Nga nhiều xe tăng chiến đấu gấp đôi Mỹ, sức mạnh có hơn hẳn?

NI dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã tiếp nhận thêm 160 xe tăng trong nửa đầu năm 2020; trong đó có nhiều chiếc T-72B và T-80 được sửa chữa, tân trang và nâng cấp. Ảnh: Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Nga - Nguồn: Wikipedia Hiện nay Quân đội Nga có tới 27.000 xe tăng, xe bọc thép các loại; trong đó có tới 12.000 xe tăng, gấp đôi số lượng 6.000 xe tăng của Mỹ. Số xe tăng này một phần đang ở trong trạng thái chiến đấu, còn phần lớn trong trình trạng niêm cất dài hạn. Ảnh: Xe tăng M1A1 Abram của Mỹ - Nguồn: Wikipedia National Interest nhận định rằng, khoảng cách về số lượng xe tăng giữa Mỹ và Nga đã kích hoạt nhiều cuộc thảo luận dài hạn về tương lai của cuộc chiến tranh trên bộ, nhất là vai trò của xe tăng trong các cuộc chiến tổng lực hoặc cục bộ, thậm chí là chống khủng bố. Ảnh: Xe tăng T-90 của Nga - Nguồn: Wikipedia Hiện nay Nga vẫn đang sở hữu một số lượng lớn xe tăng T-72B, đây là loại xe tăng của đầu thế hệ thứ ba và hiện được Nga tập trung được nâng cấp; liệu T-72B có thể đối đầu được với những chiếc M1A1/2 Abrams trong một cuộc chiến tổng lực, đây là thách thức đặt ra với các nhà xây dựng điều lệnh chiến đấu của Mỹ. Ảnh: Xe tăng T-72B3 của Nga - Nguồn: Wikipedia Mặc dù quân đội Mỹ không thể biết chi tiết cụ thể về quá trình nâng cấp kỹ thuật của xe tăng T-72B, nhưng quân đội Mỹ cho rằng, dù T-72 có thể được nâng cấp kỹ thuật như thế nào, thì cũng không thể so sánh với phiên bản xe tăng Abrams mới nhất của Mỹ. Ảnh: Phiên bản M1A2 SEPV3 mới nhất - Nguồn: Wikipedia Theo quân đội Mỹ, phiên bản cải tiến mới nhất của Abrams được trang bị cảm biến hồng ngoại tiên tiến, thiết bị ngắm ảnh nhiệt thế hệ mới dùng để phát hiện tín hiệu nhiệt từ xe đối phương, áo giáp mới và đạn pháo đa chức năng. Ảnh: Phiên bản M1A2 SEPV3 mới nhất - Nguồn: Wikipedia Mặc dù có những nâng cấp như vậy, nhưng quân đội Mỹ vẫn không tự tin những xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams mới nhất của họ không thể chiến thắng được xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 của Nga. Ảnh: Xe tăng T-14 - Nguồn: Wikipedia Hiện nay còn có rất nhiều luồng ý kiến về vai trò của xe tăng trong chiến tranh hiện đại, khi vũ khí chống tăng trở lên phổ biến và có sức công phá lớn, có thể phá hủy giáp của bất kỳ loại xe tăng nào; đồng thời hàng nghìn chiếc xe tăng sẽ đóng vai trò như thế nào trên chiến trường? Ảnh: Tên lửa chống tăng TOW đã tiêu diệt nhiều xe tăng hiện đại trên chiến trường Syria - Nguồn: Wikipedia Trong một cuộc chiến mà chiến tranh diễn ra ở các đô thị lớn, vài trò xe tăng trong cuộc chiến đó như thế nào, có đóng vai trò then chốt để tạo ra tình huống cuối cùng có lợi cho cuộc tấn công của lực lượng thiết giáp Nga không? Đây là câu hỏi vẫn gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Xe tăng tại chiến trường Syria - Nguồn: Wikipedia Điều đáng chú ý là quân đội Mỹ có nhiều xe bọc thép hơn người Nga, tổng số xe bọc thép và xe tăng mà Mỹ sở hữu đã lên tới 39.000 chiếc, trong khi Nga chỉ có 27.000 chiếc. Ảnh: Xe bọc thép Stryker của Quân đội Mỹ - Nguồn: Wikipedia Nhưng điều ngược lại là Nga có ít nhất hơn 6.000 xe bọc thép có khả năng sẵn sàng chiến đấu, vượt trội hơn so với xe bọc thép của Mỹ. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc chiến tranh hiện đại nào, lực lượng tăng, thiết giáp đều phụ thuộc nhiều vào ưu thế trên không. Ảnh: Trực thăng Mi-28N "Thợ săn đêm" của Nga tiêu diệt xe tăng của khủng bố tại chiến trường Syria - Nguồn: Wikipedia Do vậy quan điểm của Mỹ là không quá chú trọng phát triển lực lượng xe tăng chiến đấu chủ lực, thậm chí lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ hiện đang rút xe tăng ra khỏi biên chế, để thay thế bằng những phương tiện hỏa lực khác nhẹ hơn, nhưng có tính năng tương đương. Ảnh: Trực thăng Mi-28N tại chiến trường Syria - Nguồn: Wikipedia Quân đội Mỹ hiện đang tuân thủ chiến lược về chiếm ưu thế trên không; tuy nhiên trong một cuộc tập trận năm 2015, tổ chức tư vấn nổi tiếng RAND của Quân đội Mỹ đã khẳng định, nếu không có quân tiếp viện quy mô lớn từ Mỹ, lực lượng xe tăng, thiết giáp của Nga sẽ nhanh chóng chiếm đóng các nước Baltic và Đông Âu. Ảnh: Lực lượng tăng, thiết giáp nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 - Nguồn: Nbcnews Mặc dù không quá chủ trọng về lực lượng xe tăng, nhưng quân đội Mỹ vẫn giữ một quy mô nhất định của lực lượng thiết giáp tinh nhuệ, và chưa hoàn toàn từ bỏ việc tiếp tục đầu tư nâng cấp cho xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abram của họ. Ảnh: Phiên bản nâng cấp hiện đại nhất M1A1 là M1A2 SEPv3 của Mỹ - Nguồn: Nationalinterest.org Video Xe tăng T-90MS - Xương sống của Lục quân Nga - Nguồn: QPVN

