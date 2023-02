13 tập đoàn quân Nga đồng loạt tấn công trên 7 hướng

13 tập đoàn quân Nga bắt đầu mở cuộc tấn công mùa xuân. Trên mặt trận Nga-Ukraine, ở hướng cực bắc từ Lugansk đến Kupyansk tại Kharkov, Quân đội Nga triển khai ở tuyến đầu và ở tuyến dự bị phía sau, bao gồm Tập đoàn quân xe tăng 1 và Tập đoàn quân tổng hợp 2, 5, 6 và 20. Hiện Quân đội Nga đang tập trung lực lượng tái chiếm Kupyansk, trung tâm giao thông trên tuyến phía bắc. Theo hướng Kreminna –Svatove thuộc tỉnh Lugansk, Nga đã sử dụng Tập đoàn quân tổng hợp 20, 41, 2; Sư đoàn dù cận vệ 76, Sư đoàn dù cận vệ 98 và 4 Lữ đoàn đặc nhiệm. Mục tiêu của Quân đội Nga sẽ chiếm lại Krasny Liman. Trên hướng Bakhmut, có một cụm quân tương đương với 1 tập đoàn quân là Sư đoàn dù 106 và Sư đoàn đột kích đường không cận vệ 7 đang tham gia trận bao vây Bakhmut; cộng với lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga khoảng 20.000 quân (tương đương với 2 sư đoàn đủ quân). Trên hướng Marinka, Tập đoàn quân cận vệ số 8 của Nga đang mở cuộc tấn công liên tục. Theo hướng Ugledar, Tập đoàn quân tổng hợp 36 từ Viễn Đông, Lữ đoàn 40 và 155 của Thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương vẫn liên tục tấn công tại đây. Tại khu vực pháo đài Avadivka, Tập đoàn quân Donbass số 1 của Nga đã chiến đấu suốt một năm mà không đạt được tiến triển nào. Trên hướng Zaporozhye, Tập đoàn quân 58 và Tập đoàn quân 35 của Quân đội Nga có mức độ tác chiến tiến công khá thấp, chủ yếu ở trạng thái phòng ngự. Về phía Ukraine, hiện trên toàn mặt trận, Quân đội Ukraine có 65 lữ đoàn chiến đấu với Quân đội Nga trên tiền tuyến, và gần một nửa trong số đó là lữ đoàn phòng thủ nội địa, được thành lập sau khi xung đột bùng nổ; chất lượng chiến đấu tương đối thấp. Nhiều đơn vị chủ lực đã phải thay quân nhiều lần. Mặc dù phần lớn các đơn vị tinh nhuệ của Nga đã được đưa sang Ukraine tham chiến, tuy nhiên Quân đội Nga vẫn chưa có khả năng đạt được một chiến thắng chiến lược quyết định. Toàn bộ hỏa lực của Quân đội Nga hiện tập trung dọc khu vực chiến tuyến Donetsk. Vì vậy, mục đích thực sự của Quân đội Nga không khó đoán, trước khi không còn hướng tấn công chiến lược chủ yếu nào khác, mục tiêu chiến lược của Quân đội Nga là tràn ngập Donetsk; nhưng đây cũng có thể đây là “cái bẫy” mà Nga giăng ra, để cầm chân các đơn vị chủ lực của Quân đội Ukraine. Mặc dù quân Nga tấn công với cường độ cao, nhưng có 3 lý do khiến quân Nga khó có thể thắng nhanh. Thứ nhất, Quân đội Nga đã đầu tư cho 13 binh chủng, nhưng nhiều đơn vị vẫn thiếu vũ khí hiện đại; hiện Nga phải trang bị xe bọc thép cũ BTR-50 và xe tăng T-62 cho lực lượng dự bị tuyến 2, để tập trung vũ khí hiện đại cho lực lượng tuyến đầu. Thứ hai là việc nắm thông tin tình báo theo thời gian thực của Nga hạn chế; đồng thời Quân đội Nga thiếu các loại đạn dẫn đường chính xác mà họ gặp phải trong những ngày đầu của cuộc chiến, hiện vẫn chưa được giải quyết. Quân đội Nga chỉ có thể sử dụng pháo binh để bắn phá liên tục, nhưng hiệu quả thấp. Thứ ba là do nhiều đơn vị bộ đội chủ lực của Nga thiếu ý chí chiến đấu, không sẵn sàng đánh những trận cam go, ác liệt; chỉ biết dựa vào hỏa lực, sau đó bộ binh xông lên. Do đó Quân đội Ukraine kiên quyết chịu đựng, bám trụ trong các công sự của các thị trấn và làng mạc, chờ đợi Quân đội Nga tràn lên và tấn công. Quân đội Nga chủ yếu sử dụng các cuộc tấn công bằng pháo binh để tìm và kiểm tra các vị trí yếu của Quân đội Ukraine, nhưng vẫn chưa đạt được bước đột phá lớn trong 7 chiến trường. Nơi duy nhất mà Quân đội Nga đạt được tiến bộ là chiến trường Bakhmut, nơi lính đánh thuê Wagner là lực lượng tấn công chủ yếu. Tuy nhiên, tại Bakhmut, Quân đội Ukraine cũng đang tăng quân để phòng thủ đến cùng, vậy tại sao Quân đội Ukraine không từ bỏ Bakhmut? Trước hết, nếu Quân đội Ukraine bỏ Bakhmut, sau đó thành phố tiếp theo của Ukraine bị quân Nga bao vây, sẽ là một “Bakhmut tiếp theo”. Thứ hai, Bakhmut là cửa ngõ dẫn vào hai thành phố lớn của khu vực Donetsk mà Ukraine phải kiên quyết giữ là Slavyansk và Kramatorsk; một khi để mất Bakhmut, Quân đội Ukraine nếu phản công giành lại được, cũng sẽ phải trả giá đắt. Vì vậy, việc quân Ukraine kiên quyết bám trụ tại Bakhmut, thì thương vong là không thể tránh khỏi. Nhiệm vụ quân Ukraine tại Bakhmut là tiếp tục tiêu hao và kiềm chế lực lượng tấn công chủ lực của Nga. Chờ vũ khí viện trợ của phương Tây, sau đó củng cố đội hình, xây dựng lực lượng để tổ chức phản công. Hiện tại cả Nga và Ukraine vẫn “có lực” chiến đấu mạnh mẽ và sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian ngắn. Vậy Nga-Ukraine sẽ ngừng bắn khi nào, trước tiên hãy đợi cho đến khi Quân đội Nga ngừng phát động tấn công. Thứ hai, đợi cho đến khi lực lượng chính của Quân đội Ukraine cạn kiệt; thứ ba là đợi đến khi Mỹ và phương Tây không còn nguồn lực để viện trợ vô thời hạn cho Ukraine. Nếu 3 điều trên đạt được, thì thỏa thuận đình chiến Nga-Ukraine sẽ đến. Nói chung, Quân đội Nga đang có lợi thế trên chiến trường và đang ở thế tiến công; còn Ukraine vẫn đang ở thế trận phòng thủ. Ukraine không thể đơn phương lựa chọn đình chiến, trong khi Quân đội Nga vẫn còn sức chiến đấu. Với năng lực sản xuất vũ khí và tăng quân số của Nga, Moskva sẽ “không có vấn đề gì”, ít nhất là trong thời gian ngắn tới. Từ bài phát biểu của Tổng thống Putin trong thông điệp gần đây, chúng ta có thể biết rằng, Quân đội Nga phải đạt được mục tiêu của mình và điểm mấu chốt là tràn ngập toàn bộ khu vực Donbass. Hiện có thể xác định rằng, đến nửa cuối năm 2023, Quân đội Ukraine sẽ cạn kiệt xe tăng và xe bọc thép, Quân đội Nga sẽ chiếm ưu thế trên chiến trường. Biến số duy nhất là liệu Mỹ và phương Tây có hỗ trợ Quân đội Ukraine với số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép hay không?

