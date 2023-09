Nga dùng chiến thuật phản công tích cực trên hướng Donbass

Trang “Bình luận quân sự” của Nga cho biết, ngày 25/9, quân đội Nga áp dụng chiến thuật phản công tích cực trên khắp chiến trường Donbass, nhằm thay đổi thế bị động. Quân đội Nga ngày hôm đó đã sử dụng hỏa lực yểm trợ để mở các cuộc phản công quyết liệt vào tuyến trung tâm Donbass và cải thiện thế trận chiến thuật, thông qua các đợt phản công quyết định. Đáng chú ý là cuộc phản công của Cụm tập đoàn quân phía Nam Nga được thực hiện tại khu vực mỏm đá Vremevsky ở Nam Donetsk, một nhóm xe tăng và xe bọc thép của Nga đã tấn công tuyến phòng thủ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 110 của Quân đội Ukraine đang phòng ngự tại đây. Trên hướng Zaporozhye, Sư đoàn dù 76 của Nga tiến vào phía tây bắc làng Rabotino, tấn công các tuyến tiếp tế của Quân đội Ukraine và kiềm chế lực lượng đông đảo của quân đội Ukraine ở vị trí Novo Fedorovka. Ở phía nam và phía tây làng Rabotino, quân đội Nga cũng mở cuộc phản công. Ngoài ra, quân đội Nga cũng cử một lực lượng trinh sát nhỏ luồn sâu vào khu vực thị trấn Orekhiv để quấy rối hậu phương của Ukraine. Hiện tại, cuộc tấn công của quân đội Ukraine từ Rabotino tới Verbovoe đã phải tạm dừng để củng cố lực lượng. Mặc dù Quân đội Ukraine đưa một số xe thiết giáp hạng nặng tiến về phía Novoprokopovka, nhưng cũng thất bại. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Nga, hiện nay số quân Nga được huy động từ tháng 8 năm ngoái đã chứng tỏ được hiệu quả chiến đấu trên chiến trường. Đây cũng là lực lượng phòng ngự chủ yếu của Nga trên hướng Zaporizhia. Để bảo vệ làng Rabotino tại Zaporizhia, lực lượng Nga tại đây là Quân đoàn 58, đã bố trí hai trung đoàn bộ binh cơ giới. Hiện 80% quân số của hai trung đoàn này, là lực lượng mới được huy động vào tháng 8 năm ngoái, bao gồm công nhân, nông dân, lập trình viên và lao động tự do như lái xe tắc-xi, nhân viên giao hàng… Tuy nhiên sức mạnh chiến đấu của hai trung đoàn thuộc Quân đoàn 58 này hoàn toàn không phải yếu, khi họ đã kiên cường chống lại 17 lữ đoàn của quân đội Ukraine, với khoảng 70.000 quân tấn công dữ dội. Trong quá trình chiến đấu, hai trung đoàn trên đã dựa vào hệ thống trận địa phòng ngự liên hoàn, hiểm hóc; cộng với sự tiếp viện của Sư đoàn lính dù số 76. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, trong hơn 3 tháng, hai trung đoàn đã loại khỏi vòng chiến đấu 30.000 quân Ukraine tại “chảo lửa” Rabotino. Còn ở làng Kreseyevka, nằm sườn phía phía nam thành phố Bakhmut, các trung đoàn 51 và 136 của Sư đoàn Dù 106 của Nga đang chiến đấu ở đó, trong đó binh lính hợp đồng chiếm 70%, nhưng họ đã chống lại quân đội Ukraine có quân số gấp ba lần họ. Tại Malinka, Berkhovka và những nơi khác, hàng trăm nghìn lính nghĩa vụ Nga đã chín muồi, sẵn sàng thay thế cho những cựu chiến binh chuyển sang chiến đấu. Như vậy phải sau một năm huy động lực lượng, số quân này của Nga mới đủ khả năng bước vào chiến đấu. Nếu xung đột tiếp tục, chắc chắn tổn thất của hai bên sẽ tăng dần; nhưng nếu tổn thất của quân đội Nga ít nhất vẫn ở mức tương đương, thì Nga hoàn toàn có đủ khả năng giữ cường độ xung đột này trong 10 năm. Trong khi Ukraine thì ngược lại, với mức thiệt hại như hiện tại, họ chỉ có thể đủ quân chiến đấu đến 2 năm. Còn theo hãng tin Mỹ CNN, tình hình ở mặt trận tại các làng Rabotino và Pyatikhatki trên hướng Zaporozhye tiếp tục căng thẳng. Những nỗ lực mới nhất của Quân đội Ukraine nhằm chọc thủng trận địa phòng ngự của Nga đã kết thúc không thành công; hàng nghìn lính Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Điều đáng chú ý là trong những ngày qua, nhiều binh lính Ukraine trên tuyến Rabotino – Verbovoe đã ra đầu hàng quân Nga. Có lẽ cuộc chiến tại đây quá ác liệt và khi quyết định ra hàng, có khi là cơ hội đem lại sự bảo toàn tính mạng cho họ. Hãng tin TASS của Nga ngày 27/9 dẫn lời một nguồn tin ẩn danh cho biết, "Tới nay, hơn 10.000 quân nhân Ukraine đã chọn mạng sống và sử dụng tần số 149.200 "Volga" để đầu hàng. Những tù binh được cho ăn và cung cấp mọi dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết". Nguồn tin của TASS cho biết, tần số "Volga" được phát sóng theo mọi hướng của tiền tuyến trong khu vực "chiến dịch quân sự đặc biệt". Đã có trường hợp cả nhóm binh sĩ Ukraine sử dụng tần số 149.200 "Volga" để đầu hàng ở làng Rabotino. Theo nguồn tin của TASS, số lượng tù binh của Ukraine đầu hàng đã tăng lên gần đây; điều này một phần là do thành viên của các tổ chức hoạt động ngầm thân Nga, đã lan truyền thông tin về lựa chọn đầu hàng ở những thành phố do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. Tần số 149.200 "Volga" có thể được truy cập bằng mọi đài phát thanh kỹ thuật số và được phía Nga lập ra để quân nhân Ukraine thông báo ý định đầu hàng. Quân đội Nga qua đó có thể xác định vị trí và tiếp nhận người ra hàng một cách an toàn. Dự án này đi vào hoạt động từ giữa mùa hè.

