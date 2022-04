Nga không còn e dè, chiến xa “Kẻ hủy diệt” xuất hiện ở Donbass

Sau khi trọng tâm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine được chuyển sang khu vực phía Đông Ukraine, cả hai bên đều tỏ ra quyết tâm rất cao và tập trung đến 100.000 quân để chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược ở Donbass và có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Ngoài ra, cũng có tin Quân đội Nga hiện đã điều động quân át chủ bài từng duyệt binh ở thủ đô Moscow, đó là chiến xa hỗ trợ tăng (BMPT) có tên Terminator (Kẻ hủy diệt), tới Donbass. Động thái này cho thấy Nga đã bắt đầu quyết tâm cao và không còn e dè. Vậy Nga có chắc thắng Donbass lần này? Theo phân tích của các chuyên gia, chiến trường Donbass đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với cả Nga và Ukraine. Nếu Ukraine mất Donbass, toàn bộ khu vực phía đông Ukraine sẽ bị “xé toang”. Và một khi Nga giành được Donbass, họ sẽ mở ra con đường đất liền phía nam Bán đảo Malinka-Donbass-Crimea. Thậm chí, có thể nói một khi Nga chiếm Donbass, thì không thể loại trừ khả năng Ukraine sẽ tái khởi động đàm phán. Nên không có gì khó hiểu, tại sao Quân đội Ukraine lại tập trung 100.000 quân để phòng thủ Donbass. Vậy khả năng giành chiến thắng sau khi Quân đội Nga cử lực lượng tinh nhuệ đến khu vực là bao nhiêu? Theo phân tích của các chuyên gian, thứ nhất, cuộc chiến Mariupol sắp kết thúc, và các mục tiêu "phi quân sự hóa" và "phi hạt nhân hóa" của Nga về cơ bản đã đạt được. Cho dù tàn dư của Tiểu đoàn Azov vẫn bám trụ tại Nhà máy thép Azov, nhưng về cơ bản họ cũng không thể gây quá nhiều sóng gió; thậm chí có thể nói, trận chiến tại Mariupol về cơ bản đã kết thúc, để quân Nga có thể dồn lực lượng cho hướng Donbass. Thứ hai, khu vực Slavyansk sẽ trở thành mấu chốt của chiến trường Donbas; một khi Quân đội Nga chiếm được khu vực này, họ sẽ tiếp tục tiến về phía nam, sau đó hợp lực với Quân đội Nga tại khu vực Rubeznoye, để tiếp cận Donetsk. Thứ ba, Quân đội Nga sẽ mất lợi thế về cơ giới, khi thời tiết ấm lên, băng tuyết ở Ukraine bắt đầu tan chảy. Đối với trang bị hạng nặng của Quân đội Nga, trong cuộc hành quân thần tốc, không thể loại trừ khả mặt đường nhiều bùn đất, dẫn đến khả năng tốc độ hành quân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine cũng đang phải đối mặt với vấn đề này; nên thời gian càng trôi qua, lực lượng thiết giáp cả của Nga và Ukraine càng có nhiều ảnh hưởng. Cuối cùng, trong trận chiến quyết định ở Donbass, Quân đội Nga sẽ chiếm được ưu thế lớn về hậu cần và hỗ trợ quân sự, cùng với vị trí địa lý, Quân đội Nga có thể tiêu diệt được 100.000 quân của Quân đội Ukraine với lợi thế lớn hơn nhiều. Ngoài ra, hầu hết người dân ở Donbass đều có tư tưởng "thân Nga", có nghĩa là Quân đội Nga chiếm Donbass có thể dễ dàng hơn nhiều, so với chiếm thành phố Mariupol. Quan trọng hơn, lần này Quân đội Nga không còn sự dè dặt nữa, các loại vũ khí chính xác cao không được sử dụng ở khu vực Kiev trước đây, có thể sẽ xuất hiện trên chiến trường Donbas. Ví dụ, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, máy bay trực thăng, máy bay ném bom, hệ thống phòng không S-400 và nhiều vũ khí hiện đại khác, nghĩa là ngay cả khi Ukraine có các nước NATO đứng sau và hỗ trợ liên tục, Kiev vẫn không thể so sánh với Quân đội Nga. Nên nhớ rằng, Quân đội Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ, và Mỹ không thể không giúp Ukraine bằng vũ khí tối tân; ngoài ra các kho dự trữ vũ khí của từ thời Liên Xô để lại cũng rất lớn, đủ để Nga sử dụng không hạn chế ở chiến trường Donbass. Động thái này cũng gây ra khoảng cách rất lớn giữa Nga và Ukraine về trình độ trang bị, lần này Quân đội Nga chuyển quân “Át chủ bài”, khi điều chiến xa "Kẻ hủy diệt" tới khu vực Donbas; đây không phải là một tin vui đối với Ukraine. Bởi hiện trong tay Ukraine, dường như không có loại xe bọc thép nào có thể địch lại chiến xa "Kẻ hủy diệt" Nga trên chiến trường trực diện và bằng phẳng như ở Donbass. Do đó, theo các chuyên gia, cơ hội giành chiến thắng ở chiến trường Donbass của Quân đội Nga vẫn là tương đối lớn, ít nhất cũng lớn hơn Ukraine, nếu so về tương quan lực lượng.

