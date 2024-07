Hôm nay, chúng ta đang nói cụ thể về mặt trận Kharkov; mặt trận này đã có tác động quan trọng đến toàn bộ chiến trường Ukraine. Từ một hoạt động nghi binh đã được lên kế hoạch, nó đã trực tiếp dẫn đến việc Quân đội Nga trì hoãn phát động một cuộc tấn công lớn vào Mặt trận phía đông. Nói cách khác, chính vì trận Kharkov mà quân Nga không thể chiếm được Chasiv Yar: Một phần đáng kể nguồn lực ban đầu của Nga dự định dùng để tấn công Chasiv Yar, đã được gửi đến Kharkov và nhanh chóng bị tiêu hao. Đương nhiên, Quân đội Nga không thể chiếm được Chasiv Yar bằng một cuộc chiến tiêu hao tàn khốc và hiệu quả ở vị trí chiến lược này. Từ tháng 10 năm ngoái đến mùa xuân năm nay, do Mỹ chưa thông qua dự luật viện trợ quân sự mới, nên Quân đội Ukraine rơi vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu: thiếu quân, đạn dược, vũ khí, trực tiếp dẫn đến việc Avdiivka thất thủ. Giai đoạn khó khăn nhất đối với Quân đội Ukraine, cũng chính là khoảng thời gian thuận lợi nhất đối với Quân đội Nga, và khoảng thời gian này kéo dài trong vài tháng. Nếu Quân đội Nga có thể nắm bắt được khoảng thời gian này một cách hiệu quả, thì sẽ đạt được kết quả lớn hơn. Nhưng thật không may, ngoài việc chiếm Avdiivka, Quân đội Nga không đạt được kết quả khả quan nào. Có nhiều yếu tố, bao gồm việc tiêu tốn quá nhiều quân và vũ khí ở Avdiivka, cũng như việc sản xuất số lượng lớn bom dẫn đường cực mạnh không thành công. Dù thế nào đi nữa, Quân đội Nga đã không tận dụng được việc Quân đội Ukraine khi đang ở thế yếu nhất, để mở rộng kết quả càng nhiều càng tốt, đó là một sai lầm chiến lược mà lãnh đạo Moscow sau này sẽ phải hối tiếc. Sau khi Mỹ thông qua dự luật viện trợ mới cho Ukraine vào tháng 4 và nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine, Quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công sau lễ kỷ niệm "Ngày Chiến thắng" vào ngày 10/5 tại Kharkov. Giai đoạn đầu của cuộc tấn công diễn ra thuận lợi, khi họ nhanh chóng vượt qua biên giới và hầu như không đổ máu. Nhưng thực tế cho thấy, nguyên nhân khiến Quân đội Ukraine thất bại trong việc ngăn chặn Quân đội Nga vượt biên giới ở Kharkov, ngoài những vấn đề của chính họ trong việc xây dựng tuyến phòng thủ biên giới, còn có thể liên quan đến việc một âm mưu “tống tiền” phương Tây của Kiev. Quân đội Nga muốn mở cuộc tấn công nhanh chóng trước khi viện trợ quân sự Mỹ tới chiến trường và đợt huy động quân mới của Ukraine, sau khi sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự. Đồng thời kéo dãn lực lượng Ukraine, tạo điều kiện cho một cuộc tấn công quy mô lớn ở mặt trận phía đông và đạt được các mục tiêu chiến thuật khác. Đáng tiếc là gần 10 ngày sau khi mở màn trận Kharkov, Quân đội Ukraine đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công của Nga. Theo một số phân tích cho thấy, Kiev không “trung thực” khi sử dụng chính cuộc tấn công bất ngờ của Nga vào Kharkov, để “gây sức ép” với Mỹ và phương Tây để tăng viện trợ. Các nhà phân tích tin rằng, Quân đội Nga có ba mục đích khi tấn công lại Kharkov, thứ nhất là thiết lập "vùng đệm an toàn" cho khu vực Belgorod; thứ hai là đưa thành phố Kharkov trở lại tầm bắn của pháo binh Nga và thứ ba là kéo dãn lực lượng của Quân đội Ukraine trên chiến trường. Có vẻ như một trong ba mục đích này đã đạt được một phần. Việc thành lập "vùng đệm an toàn" cho Belgorod không những không thành hiện thực, mà còn khiến Chính phủ Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Quân đội Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ, miễn là đó không phải là tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Ban đầu, Quân đội Ukraine chỉ sử dụng bệ phóng tên lửa HIMARS để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở Belgorod, giờ đây thậm chí họ còn “bạo lực hơn”, khi sử dụng trực tiếp tên lửa HIMARS và pháo 155 mm tầm xa, tấn công dữ dội vào các mục tiêu quân sự của Nga ở Belgorod. Về việc đưa thành phố Kharkiv trở lại tầm bắn của pháo binh Nga, nhưng pháo binh Nga hiện tại hoàn toàn không thể tấn công Kharkov, vì Quân đội Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga trong lãnh thổ. Giờ đây, chúng ta thậm chí còn không thấy tin tức về việc Quân đội Nga sử dụng tên lửa phòng không S-300 để tấn công thành phố Kharkov. Điều duy nhất có tác động là Lực lượng Không quân chiến thuật Nga, có thể tiếp tục sử dụng máy bay tiêm kích bom Su-34 để thả bom lượn có điều khiển vào thành phố Kharkov. Quân đội Ukraine thừa nhận, Patriot và các hệ thống phòng không khác không thể đánh chặn những quả bom này và kêu gọi phương Tây cung cấp thêm Patriot, nếu không bắn hạ được bom dẫn đường, thì sẽ bắn hạ máy bay Su-34. Hơn nữa, Chính phủ Ukraine đã công khai tuyên bố rằng, họ sẽ tấn công các sân bay tiền tuyến của Nga nơi Su-34 được triển khai. Điều tốt nhất là Chính phủ Mỹ nên dỡ bỏ lệnh cấm đối với tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Ukraine cũng không ngồi yên, họ sử dụng UAV và tên lửa hành trình chống hạm Neptune, để tấn công sân bay của Nga. Việc huy động lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine tới mặt trận Kharkov đã có một số tác dụng. Các thông tin công khai cho thấy, sau khi Nga bất ngờ tấn công Kharkov, Quân đội Ukraine đã cử 14 lữ đoàn đến tăng viện (một số là toàn bộ lữ đoàn, một số là một phần), trong đó có 8 lữ đoàn tiếp viện cho Volchansk. Tương tự, Quân đội Nga cũng điều thêm quân tới Kharkov, biến Kharkov thành cối xay thịt. Kết quả là Quân đội Nga không thể mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào mặt trận phía đông, dù là nhỏ như thị trấn Chasiv Yar không thể chiếm được, và Quân đội Ukraine đã có thể chuyển một phần lực lượng dự bị tại đây sang Kharkov. Các nhà phân tích dự đoán rằng, với sự xuất hiện ồ ạt của viện trợ quân sự phương Tây, cùng với một loạt mở rộng và cải cách nội bộ sau “Luật huy động mới”, Quân đội Ukraine sẽ trở nên hùng mạnh vào cuối năm nay, đến khi đó, Quân đội Nga sẽ không còn có thể giành được bất kỳ chiến thắng lớn nào. (Nguồn ảnh: ISW, Sohu, TASS, RIA Novosti, Sputnik, Ukrinform).

