, số xe tăng Leopard 2 chỉ đủ biên chế cho một tiểu đoàn tăng thiếu. Về phần xe chiến đấu bộ binh CV90, số lượng tổn thất trong chiến đấu không lớn, nhưng một phần đã được bàn giao cho Lữ đoàn 93, nên ước tính số lượng biên chế cho Lữ đoàn 21 không nhiều. Như vậy trên danh nghĩa, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 21 là lữ đoàn được trang bị hiện đại bằng vũ khí của Tây Âu. Vì vậy, sau khi Quân đội Ukraine tung Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 vào mặt trận Kursk, họ đã tăng cường lực lượng xung kích và tiếp tục tấn công; một phần lữ đoàn được sử dụng trực tiếp cho các hoạt động theo hướng tấn công chủ yếu, và một phần là lực lượng dự bị của mặt trận. Với sự tham gia của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 21, sau hơn 80 năm, xe tăng Đức một lần nữa có mặt lên lãnh thổ Nga để phát động cuộc tấn công và đó là một địa điểm rất mang tính lịch sử như Kursk. Ngoài ra, trước khi xe tăng Leopard 2 tham chiến, xe chiến đấu bộ binh Weasel đã tham gia cuộc chiến ở Kursk. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay, nếu quân Ukraine phòng ngự còn hạn chế tổn thất, nhưng nếu tấn công, tổn thất còn lớn hơn. Ngay khi Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 đưa Leopard 2 vào lãnh thổ Nga, Quân đội Nga đã tăng cường lùng diệt bằng mọi giá. Hiện số phận của những chiếc xe tăng Leopard 2 của Đức có trong biên chế Quân đội Ukraine phụ thuộc vào việc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 có tung số xe tăng Đức này vào chiến đấu hay không. Chắc ở phía bên kia, Quân đội Nga đang hy vọng quân Ukraine tăng cường sức mạnh bằng xe tăng Leopard 2, để họ có cơ hội lập công. Điều đáng chú ý là thời gian gần đây, do hết xe tăng hiện đại, các nước châu Âu đã cung cấp cho Ukraine hơn 100 xe tăng phiên bản Leopard 1A5 đã loại khỏi biên chế chiến đấu do “tuổi đời đã cao”; chủ yếu để cho Quân đội Ukraine huấn luyện, chứ ít được đưa vào chiến đấu, do khả năng bảo vệ quá kém. Hiện số xe tăng Leopard 1A5, phần lớn được biên chế tập trung tại Lữ đoàn xe tăng số 5 để làm nhiệm vụ huấn luyện; nhưng một số đã được nâng cấp để sẵn sàng chiến đấu. Rất có thể trong thời gian tới, khi tình hình chiến trường nguy cấp, Lữ đoàn xe tăng số 5 này cũng sẽ được tung vào chiến đấu, mặc dù họ chỉ được trang bị xe tăng đời cũ, làm nhiệm vụ huấn luyện. (Nguồn ảnh: Sina, Ukrinform, Topwar).

