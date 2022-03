Nga đồng ý “quân tình nguyện” Trung Đông chiến đấu ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với đề xuất của Bộ Quốc phòng Nga, đưa “quân tình nguyện” từ Trung Đông đến Ukraine chiến đấu và cho rằng, lực lượng này có thể hỗ trợ những người muốn bảo vệ người dân Donbass. Tổng thống Nga trước đó đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng An ninh của nước này, trong đó thảo luận về chiến dịch quân sự đặc biệt đang được thực hiện trên lãnh thổ Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, người có mặt tại cuộc họp cho biết, hôm nay hơn 16 nghìn “quân tình nguyện” từ các quốc gia Trung Đông đã sẵn sàng hỗ trợ các nước cộng hòa Donbass tự xưng, trong việc giải phóng các vùng lãnh thổ và bảo vệ dân thường. Tổng thống Nga Putin đã đồng ý với để xuất đưa “quân tình nguyện” đến Donbass và lưu ý rằng, cần phải giúp họ đến được lãnh thổ của hai nước cộng hòa Donetsk và Luhansk. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, các nhà tài trợ phương Tây cho Ukraine, thậm chí không che giấu việc tuyển dụng lính đánh thuê để tham gia vào các cuộc chiến chống lại quân đội Nga, họ làm điều đó một cách công khai, “bỏ qua các quy tắc của luật pháp quốc tế”. Tổng thống Nga cho rằng, có những người trên cơ sở tự nguyện, đặc biệt là không phải vì tiền, đến giúp đỡ những người dân đang gặp nạn ở Donbass, thì Nga hoàn toàn ủng hộ họ. Ngoài ra, ông Putin cũng ủng hộ một đề xuất khác của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, liên quan đến vũ khí chiến lợi phẩm thu được của Ukraine, rơi vào tay quân đội Nga, sẽ được chuyển giao cho dân quân Luhansk và Donetsk thân Nga để chiến đấu. Còn tại thành phố Nikolaev Ukraine, trong ngày 11/3, quân đội Nga đã hoàn thành việc phong tỏa khu vực này từ ba phía. Việc ngăn chặn các lực lượng vũ trang của Ukraine ở Nikolaev từ phía đông, bắc và nam đã hoàn tất. Trên hướng đông của thành phố Nikolaev, khu vực phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine và các tiểu đoàn dân quân cực hữu bắt đầu cách ngoại ô thành phố khoảng 12 km, dọc theo tuyến từ ga Dachnaya đến Kilomet số 44. Trên hướng phía bắc, quân đội Ukraine bị dồn ép vào khu vực sân bay Nikolaev; từ phía nam, các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine thực sự bị đẩy lùi vào khu vực nội thị, đến bến tàu của thành phố. Cùng lúc đó, quân Nga nhanh chóng tiến về phía bắc vùng Nikolaev. Nhìn chung, khu vực phía bắc Nikolaev cho đến giáp giới với khu vực Dnepropetrovsk, đều do Quân đội Nga kiểm soát. Khu vực mà Quân đội Nga không kiểm soát duy nhất theo hướng này, đó là thành phố Bashtanka, nơi tập trung một lực lượng khá mạnh của quân đội Ukraine. Tuy nhiên các biện pháp nhằm ngăn chặn các lực lượng Quân đội Ukraine tại đây, tấn công vào bên sườn, phía sau và hậu phương của Quân đội Nga, đã được phía Nga tiến hành, bảo đảm khóa chặt lực lượng này trong khu vực. Trong bối cảnh khu vực Nikolaev đã bị quân Nga kiểm soát hơn 2/3 lãnh thổ, nhưng Thống đốc khu vực Nikolaev, Vitaly Kim (hiện đang trú ẩn ở trong một căn hầm), đã tuyên bố rằng, tình hình Nikolaev vẫn do ông kiểm soát hoàn toàn và kêu gọi quân đội Nga tại đây "đầu hàng". Những tuyên bố của Thống đốc Nikolaev đã gây ra phản ứng tiêu cực từ chính cư dân vùng Nikolaev, khi hầu hết khu vực, bao gồm cả một phần của Bờ Biển Đen, đã rơi vào tay Nga. Không hiểu lời kêu gọi quân đội Nga "đầu hàng", hay bản thân Quân đội Ukraine sắp ra hàng quân Nga. Nguồn ảnh: Pinterest.



