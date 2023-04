Quân Nga tràn ngập Nhà máy AZOM, quyết tâm bao vây Bakhmut

Các trận giao tranh ở thành phố Bakhmut vẫn đang diễn ra ác liệt, mặc dù lính đánh thuê Wagner của Nga đã tràn ngập gần 80% diện tích và quân Ukraine chịu tổn thất nặng nề (trung bình bị loại khỏi vòng chiến đấu gần 500 quân một ngày) nhưng quân đội Ukraine vẫn ngoan cường chống cự. Ông Prigozhin, Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner (Wagner PMC) cho biết: Quân đội Ukraine không rút lui và quyết tâm bảo vệ Bakhmut đến cùng; điều đó chỉ đem lại cho họ thêm thương vong nặng nề mà thôi. Đồng thời cuộc chiến ở đây vẫn tiếp tục một cách "đẫm máu". Ông Prigorzhin cũng cho biết thêm: Quân đội Nga vẫn phải chiến đấu hết mình và kiên quyết bao vây hoàn toàn Bakhmut; cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế từ bên ngoài vào trong thành phố. Hiện có thông tin, quân Ukraine trong thành phố đang chiến đấu thiếu đạn và thực phẩm. Hiện cũng có thông tin cho rằng, có nhiều đường hầm bên dưới thành phố Bakhmut và quân đội Ukraine đang sử dụng các lối đi dưới lòng đất này, để vận chuyển đạn dược và lương thực; nên thực tế lực lượng chiến đấu bên trong không thiếu đạn. Ông Prigozin trước đó vài ngày tuyên bố rằng, do nguồn cung cấp cho Bakhmut đã bị quân Nga cắt đứt hoàn toàn. Dựa theo tốc độ tiến công hiện tại, nếu không có biến cố lớn xảy ra, quân Nga có thể tràn ngập hoàn toàn Bakhmut vào tháng 4 và kết thúc chiến dịch. Có thể khẳng định, phát ngôn của ông Prigozhin là “rất có cơ sở”. Theo thông tin được xác nhận của cả Nga và Ukraine, hiện lực lượng lính đánh thuê Wagner đã kiểm soát hoàn toàn Nhà máy chế biến kim loại màu AZOM; nơi Tổng thống Ukraine Zelensky đã từng đến thăm và quân Wagner hiện đang kiểm tra tại nơi phỏng vấn và chụp ảnh của Tổng thống Zelensky. Nhà máy AZOM là nơi được đánh giá là mục tiêu “xương” nhất trong quá trình tấn công vào thành phố Bakhmut, vì ở nơi đây có nhiều công trình ngầm được xây dựng từ thời Liên Xô. Tuy nhiên các lực lượng lính đánh thuê Wagner với chiến thuật linh hoạt, đã nhanh chóng chiếm được mục tiêu quan trọng này. Theo hãng tin Nga RIA Novosti ngày 30/3 đưa tin, liên quân Nga (chủ yếu là lực lượng lính đánh thuê Wagner), đã bao vây và tiêu diệt 20.000 quân Ukraine tại Bakhmut. Còn trong một cuộc đột kích của Phân đội 7 quân Wagner, họ đã bắt sống 19 quân nhân Ukraine. Do hỏa lực dữ dội của lính đánh thuê Wagner và đặc biệt là kỹ năng chiến đấu và chiến thuật trong đô thị nhuần nhuyễn, nên quân Wagner đã gây tổn thất lớn cho quân Ukraine phòng ngự tại đây, khiến quân Ukraine phải đầu hàng. Andrei Krivozub, một tù binh Ukraine thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 93 cho biết, Quân đội Ukraine đã chuyển quân tiếp viện và đạn dược tới Bakhmut thông qua một mạng lưới các lối đi ngầm. Những lối đi này kéo dài đến tận vùng lân cận của thị trấn Chasov Yar. Krivozubu cũng tiết lộ rằng, do thiếu sự hỗ trợ và không đủ đạn dược nên tiểu đội chiến đấu của anh buộc phải đầu hàng: “Vì hết đạn nên chúng tôi đã yêu cầu hỗ trợ nhưng không được nhận, và dưới sức ép của quân Wagner quá mãnh liệt, nên chúng tôi quyết định đầu hàng". Nhưng hiện tại, bất kể là thông tin do phía Nga hay phía Ukraine đưa ra, đều có thể khẳng định rằng tình hình chiến sự ở Bakhmut đã đến mức cực kỳ bi đát; nhưng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu quân đội Ukraine phản công Bakhmut, khi quân Nga đã tràn ngập 80% diện tích của thành phố. Theo tờ "Sunday Times" của Anh cho biết, quân đội Ukraine hiện đang mất 400-500 người mỗi ngày ở Bakhmut và họ ước tính chung rằng, trong hơn 5 tháng giao tranh cường độ cao gần Bakhmut, quân đội Ukraine đã thiệt mạng, bị bắt và bị thương hơn 100.000 người. Còn theo truyền thông phương Tây, bất chấp những tổn thất nặng nề tại Bakhmut, Quân đội Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc phản công vào Bakhmut và cuộc phản công rất có thể diễn ra trong vòng 2-3 tuần tới. Điều này được chứng minh bằng các đoạn video quay cảnh quân đội Ukraine đang tích cực chuyển các phương tiện bọc thép và xe tăng mà phương Tây mới viện trợ đến thị trấn Chasiv Yar, nơi được coi là tuyến phòng thủ mới của Bakhmut; nằm cách thành phố 11 km về phía tây. Đoạn video cho thấy một lượng rất lớn thiết bị quân sự, tuy nhiên, điều đáng chú ý là hầu hết tất cả các thiết bị đều được thiết kế để có thể chiến đấu ở tầm xa, đó là xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, để tham gia các trận chiến đấu trong đô thị. Đoạn video cũng cho thấy một số lượng tương đối lớn các bệ phóng pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad. Theo các chuyên gia, những vũ khí này có thể giáng đòn xuống Bakhmut, khi quân Nga cố gắng chiếm một số khu vực của thành phố. Theo các phương tiện truyền thống Nga, trên thực tế việc quân đội Ukraine triển khai một lực lượng lớn quân và trang bị ở đây, chỉ có thể là sự nghi binh chiến dịch, nhưng hiện họ đang chuẩn bị một cuộc phản công theo hướng hoàn toàn khác; theo phán đoán đó là hướng Zaporozhye. Cuộc chiến trong thành phố Bakhmut đang diễn ra ác liệt.

