Nga ném bom dữ dội vào Chasov Yar, liệu thảm kịch Avdiivka có lặp lại?

Trong những tuần gần đây, “tâm chấn” của chiến trường Ukraine chính là các trận đánh diễn ra tại Chasov Yar, nằm ở phía đông Bakhmut, nơi đóng vai trò then chốt trong chuỗi phòng thủ với các thành phố còn lại ở khu vực Donetsk, thuộc miền đông Ukraine. Tuy chỉ là một thành phố nhỏ (có tài liệu nói là thị trấn), nhưng Chasov Yar là địa điểm có tính chất chiến lược quan trọng, giúp Quân đội Nga tiếp cận các thành phố lớn khác trong khu vực còn lại như Kostiantynivka, Kramatorsk và Sloviansk. Một trong những lợi thế về chiến thuật của Chasov Yar là vị trí của nó nằm trên địa hình có độ cao vượt trội của khu vực Donetsk. Độ cao của Chasov Yar đạt tới 250 mét so với mực nước biển, mang lại lợi thế trong các hoạt động chiến đấu. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine xác định, Chasov Yar có tầm quan trọng như một điểm chốt cuối cùng và ra lệnh cho các đơn vị của họ phải giữ vững thành phố bằng mọi giá, giống như Bakhmut hay Avdiivka. Truyền thông Ukraine đang cố gắng thuyết phục mọi người rằng, Chasov Yar sẽ không đầu hàng và sẽ anh dũng bảo vệ mình. Tuy nhiên, tình hình của Quân đội Ukraine tại Chasov Yar hiện nay thực sự khó khăn. Trong khi đó Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra tuyên bố nào về thời gian mà họ có thể tràn ngập Chasov Yar; nhưng rõ ràng khả năng chiếm được Chasov Yar đã đến gần hơn rất nhiều, khi các hoạt động chiến đấu của họ tiếp tục gia tăng trong những ngày qua. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (ISW) tin rằng, việc tràn ngập Chasov Yar sẽ mang lại cho Quân đội Nga không chỉ ưu thế về mặt chiến thuật so với quân Ukraine, mà còn mang lại nhiều lợi thế để quân Nga tiếp tục tiến về những thành phố còn lại của vùng Donbass. Còn chuyên gia quân sự Nga, Đại tá Gennady Alekhin lưu ý rằng, một trong những yếu tố then chốt là Chasov Yar nằm trên độ cao của sườn núi Donetsk, điều này sẽ cho phép pháo binh Nga bao vây kẻ thù từ trên cao với độ chính xác; đồng thời mở rộng vành đai an ninh của thành phố Bakhmut, mà Nga chiếm được từ tháng 5 năm ngoái. Ngoài ra, có thể Quân đội Nga cũng đang biến Chasov Yar trở thành một cái bẫy tiếp theo đối với Quân đội Ukraine, khi họ liên tục sử dụng bom các loại tấn công vào khu vực này, nhằm tiêu hao nhiều quân số cũng như vũ khí trang bị của quân Ukraine. Lực lượng không quân chiến thuật Nga đang tích cực tấn công các vị trí phòng ngự của quân Ukraine, nhất là các tòa nhà cao tầng. Nhiều video chiếu cảnh quay về các cuộc tấn công bằng bom phá vào vào các địa điểm của quân Ukraine ở ngoại ô phía đông Chasov Yar. Tướng Sergei Krivonos (đã nghỉ hưu) của Quân đội Ukraine thì cho rằng, các đơn vị của Ukraine không thể sử dụng các loại vũ khí hạng nặng ở gần Chasov Yar, do Quân đội Nga tích cực sử dụng UAV. Ngoài ra quân Nga còn sử dụng tác chiến điện tử, giúp họ lợi thế vượt trội ở Chasov Yar. Các hoạt động tiến công của quân Nga vào Chasov Yar vẫn liên tục không ngừng. Người đứng đầu của nước Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), ông Denis Pushilin, cho biết còn quá sớm để ấn định ngày quân Nga tràn ngập Chasov Yar, nhưng nó đang ngày càng đến gần. Còn Quân đội Ukraine đánh giá tình hình của họ tại mặt trận Chasov Yar là “vô cùng khó khăn”. Đại úy Oles Malyarevich, Phó tiểu đoàn trưởng của Lữ đoàn tấn công độc lập số 92 Quân đội Ukraine cho rằng, điều này là do quân Nga có ưu thế hỏa lực không quân, gấp 6 lần pháo binh và 10 lần UAV. Kênh quân sự Military Summary trên mạng xã hội Telegram công bố bản đồ chiến sự Chasov Yar cho thấy, khu vực vùng xám đã được mở rộng ở Chasov Yar, với khả năng cao là quân Nga sắp đột nhập vào tới kênh đào Severski Donets - Donbass và cắt Chasov Yar thành hai phần. Cách đánh của Quân đội Nga vào Chasov Yar khá giống với chiến dịch giành thắng lợi tại thành phố Avdiivka gần đây, khi cắt đôi thành phố một cách thần tốc, buộc quân Ukraine phải nhanh chóng triệt thoái, để tránh bị quân Nga bao vây tiêu diệt. Kênh quân sự Rybar cũng trên mạng xã hội Telegram cho biết, không quân và pháo binh hạng nặng của Nga dồn dập oanh kích vào các mục tiêu Ukraine trong thành phố, mở đường cho bộ binh tấn công. Còn theo kênh Suriyakmaps thì cho biết, việc Quân đội Nga đã tiến tới được kênh đào thì cần phải chờ thêm thông tin kiểm chứng; có thể mũi xung kích gần đó nhất của họ vẫn ở núi Baba. Hiên trung tâm giao tranh đang diễn ra ở tiểu khu Kanal, nơi quân Ukraine tiếp tục chiếm giữ các tòa nhà. Nhưng theo trang Topwar của Nga nhận định, có khả năng quân Nga không vội tiến thẳng vào Chasov Yar, do liên quan đến việc vượt qua kênh đào Seversky Donets-Donbass. Mặc dù trên thực tế, con kênh đào đã không còn nước kể từ năm 2014. Về cơ bản, kênh đào Seversky Donets-Donbass là một con mương sâu, cây cỏ mọc um tùm (trên ảnh là đường màu trắng). Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng là một chướng ngại vật lớn, giống như một con hào bao quanh một lâu đài thời Trung cổ. Kênh được lót bằng một loại bê tông cốt thép đặc biệt, chiều rộng mặt kênh từ 30 đến 40 mét, đáy từ 2 đến 4 mét, độ sâu từ 6 đến 30 mét (hình thang). Mặc dù kênh không có nước, nhưng đây là hàng rào chống tăng điển hình, thậm chí còn nguy hiểm hơn khi có nước. Trang Topwar cho biết, sau khi tràn ngập Bogdanovka, quân Nga đã tiếp cận Kalinovka ở phía bắc Chasov Yar, bao vây các đơn vị Ukraine ở tiểu khu Kanal phía đông. Tuy nhiên con kênh đào phía sau cũng đã ngăn cản quân Ukraine về tiếp tế hậu cần và khả năng rút lui. (Nguồn ảnh: Topwar, Rybar, Ukrinform). Lực lượng không quân chiến thuật Nga ném bom vào Chasov Yar. Nguồn: Topwar.

