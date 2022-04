Nga đổi chiến thuật với Ukraine sau khi soái hạm Moscow chìm

Từ đêm muộn ngày 14 đến rạng sáng ngày 15/4, nhiều vụ nổ dữ dội đã xảy ra ở Thủ đô Kiev và các khu vực lân cận; đây là cuộc tấn công dữ dội nhất vào Kiev kể từ khi quân đội Nga rút khỏi khu vực này hai tuần trước. Vậy mục đích hoạt động quân sự của Nga là gì? Theo nguồn tin từ Điện Kremlin, họ sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào thủ đô Ukraine; sau khi Nga ném bom một nhà máy ở Kiev và cho rằng, nhà máy này là nơi chế tạo tên lửa, nhiều khả năng đã được sử dụng để đánh chìm tàu Moskva. Các quan chức Nga không nói rằng, cuộc tấn công là để trả đũa cho việc đánh chìm tàu Moscow; vì cho đến nay, Nga vẫn phủ nhận việc tên lửa Ukraine đánh chìm soái hạm này và cho biết, nguyên nhân "đang được điều tra". Nga từng phủ nhận soái hạm Moscow bị chìm, đồng thời khẳng định hỏa hoạn trên tàu đã được kiểm soát và "nó sẽ được kéo về cảng để sửa chữa". Nhưng sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, soái hạm Moscow, bị hư hại do vụ nổ và bị chìm do bão. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, một tàu chiến Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Calibre để tấn công một nhà máy sản xuất vũ khí ở ngoại ô Kiev. Trong số đó có các xưởng sản xuất và bảo dưỡng hệ thống tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm tầm xa. Thiếu tướng Konashenkov nhấn mạnh rằng, “để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào do Quân đội Ukraine thực hiện trên lãnh thổ Nga, số lượng và quy mô các cuộc tấn công tên lửa của Nga, nhằm vào các mục tiêu ở Kiev sẽ tăng lên gấp đôi”. Tuy nhiên, hành động tấn công bằng tên lửa hành trình Calibre của Nga, vào "xưởng sản xuất và bảo dưỡng tên lửa chống hạm" của Kiev, theo giới quan sát, đã khiến hoạt động quân sự này, trở thành một hành động trả đũa. Theo thông tin, tên lửa hành trình Calibre là tên lửa hành trình đa năng, có khả năng mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường, dài khoảng 8 mét, nặng khoảng 2 tấn và có thể bay với tốc độ tối đa Mach 3 trở lên, có khả năng giữ bí mật và xác xuất trúng mục tiêu cao. Loại tên lửa này có thể sánh ngang với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Ngay từ thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã muốn có một loại tên lửa hành trình sánh ngang với tên lửa Tomahawk của Mỹ, nên đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển các loại tên lửa hành trình mới. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga đã phát triển một loại tên lửa hành trình thông thường tầm xa đa năng, dựa trên công nghệ tên lửa hành trình của Liên Xô, được đặt tên là tên lửa Calibre. Theo các báo cáo, hiệu suất của tên lửa hành trình Calibre mới của Nga, thậm chí còn tốt hơn tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, có thể tiêu diệt chính xác mục tiêu cách xa 1.500 km. Tên lửa hành trình Calibre mới nhất, do Nga phát triển cho hải quân nước này, có tầm bắn hơn 4.000 km, trọng lượng đầu đạn gần 1 tấn, có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên bộ rất mạnh, có thể mang đầu đạn hạt nhân và thông thường. Vào tháng trước, Hải quân Nga đã đăng trên trang Facebook chính thức của mình câu khẩu hiệu: "Đừng bao giờ làm cho một tàu chiến Nga tức giận", cùng với một đoạn video về việc phóng tên lửa Calibre. Vào thời điểm đó, một tàu chiến nằm gần cảng Sevastopol, đã phóng 8 tên lửa hành trình Calibre, đánh trúng chính xác các mục tiêu trên bộ của Quân đội Ukraine. Nga đã nhấn mạnh đến việc, các tàu chiến được trang bị tên lửa như vậy có sức mạnh như thế nào. Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Số lượng và quy mô của các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở Kiev sẽ tăng lên, để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Kiev trên đất Nga”. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một trực thăng Mi-8 của Ukraine tấn công làng Klimovo ở vùng Bryansk của Nga đã bị bắn hạ bởi một hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, được triển khai ở vùng Chernihiv hôm thứ Năm. Một thông tin tiếp đó của Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/4 cho biết, lực lượng tên lửa chiến thuật của họ, đã “tiêu diệt tới 30 lính đánh thuê Ba Lan”, thuộc “một công ty quân sự tư nhân của Ba Lan”; trong một cuộc tấn công vào một ngôi làng, cách không xa thành phố Kharkiv ở đông bắc Ukraine. Vụ tấn công bằng tên lửa, vào lính đánh thuê của Ba Lan, được cho là một trong những cuộc tấn công lớn nhất, nhằm vào các mục tiêu nước ngoài ở Ukraine, kể từ khi một cuộc tập kích tên lửa khác, tiêu diệt 180 lính đánh thuê nước ngoài, ở miền tây Ukraine vào tháng trước. Ngoài hành động trả đũa của Nga, động thái của Nga còn là một lời cảnh báo chính trị, khi Kiev có thể là mục tiêu một lần nữa; do gần đây, hàng chục chính trị gia phương Tây đã đến thăm Kiev, từ Thủ tướng Anh Johnson đến Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen, từ chủ tịch ba nước Baltic đến chủ tịch Nghị viện châu Âu. Phía Nga muốn nói với Ukraine và các chính trị gia phương Tây đang tranh giành quyền "viếng thăm", để đạt được sự nổi tiếng ở Kiev; rằng bất chấp việc Nga rút quân khỏi khu vực, Kiev vẫn có thể trở thành mục tiêu một lần nữa và sẽ không an toàn cho các chính trị gia phương Tây đến thăm.

Từ đêm muộn ngày 14 đến rạng sáng ngày 15/4, nhiều vụ nổ dữ dội đã xảy ra ở Thủ đô Kiev và các khu vực lân cận; đây là cuộc tấn công dữ dội nhất vào Kiev kể từ khi quân đội Nga rút khỏi khu vực này hai tuần trước. Vậy mục đích hoạt động quân sự của Nga là gì? Theo nguồn tin từ Điện Kremlin, họ sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào thủ đô Ukraine; sau khi Nga ném bom một nhà máy ở Kiev và cho rằng, nhà máy này là nơi chế tạo tên lửa, nhiều khả năng đã được sử dụng để đánh chìm tàu Moskva. Các quan chức Nga không nói rằng, cuộc tấn công là để trả đũa cho việc đánh chìm tàu Moscow; vì cho đến nay, Nga vẫn phủ nhận việc tên lửa Ukraine đánh chìm soái hạm này và cho biết, nguyên nhân "đang được điều tra". Nga từng phủ nhận soái hạm Moscow bị chìm, đồng thời khẳng định hỏa hoạn trên tàu đã được kiểm soát và "nó sẽ được kéo về cảng để sửa chữa". Nhưng sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, soái hạm Moscow, bị hư hại do vụ nổ và bị chìm do bão. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, một tàu chiến Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Calibre để tấn công một nhà máy sản xuất vũ khí ở ngoại ô Kiev. Trong số đó có các xưởng sản xuất và bảo dưỡng hệ thống tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm tầm xa. Thiếu tướng Konashenkov nhấn mạnh rằng, “để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào do Quân đội Ukraine thực hiện trên lãnh thổ Nga, số lượng và quy mô các cuộc tấn công tên lửa của Nga, nhằm vào các mục tiêu ở Kiev sẽ tăng lên gấp đôi”. Tuy nhiên, hành động tấn công bằng tên lửa hành trình Calibre của Nga, vào "xưởng sản xuất và bảo dưỡng tên lửa chống hạm" của Kiev, theo giới quan sát, đã khiến hoạt động quân sự này, trở thành một hành động trả đũa. Theo thông tin, tên lửa hành trình Calibre là tên lửa hành trình đa năng, có khả năng mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường, dài khoảng 8 mét, nặng khoảng 2 tấn và có thể bay với tốc độ tối đa Mach 3 trở lên, có khả năng giữ bí mật và xác xuất trúng mục tiêu cao. Loại tên lửa này có thể sánh ngang với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Ngay từ thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã muốn có một loại tên lửa hành trình sánh ngang với tên lửa Tomahawk của Mỹ, nên đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển các loại tên lửa hành trình mới. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga đã phát triển một loại tên lửa hành trình thông thường tầm xa đa năng, dựa trên công nghệ tên lửa hành trình của Liên Xô, được đặt tên là tên lửa Calibre. Theo các báo cáo, hiệu suất của tên lửa hành trình Calibre mới của Nga, thậm chí còn tốt hơn tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, có thể tiêu diệt chính xác mục tiêu cách xa 1.500 km. Tên lửa hành trình Calibre mới nhất, do Nga phát triển cho hải quân nước này, có tầm bắn hơn 4.000 km, trọng lượng đầu đạn gần 1 tấn, có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên bộ rất mạnh, có thể mang đầu đạn hạt nhân và thông thường. Vào tháng trước, Hải quân Nga đã đăng trên trang Facebook chính thức của mình câu khẩu hiệu: "Đừng bao giờ làm cho một tàu chiến Nga tức giận", cùng với một đoạn video về việc phóng tên lửa Calibre. Vào thời điểm đó, một tàu chiến nằm gần cảng Sevastopol, đã phóng 8 tên lửa hành trình Calibre, đánh trúng chính xác các mục tiêu trên bộ của Quân đội Ukraine. Nga đã nhấn mạnh đến việc, các tàu chiến được trang bị tên lửa như vậy có sức mạnh như thế nào. Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Số lượng và quy mô của các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở Kiev sẽ tăng lên, để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Kiev trên đất Nga”. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một trực thăng Mi-8 của Ukraine tấn công làng Klimovo ở vùng Bryansk của Nga đã bị bắn hạ bởi một hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, được triển khai ở vùng Chernihiv hôm thứ Năm. Một thông tin tiếp đó của Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/4 cho biết, lực lượng tên lửa chiến thuật của họ, đã “tiêu diệt tới 30 lính đánh thuê Ba Lan”, thuộc “một công ty quân sự tư nhân của Ba Lan”; trong một cuộc tấn công vào một ngôi làng, cách không xa thành phố Kharkiv ở đông bắc Ukraine. Vụ tấn công bằng tên lửa, vào lính đánh thuê của Ba Lan, được cho là một trong những cuộc tấn công lớn nhất, nhằm vào các mục tiêu nước ngoài ở Ukraine, kể từ khi một cuộc tập kích tên lửa khác, tiêu diệt 180 lính đánh thuê nước ngoài, ở miền tây Ukraine vào tháng trước. Ngoài hành động trả đũa của Nga, động thái của Nga còn là một lời cảnh báo chính trị, khi Kiev có thể là mục tiêu một lần nữa; do gần đây, hàng chục chính trị gia phương Tây đã đến thăm Kiev, từ Thủ tướng Anh Johnson đến Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen, từ chủ tịch ba nước Baltic đến chủ tịch Nghị viện châu Âu. Phía Nga muốn nói với Ukraine và các chính trị gia phương Tây đang tranh giành quyền "viếng thăm", để đạt được sự nổi tiếng ở Kiev; rằng bất chấp việc Nga rút quân khỏi khu vực, Kiev vẫn có thể trở thành mục tiêu một lần nữa và sẽ không an toàn cho các chính trị gia phương Tây đến thăm.