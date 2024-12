Chery Exeed Exlantix ET từ 783 triệu đồng, bán "sát vách" Việt Nam

Vào ngày 15/12/2024 vừa qua, thương hiệu Exeed của Chery đã ra mắt mẫu SUV dẫn động bốn bánh mở rộng phạm vi Exlantix ET (được gọi là Sterra ET) tại Trung Quốc với ba phiên bản. Mức giá xe Chery Exeed Exlantix ET 2025 khởi điểm sẽ là từ 239.800 nhân dân tệ (33.000 USD), tương đương 783 triệu đồng. Chiếc xe SUV Chery Exeed Exlantix ET mới đã bổ sung thêm hai sắc thái xám và tím vào lựa chọn sơn ngoại thất. Mặt trước áp dụng thiết kế khép kín, được trang bị dải đèn xuyên thấu và logo chữ Exeed ở giữa. Phía sau tiếp tục sử dụng cụm đèn hậu xuyên thấu và bố trí ống xả ẩn. Vành xe đã được nâng cấp lên vành đa chấu 20 inch. Được chế tạo dựa trên nền tảng điện tử E0X của Chery, chiều dài, chiều rộng và chiều cao vẫn giữ nguyên so với các phiên bản đã ra mắt trước đó với chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 4955/1975/1698 mm và chiều dài cơ sở là 3000 mm. Trọng lượng không tải 2380 kg. Bên trong, buồng lái được trang bị tiêu chuẩn với hộp đựng găng tay điện thông minh, tấm che nắng điện mới, màn hình điều khiển trung tâm nổi 15,6 inch và bảng điều khiển nổi 10,25 inch, được cung cấp năng lượng bởi chip Qualcomm Snapdragon 8295P và hệ điều hành Exeed OS mới. Cả ghế trước và sau đều được trang bị chức năng thông gió, sưởi ấm và massage. Ghế phụ lái không trọng lực có thể ngả ra sau chỉ bằng một nút bấm. Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh 2,38㎡, trợ lý giọng nói Lion AI, 23 loa, đèn viền nội thất 256 màu, điều khiển từ xa và cập nhật OTA. Sức mạnh đến từ hệ thống dẫn động 4 bánh Snow Leopard bao gồm bộ mở rộng phạm vi 1,5T và hai động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, kết hợp với bộ pin 41,16 kWh. Bộ mở rộng phạm vi có công suất tối đa 115 kW (154 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 220 Nm, trong khi động cơ trước và sau lần lượt cho công suất 150 kW (201 mã lực)/310 Nm và 195 kW (261 mã lực)/324 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h là 4,8 giây và tốc độ tối đa có thể đạt 195 km/h. Hơn nữa, bộ pin được cung cấp bởi Gotion High-tech (trước đây là CATL), cung cấp phạm vi hoạt động toàn diện của CLTC là 1.500 km và phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện của CLTC là 240 km. Với nền tảng sạc nhanh 400V, mất 17,5 phút để sạc đầy pin từ 20% đến 80%. Hiện tại, nhà sản xuất chính thức vẫn chưa tiết lộ loại pin. Một điểm nổi bật khác của SUV Chery Exeed Exlantix ET chạy điện mới là đây là mẫu xe đầu tiên được trang bị hệ thống lái xe thông minh Falcon của Chery, sử dụng 30 cảm biến và hai chip NVIDIA Orin-X, bao gồm chức năng dẫn đường tốc độ cao, dẫn đường trong thành phố và đỗ xe thông minh mà không cần bản đồ độ nét cao. Video: Xem chi tiết xe SUV Chery Exeed Exlantix ET 2025 mới.

