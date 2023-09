Kherson có thể trở thành hướng tấn công mới của Quân đội Ukraine

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết liệt, quân đội Ukraine đã tiến hành phản công trên nhiều mặt trận nhằm phá vỡ thế bế tắc. Quân đội Nga vẫn giữ vững thế trận phòng ngự và tiến hành các cuộc tấn công, nhằm phân tán lực lượng của Ukraine. Rất có thể trong thời gian tới, khu vực Kherson trở thành một trong những chiến trường trọng điểm. Lý do Kherson không chỉ giáp bán đảo Crimea, mà còn là tuyến tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga trên mặt trận phía Nam Ukraine. Hướng tiến công của Quân đội Ukraine đang tiến hành ở Zaporizhia, nhằm cố gắng cắt đứt đường liên lạc trên bộ từ lãnh thổ Nga đến bán đảo Crimea. Tại Kherson, bầu không khí chiến tranh bao phủ, hai bên đối mặt nhau qua sông, giao tranh vẫn tiếp tục. Đây có thể sẽ trở thành một "máy xay thịt" khác sau Bakhmut, Rabotino. Trong chiến dịch phản công của Quân đội Ukraine, tiến hành từ hồi đầu tháng 6, thì hướng Kherson chỉ được xác định là hướng nghi binh. Tại đây Quân đội Ukraine chủ yếu sử dụng lực lượng nhỏ, dùng chiến thuật tập kích, sử dụng các tàu cao tốc loại nhỏ, đưa lực lượng vượt sông Dnieper, đổ bộ lên các eo đất nhỏ ven sông, xa tuyến phòng ngự của Nga. Mặc dù Quân đội Ukraine tuyên bố “có bước tiến bộ” trên các hướng tiến công; tuy nhiên qua hơn 100 ngày phản công, bước tiến của Quân đội Ukraine chưa được bao xa và họ đang bị giam chân và tiêu hao tại các khu vực nam Bakhmut, Rabotino-Verbovoe, mỏm đá Vremevsky tại Nam Donetsk. Theo kênh Telegram của blogger quân sự Nga Mikhail Zvinchuk cho biết, Quân đội Ukraine đang chuẩn bị tấn công tổng lực vào Crimea và vùng Kherson. Những hành động gần đây của phía Ukraine cho thấy, có thể có sự chuẩn bị cho một hoạt động quy mô lớn ở Biển Đen và khu vực Kherson. Việc Quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi không quân, đặc biệt là máy bay chiến đấu phóng tên lửa hành trình Storm Shadow từ khu vực Starokonstantinov và các căn cứ không quân ở Kanatovo và Kulbakino, đã xác nhận điều này. Bất chấp cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào sân bay ở khu vực Nikolaev, nơi chiếc MiG-29 bị bắn trúng, cơ sở hạ tầng của sân bay ở đây vẫn còn nguyên vẹn. Hoạt động của Không quân Ukraine đang diễn ra tích cực trong khu vực và công trình xây dựng trên mặt đất cho thấy, kế hoạch sử dụng chuyên sâu căn cứ này. Do lực lượng không quân sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nhóm đổ bộ của Ukraine, nên thật hợp lý khi cho rằng, các căn cứ gần Crimea sẽ trở thành một cơ sở quan trọng về mặt chiến lược cho các cuộc tấn công sau này của Ukraine. Một dấu hiệu chuẩn bị khác là hoạt động của các vệ tinh quân sự TOPAZ của phương Tây. Các khu vực khảo sát của họ chỉ ra các mục tiêu tấn công tiềm năng, đó chính là căn cứ của lực lượng không quân và không quân hải quân thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Các mục tiêu ưu tiên cho các cuộc tấn công tên lửa của Ukraine rất có thể sẽ là các sân bay, các trạm kiểm soát và liên lạc của Nga tại Crimea và Kherson. Nhưng với ưu thế vượt trội của Không quân Nga, việc vô hiệu hóa số máy bay chiến đấu của Ukraine sẽ rất quan trọng đối với việc làm thất bại chiến dịch đổ bộ. Theo trang bloger Zvinchuk, Quân đội Nga cần đặc biệt chú ý đến hoạt động của hải quân Ukraine ở phía tây Crimea, trong khu vực mũi Tarkhankut và trên Biển Đen. Những nơi này thuận tiện nhất cho việc cập bến từ những chiếc thuyền nhỏ, để Ukraine có thể đổ bộ lực lượng biệt kích. Rất có thể trong một chiến dịch đổ bộ, các nhóm biệt kích và trinh sát của Ukraine sẽ tiến hành phối hợp với nhiệm vụ có thể sẽ là nghi binh, phá hoại và hạn chế các hoạt động của Quân đội Nga ở bán đảo Crimea; trong khi lực lượng chủ lực tấn công vào bờ trái sông Dnieper. Theo trang Sohu của Trung Quốc, các trận đấu pháo thường xuyên xảy ra ở trên khu vực Kherson, “mưa tên lửa” ở Kherson cũng không kém phần “nặng hạt” so với ở mặt trận Bakhmut và Rabotino. Truyền thông Nga đưa tin, quân đội Ukraine tiếp tục pháo kích vào khu vực đập Kakhovka, Korsenka và những nơi khác ở Kherson. Đây là nơi đặt các tuyến phòng thủ do quân đội Nga xây dựng ở bờ đông sông Dnieper. Theo phán đoán, rất có thể ý định của Quân đội Ukraine là vượt sông Dnieper, nhằm mở mặt trận ở phía nam và cắt đứt đường bộ từ lãnh thổ Nga đến bán đảo Crimea. Nhưng đây thực sự sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng, bởi sông Dnieper là rào cản tự nhiên rất khó vượt qua. Trong Thế chiến thứ hai, chiến dịch Dnieper bi thảm đã diễn ra tại Kherson. Các bên tham chiến bị thương vong khoảng 2,7 triệu người trong chiến dịch vượt sông Dnieper. Giờ trên chiến trường tại đây, quân Nga và Ukraine có thể cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cuộc chiến ở khu vực Kherson nơi hai bên tranh giành ưu thế không chỉ trên bộ mà còn trên không. Quân đội Ukraine đã áp dụng các phương pháp xâm nhập, đổ bộ và chiến đấu khác xung quanh Kherson, nhằm cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Ngược lại, Quân đội Nga sử dụng hệ thống phòng không để đánh chặn các mục tiêu như máy bay không người lái và tàu cao tốc của Ukraine. Theo blogger Zvinchuk, 3 tàu cao tốc của quân đội Ukraine đã bị phá hủy và nỗ lực vượt sông bị chặn lại. Vào giữa tháng này, Ukraine đã ra lệnh sơ tán dân thường ở khu vực thành phố Kherson, mà họ tái chiếm hồi tháng 11 năm ngoái. Điều này có thể đồng nghĩa với việc quân đội Ukraine đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công quy mô lớn hơn nhằm chiếm đóng khu vực Kherson, trước khi mùa đông đến.

