Quân đội Ukraine ở Bakhmut mô tả tình hình ngày càng xấu đi: “Tình hình ở Bakhmut hiện rất khó khăn, nó tồi tệ hơn nhiều so với báo cáo chính thức", một quân nhân Ukraine từ mặt trận Bakhmut nói với hãng tin Mỹ CNN hồi đầu tháng 3 vừa rồi. “Chúng tôi phải giảm thêm 100% mức độ đe dọa vào các báo cáo chính thức. Trên tất cả các hướng, đặc biệt là ở hướng bắc, nơi người Nga đã có bước tiến lớn nhất. Hiện làng Khromovo là điểm phòng ngự then chốt, nếu nơi đây thất thủ, sẽ không còn con đường nào để cung cấp cho thành phố”; một chỉ huy quân Ukraine tại Bakhmut cho CNN biết. Chỉ huy đơn vị Ukraine cũng cho biết thêm “Hiện con đường đã nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của đối phương, và nếu quân Nga chiếm được nó, việc tiếp tế cho thành phố sẽ là không thể”. Một quân nhân khác với biệt hiệu Kievlyanin đã mô tả một tình huống tương tự trong một video được đăng trên mạng xã hội: “Tính đến sáng ngày 28/2, tình hình việc phòng thủ xung quanh Bakhmut khá phức tạp”. Một người lính thứ ba đứng cạnh Kievlyanin mô tả, cuộc giao tranh ở Bakhmut là "địa ngục". Theo các phóng viên chiến trường Nga đưa tin trên một số kênh Telegram riêng của họ, hiện các mũi xung kích của lực lượng lính đánh thuê Wagner chỉ còn chưa đầy một km nữa đến làng Khromovo; gần tuyến đường tiếp tế cuối cùng cho Quân đội Ukraine đồn trú tại Bakhmut. Làng Khromovo, cho đến năm 2016 được gọi là Artemivske, có tầm quan trọng chiến lược lớn đối với hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Bakhmut. Khu dân cư này nằm trên đường cao tốc cuối cùng từ Bakhmut, theo hướng tây đến thị trấn Chasov Yar; nơi Quân đội Ukraine thiết lập tuyến phòng thủ mới tại đây. Các mũi xung kích của lực lượng lính đánh thuê Wagner được giao nhiệm vụ kiểm soát con đường “sinh tử” trên, bằng cách cắt đứt các đường tiếp tế của Quân đội Ukraine ở Bakhmut qua làng Khromovo. Hiện quân Wagner đang tiếp cận mục tiêu từ hai hướng cùng một lúc, hướng thứ nhất từ phía Yagodny và từ phía đường cao tốc dẫn đến Konstantinovka. Như vậy trên thực tế, lực lượng phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Bakhmut đã bị bao vây. Nhận thức được sự thất bại sắp xảy ra của lực lượng phòng thủ Ukraine tại Bakhmut, đã khiến ông Rodnyansky, cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, hôm nay nói về việc Kiev cho phép Quân đội Ukraine có thể "rút lui chiến lược" khỏi Bakhmut theo thứ tự, để cứu sống những người lính Ukraine. Rốt cuộc, nếu cuộc rút lui không tuân theo thứ tự, thì quân đồn trú của Ukraine ở Bakhmut sẽ bị thiệt hại toàn bộ. Tuy nhiên việc quân Ukraine chủ động triệt thoái chủ động khỏi thành phố chết chóc này, có thể tốt hơn việc tiếp tục bị quân Nga bao vây vào tiêu diệt dần dần. Cho dù Tổng thống Zelensky vẫn tuyên bố “tử thủ”. Hiện cả Quân đội Nga và Ukraine đều được tăng viện mạnh mẽ và tốc độ tấn công tăng nhanh hơn nhiều so với giai đoạn đầu của cuộc chiến. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã trải qua nhiều giai đoạn, nhưng cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và thậm chí càng tăng thêm mức độ khốc liệt. Với sự viện trợ của phương Tây, Quân đội Ukraine có thêm hàng trăm xe tăng chiến đấu chủ lực, hàng trăm khẩu pháo, hàng nghìn tên lửa và mức độ kháng cự của Quân đội Ukraine ngày càng tăng. Do sự kháng cự ngoan cường của Quân đội Ukraine, quân Nga đã không có những bước tiến đáng kể từ tháng 6/2022 đến nay. Nhưng với sự tham gia của lực lượng lính đánh thuê Wagner, Quân đội Nga đã giành được lợi thế quyết định trong thời gian gần đây. Lực lượng lính đánh thuê Wagner thực sự là trợ thủ đắc lực của Quân đội Nga. Khi cuộc xung đột mới nổ ra, lực lượng Wagner không tham gia trận chiến. Nhưng khi quân Nga bắt đầu sa lầy, lực lượng này đã được huy động và lực lượng này là mũi nhọn chủ lực trong tấn công vào “chảo lửa” Bakhmut. Về trình độ chiến đấu tổng thể của lính đánh thuê Wagner rất cao và Moskva cũng đã trang bị cho đội quân đánh thuê này những vũ khí tối tân do Nga phát triển. Với sự trợ giúp của đội quân đánh thuê này, Quân đội Nga đã giành được ưu thế tại nhiều thành phố quan trọng ở vùng Bakhmut. Không chỉ vậy, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine tại khu vực này đã bị cắt đứt bởi Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner. Có thể nói, sẽ không lâu nữa khu vực này sẽ hoàn toàn do Quân đội Nga kiểm soát. Tình hình này cực kỳ bất lợi cho Kiev. Theo các chuyên gia từ Bloomberg của Mỹ đánh giá trong một ấn phẩm gần đây, đã bày tỏ quan điểm rằng, việc Quân đội Nga chiếm được Bakhmut, sẽ đưa Kiev đến gần hơn với việc mất toàn bộ khu vực Donetsk mà Nga đã đưa vào thành phần của mình vào năm ngoái.

