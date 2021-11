Nga chuyển thêm 20 chiến đấu cơ đến Syria, đề phòng tình huống xấu

Nga đã chuyển hơn 20 máy bay chiến đấu tới Syria, số máy bay này sẽ được sử dụng trong nhằm ngăn chặn các hành động leo thang quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, vào phần phía bắc của lãnh thổ Syria và giúp chi viện hỏa lực, nhằm giải phóng các khu vực bị quân khủng bố chiếm đóng ở tỉnh Idlib. Những máy bay chiến đấu mà Nga chuyển đến căn cứ không quân Kamyshly tại Syria, là 4 chiếc tiêm kích MiG-29, 5 chiếc Su-35 và 12 tiêm kích bom Su-34. Ngoài ra các nguồn tin cũng cho biết, sự xuất hiện của ít nhất hai trực thăng tấn công Ka-52 ở sân bay Kamyshly, cũng được chuyển cùng đợt đến từ Nga. Việc chuyển một số lượng lớn máy bay chiến đấu của Không quân Nga tới Syria, là minh chứng cho việc Nga chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại chiến trường Syria. Như vậy rõ ràng, liên quân Nga – Syria có ý định bắt đầu giải phóng Idlib và các tỉnh khác ở tây bắc Syria; đồng thời sự can thiệp quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ không chỉ tấn công các lực lượng vũ trang người Kurd, mà còn vào các vị trí của Quân đội Syria, thậm chí là các căn cứ quân sự của Nga. Cho đến nay, không có bình luận chính thức nào về việc điều máy bay từ Nga sang Syria từ lực lượng Không quân Nga. Có khả năng, số máy bay chiến đấu của Nga đã được triển khai tới Syria, qua không phận của Iran và Iraq. Trong khi đó, máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các vị trí của lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria trong ngày thứ ba liên tiếp. Vào ngày 1/11, một UAV của Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy một trạm kiểm soát quân sự của người Kurd ở tỉnh Raqqa của Syria, giết chết 4 chiến binh người Kurd và 2 binh sĩ Quân đội Syria. Vụ thứ hai diễn ra vào chiều 30/10, một UAV vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là loại TB2, đã thực hiện một cuộc không kích vào một trạm kiểm soát của người Kurd gần thị trấn Ain Issa ở vùng nông thôn phía bắc Raqqa; theo các nguồn tin đối lập Syria, không có tổn thất nào được thông báo. Vụ thứ ba diễn ra vào ngày 31/10, theo các nguồn tin đối lập tại Syria cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ vào một trạm kiểm soát của người Kurd gần Tel Tamra ở al-Hasakah của Syria. Cuộc tấn công bằng UAV này, được thực hiện trong bối cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng ủy nhiệm của lực lượng này, đang nã pháo vào các vị trí của lực lượng dân quân người Kurd ở ngoại ô Ain Issa. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tiếp viện ở miền bắc Syria. Ngày 1/11, các đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã đi qua trạm kiểm soát al-Yabisa để đến khu vực Tell Abyad ở phía bắc tỉnh Raqqa. Đầu tuần này, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai lực lượng tiếp viện lớn, bao gồm xe tăng và xe bọc thép, ở vùng nông thôn phía bắc Raqqa, cũng như vùng nông thôn phía bắc al-Hasakah. Theo một số thông tin, Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị phát động một chiến dịch quân sự mới, chống lại lực lượng dân quân người Kurd ở miền bắc và đông bắc Syria. Tuy nhiên, bất kỳ chiến dịch nào do Thổ Nhĩ Kỳ chỉ huy, chống lại người Kurd, đều có thể vấp phải sự chống cự của Quân đội Syria (SAA) và các đồng minh của họ. Ngày 1/11, đại diện cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Thiếu tá Pinar Kara cho biết, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt hơn 2.360 chiến binh của các tổ chức khủng bố khác nhau trong khu vực, kể từ đầu năm 2021. Chỉ tính riêng trong tháng 10, đã có 169 kẻ khủng bố bị tiêu diệt. Đại diện cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, cũng bình luận về việc Nga triển khai một máy bay quân sự tại sân bay Qamishli của Syria, cho rằng đoạn phim về việc hạ và cất cánh của một máy bay quân sự Nga đã được lan truyền trên mạng xã hội, là một sự kiện diễn ra trong một ngày. Vào ngày 31/10 vừa qua, các máy bay chiến đấu của Nga đã được phát hiện trên các sân bay khác nhau của khu vực đông bắc Syria, nơi căng thẳng giữa các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd đang gia tăng. Đây là một tín hiệu quan trọng đối với Ankara, khi Nga sẵn sàng răn đe Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm giữ gìn an ninh và ổn định trong khu vực. Trong khi đó vào tối 31/10, Mỹ đã cố gắng thực hiện một nhiệm vụ trinh sát mới gần các căn cứ quân sự của Nga ở Syria, nhưng cuộc trinh sát của chiếc P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ chỉ kéo dài được 13 phút, do máy bay chiến đấu của Nga bay lên ngăn chặn, nên buộc phải dừng cuộc trinh sát. Chiếc máy bay tuần thám biển P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ, đã tiếp cận căn cứ hải quân của Nga ở Tartus tại Syria, nằm trên bờ biển Địa Trung Hải vào khoảng 00 giờ 25 phút (giờ địa phương) và bắt đầu di chuyển khỏi bờ biển Syria lúc 00 giờ 38 phút. Rõ ràng, sự quan tâm đặc biệt của Mỹ tới việc Nga đưa thêm các máy bay chiến đấu của họ tới Syria; tuy nhiên Nga có thể dễ dàng ngăn chặn Mỹ thu thập thông tin tình báo nhạy cảm, gần các sân bay mà máy bay Nga đang đồn trú. Các chuyên gia phân tích quân sự hết sức chú ý đến một chi tiết khác của nhiệm vụ trinh sát này của Mỹ, đó là chiếc P-8 Poseidon chỉ bay ở độ cao 2 km, trong khi các nhiệm vụ trinh sát thường được thực hiện ở độ cao lớn, để bao quát một khu vực rộng lớn hơn. Nguồn ảnh: Pinterest.

Những loại vũ khí khủng do Nga sản xuất được các bên sử dụng trong cuộc chiến ở Syria. Nguồn: Alrabath.



