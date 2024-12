Mazda EZ-6 từ 500 triệu đồng "cháy hàng", hãng phải sản xuất mạnh

Kể từ khi ra mắt vào hồi 26/10 vừa qua, Mazda EZ-6 hoàn toàn mới đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người tiêu dùng. Theo thông tin từ liên doanh Changan Mazda, mẫu xe này đã ghi nhận mức doanh số 2.445 xe ngay trong tháng đầu mở bán. Thành tích này đưa doanh số Mazda EZ-6 trở thành mẫu xe cao thứ ba trong nhóm sedan năng lượng mới cỡ trung của liên doanh tại thị trường Trung Quốc. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, hãng vừa quyết định gia tăng công suất tại nhà máy Nam Kinh. Được ví như là phiên bản thuần điện của Mazda6, EZ-6 là sản phẩm do Mazda và Changan phát triển. Xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.921 x 1.890 x 1.485 mm, lớn hơn đáng kể so với Mazda6 hiện tại (4.865 x 1.840 x 1.450 mm). Thiết kế Mazda EZ-6 vẫn tuân theo ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng của Mazda nhưng được tinh chỉnh để phù hợp hơn với các đặc trưng của xe điện. Bên trong cabin, Mazda EZ-6 sở hữu không gian nội thất hiện đại, tập trung vào sự thoải mái và công nghệ. Nổi bật là màn hình giải trí cảm ứng kích thước 14,6 inch đặt giữa mặt taplo và bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Một số trang bị nổi bật khác còn bao gồm đèn LED nội thất 64 màu, hệ thống âm thanh 14 loa Sony và ghế trước không trọng lực. Về truyền động, Mazda EZ-6 bản thuần điện (BEV) được trang bị mô-tơ điện đặt phía sau với công suất 255 mã lực. Xe có hai tùy chọn pin là 56,1 kWh và 68,8 kWh cung cấp phạm vi hoạt động lần lượt là 480 km và 600 km (theo tiêu chuẩn CLTC). Công nghệ pin lithium iron phosphate (LFP) cho phép sạc từ 30% lên 80% chỉ trong 15 phút. Trong khi đó biến thể hybrid sạc điện (EREV) sử dụng động cơ xăng 1.5L JL473QJ có công suất 70 kW, kết hợp với mô-tơ điện mạnh 160 kW cho phạm vi hoạt động thuần điện là 130 km hoặc 200 km, tùy cấu hình pin. Quãng đường di chuyển kết hợp của xe lên tới 1.301 km.Thời gian nạp pin từ 30% lên 80% chỉ mất khoảng 20 phút. Tại Trung Quốc, mức giá xe Mazda EZ-6 được phân phối với tổng cộng 7 phiên bản cùng mức giá dao động từ 139.800 - 179.800 NDT (khoảng 500 - 640 triệu đồng). Hãng xe Nhật Bản cho biết Mazda EZ-6 sẽ là một dòng xe toàn cầu, do đó nhiều khả năng mẫu sedan điện này sớm được giới thiệu đến nhiều thị trường khác. Video: Xem chi tiết sedan điện Mazda EZ-6 hoàn toàn mới.

