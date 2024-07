Ngày 11/7, một tin vui khác đến từ chiến trường Nga-Ukraine. Theo kênh TG của Nga, đội máy bay không người lái thuộc lực lượng biệt kích “Cụm quân phía Bắc” của Quân đội Nga đã thực hiện thành công cuộc tấn công chính xác vào làng Zamulivka ở khu vực Kharkov. Lực lượng biệt kích của Nga đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử Lancet, bắn trúng pháo tự hành hiện đại PzH-2000 của Đức viện trợ cho Quân đội Ukraine, gây ra vụ nổ đạn dữ dội. Kết quả quan trọng này chắc chắn đã giáng một đòn mạnh vào Quân đội Ukraine. Hoạt động này không chỉ thể hiện khả năng chiến đấu hiệu quả của máy bay không người lái Nga, mà còn phản ánh lợi thế của Quân đội Nga trong việc thu thập thông tin chiến trường và độ chính xác của đòn tấn công. Pháo tự hành PzH-2000 của Đức đóng vai trò hỗ trợ hỏa lực quan trọng cho Quân đội Ukraine. Việc phá hủy nó chắc chắn đã làm suy yếu khả năng tấn công tầm xa của Quân đội Ukraine. Trên hướng mặt trận Kharkov, tình hình vẫn diễn biến ác liệt, Quân đội Nga tiếp tục bổ sung lực lượng mới vào chiến trường. Tin tức mới nhất cho thấy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã tăng viện cho hướng Liptsy. Sau khi tới Liptsy, Lữ đoàn 155 ngay lập tức tham gia giao tranh ác liệt với quân Ukraine đang phản công. Việc bổ sung lực lượng tinh nhuệ này, chắc chắn sẽ mang lại nhiều lựa chọn chiến thuật và tính linh hoạt chiến lược hơn cho Quân đội Nga. Tại một chiến trường trọng tâm khác là Toretsk, quân Nga đã chiếm trung tâm thị trấn New York (tên cũ là Novgorodskoye), Quân đội Nga đã mở rộng thành công vùng kiểm soát và các trận đánh ác liệt giữa hai bên đã diễn ra ở khu vực trung tâm thị trấn. Ngoài ra, tại thị trấn New York, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 9 của Nga đã sử dụng UAV FPV để tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các xe bọc thép của Ukraine đang đến tiếp viện, gây tổn thất nặng nề cho quân Ukraine. Ví dụ chiến đấu này một lần nữa chứng minh vai trò quan trọng của UAV, trong chiến tranh hiện đại. Gần đây, Quân đội Nga đã thể hiện một sự thay đổi chiến thuật bất ngờ trên chiến trường Ukraine. Họ từ bỏ cuộc tấn công bằng xe tăng thông thường và áp dụng chiến thuật tấn công bằng xe mô tô và xe địa hình ATV tiên tiến. Việc sử dụng chiến thuật này không chỉ nêu bật sự hiểu biết sâu sắc của Quân đội Nga về địa hình, chiến thuật của đối phương, mà còn thể hiện tính linh hoạt cao trong việc lựa chọn chiến thuật phù hợp, trong điều kiện quân Ukraine sử dụng nhiều UAV FPV. Sự nhỏ gọn và linh hoạt của xe máy và xe ô tô địa hình ATV giúp lính Nga di chuyển nhanh chóng trên chiến trường, tránh né sự trinh sát của UAV và hỏa lực pháo binh của đối phương một cách hiệu quả. Sự thay đổi này mang lại lợi thế đáng kể về khả năng cơ động và khả năng tấn công cho Quân đội Nga, khiến Quân đội Ukraine bất ngờ. Trong trận tấn công vào Toretsk, quân Ukraine đã bộc lộ những sai sót trong phòng thủ, do vậy Quân đội Nga nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tận dụng sự nhanh nhẹn của các đội xe mô tô và xe địa hình ATV, để tấn công nhanh vào tuyến phòng thủ yếu kém của quân Ukraine và chiếm các vị trí quan trọng. Theo các chuyên gia, những sai lầm của Ukraine trong chiến lược phòng thủ cũng là điều hiển nhiên. Các quyết định chiến thuật quá tự tin và đánh giá thấp khả năng đổi mới của Quân đội Nga, đã khiến Ukraine thường xuyên phải chịu thất bại trên chiến trường. Khi xung đột tiếp diễn, tổn thất của cả Nga và Ukraine ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, đánh giá từ các thông tin chiến trường gần đây, Quân đội Nga đã đạt được những kết quả đáng chú ý trong việc sử dụng UAV, chiến thuật đường hầm, sử dụng xe máy và ô tô địa hình, giúp họ có lợi thế đáng kể trên chiến trường. Dù Quân đội Ukraine tỏ ra kháng cự ngoan cường trước sự tấn công dữ dội của Quân đội Nga, nhưng sự chênh lệch về trang bị và chiến thuật vẫn khiến họ gặp bất lợi. Đặc biệt khi phải đối mặt với những đòn tấn công chính xác từ UAV của Nga, Quân đội Ukraine thường khó đáp trả hiệu quả. Đánh giá từ tình hình hiện nay, xung đột Nga-Ukraine vẫn còn nhiều biến động. Lợi thế của Quân đội Nga về quân số, vũ khí và trang bị, có thể cho phép họ tiếp tục mở rộng kết quả trong các trận chiến trong tương lai. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine sẽ không dễ dàng bỏ cuộc và họ có thể điều chỉnh chiến thuật, chiến lược để đối phó với cuộc tấn công của Nga. (Nguồn ảnh: Sohu, Topwar, Rvvoenkory).

