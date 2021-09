Nga "chống lưng" quân kháng chiến Afghanistan, kéo cả CSTO đối đầu Taliban

Truyền thông Nga cho biết, quân đội nước này đang tiến hành hỗ trợ quân kháng chiến Afghanistan, bằng cách tiếp tế vũ khí và đạn dược thông qua ngả Tajikistan. Ngoài ra, Tajikistan cũng tiến hành thu dung, đưa các cựu binh của của quân đội Afghanistan cũ trước đây, quay lại gia nhập vào lực lượng quân kháng chiến, nhằm tăng cường lực lượng chống trả lại Taliban. Tờ Avia của Nga cho biết, có vẻ như quốc gia này sẽ sớm tuyên chiến với Taliban, khi mà tình hình an ninh ở khu vực biên giới giữa Afghanistan và Tajikistan, đang ngày càng trở nên căng thẳng. Chuyên gia quân sự của tờ Avia.pro cho biết, Nga là đồng minh quân sự thân thiết của Tajikistan, quân đội Nga có nhiều căn cứ quân sự ở quốc gia Trung Á này, và đã có trách nhiệm bảo vệ đường biên của Tajikistan suốt 30 năm qua. Trong trường hợp Taliban gây nguy hại tới an ninh quốc gia của Tajikistan, quân đội Nga sẽ sẵn sàng tuyên bố tham chiến với Afghanistan để bảo vệ lợi ích của đồng minh. Kênh Fox News của Mỹ thậm chí còn nhận định, không chỉ Nga mà cả khối CSTO sẽ tuyên chiến với Taliban ở Afghanistan, để bảo vệ lợi ích đồng minh của mình, trong trường hợp an ninh của Tajikistan bị nguy hại. Tất nhiên, Taliban cũng thừa hiểu điều này và nhiều khả năng, sẽ kiềm chế ở mức tối đa, để tránh tối đa việc đánh thức "người khổng lồ" khi chính quyền trong nước còn chưa kịp ổn định. Được thành lập từ năm 2002, tổ chức CSTO bao gồm các thành viên Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan và Uzbekistan. Giống như mọi tổ chức liên minh quân sự khác, nhiệm vụ của CSTO là bảo vệ an ninh quốc gia của từng nước, và các nước đồng minh sẽ tuyên chiến, ngay khi một quốc gia trong số này rơi vào tình trạng chiến tranh. Hiện tại, cuộc chiến tại Afghanistan giữa Taliban và quân kháng chiến của quốc gia này, đã chuyển sang giai đoạn mới. Lúc này, quân kháng chiến của Afghanistan đã không còn đủ sức mạnh để chiến đấu trực tiếp với Taliban, mà phải đổi qua chiến tranh du kích. Truyền thông Mỹ đưa ra nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, cho rằng không quân Tajikistan đã tham chiến, hỗ trợ lực lượng quân kháng chiến Afghanistan bằng cách đánh bom những vị trí của Taliban, ở thung lũng Panjshir. Trước đó, quân kháng chiến Afghanistan đã mất toàn bộ các vị trí chiến lược ở thung lũng Panjshir, phải bỏ lại hàng trăm phương tiện thiết giáp và xe tăng để rút lui. Ở thời điểm hiện tại, dường như quân kháng chiến Afghanistan đã rút về phía Bắc, gần với khu vực biên giới của Tajikistan, để mất gần như hoàn toàn thung lũng Panjshir vào tay Taliban. Nguồn ảnh: Pinterest. Afghanistan rơi vào thảm cảnh dưới ách thống trị của Taliban. Nguồn: Wion.



