Tổng thống Ukraine Zelensky và bộ tham mưu của ông không bao giờ ngờ rằng, tình hình trên chiến trường lại thay đổi nhanh chóng và khó lường đến vậy. Chỉ hai tháng trước, Quân đội Ukraine đã tiến vào Nga với tinh thần cao độ, chiếm thành công một phần lãnh thổ Nga, bắt giữ tù binh Nga và thực hiện các cuộc tấn công hiệu quả vào các căn cứ hậu cần chiến lược của Quân đội Nga. Tuy nhiên, loạt hành động này đã không thể làm suy yếu cuộc tấn công của Nga tại Ukraine mà ngược lại, nó giống như một sự “trở lại quá khứ”. Quân đội Ukraine hiện nay thường xuyên phải nghe tin xấu trên nhiều mặt trận. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng chủ lực của Quân đội Nga đã tập kết tại làng Ruskaya Konopelka, nằm ở phía đông thị trấn Sudzha; đồng thời triển khai bộ binh hạng nặng ở Ulanok phía đông và Borki phía đông nam Sudzha. Thị trấn Sudzha, thuộc khu vực Kursk, hiện vẫn do Ukraine kiểm soát, Rất có thể trong những ngày tới, Quân đội Nga sẽ mở chiến dịch tổng tấn công tổng lực vào Sudzha từ ba hướng. Sudzha cũng là đầu cầu được Quân đội Ukraine thiết lập sau khi tiến vào vũng lãnh thổ Kursk, và cũng là cứ điểm lớn nhất trên lãnh thổ Nga, bị Ukraine chiếm đóng cho đến nay. Phía Nga không giấu giếm khi tuyên bố, nhiệm vụ tác chiến của Quân đội Nga tại tỉnh Kursk là "bao vây - diệt viện", liên tục thu hút lực lượng tinh nhuệ của Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga, để tiêu diệt tập trung bằng hỏa lực các loại. Trong những ngày đầu của chiến dịch đột kích bất ngờ của Quân đội Ukraine vào khu vực Kursk của Nga, Quân đội Nga với lực lượng phòng thủ biên giới mỏng yếu ở biên giới Kursk, đã bị đánh bại chỉ trong một đòn tấn công, khiến Quân đội Ukraine chủ quan, mất cảnh giác. Sau đó, quân Ukraine tiến vào Kursk với hy vọng mở rộng khu vực bị chiếm đóng. Tuy nhiên, Nga đã ngay lập tức huy động các đơn vị tinh nhuệ như Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 40, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 72, Sư đoàn dù 106 và Lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 22 trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga. Sau khi những đội quân tinh nhuệ này đến Kursk, quân Ukraine ngay lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Họ nhận thấy rằng, việc tiếp tục tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga là không còn khả thi, và đường rút lui của họ đã bị Quân đội Nga cắt đứt từ lâu. Để giải cứu những binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt này, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine chỉ có thể liên tục huy động quân từ vùng Sumy, vượt biên để thực hiện các hoạt động tiếp viện. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ này đã rơi vào vòng vây của Quân đội Nga. Khi Ukraine tập trung gần như toàn bộ lực lượng hiện có ở Kursk, Quân đội Nga cuối cùng cũng bắt đầu “trận chiến cuối cùng”. Nga sử dụng máy bay chiến đấu Su-34 thường xuyên thả bom. Khác với chiến trường ở Donbass, ở Kursk, Quân đội Ukraine gần như không có công sự bê tông kiên cố để ẩn náu. Một lượng lớn bom nhiệt áp 500 kg, có nhiệt độ 3.000 độ đã nã vào quân Ukraine, khiến họ gần như không có cơ hội chạy thoát. Để truy sát những người lính Ukraine chạy trốn, UAV trinh sát của Nga đã lùng sục chiến trường gần như suốt ngày đêm. Một khi phát hiện dấu vết của Quân đội Ukraine, Quân đội Nga sẽ ngay lập tức điều động pháo phản lực phóng loạt, pháo lựu 122mm, pháo tầm xa 152mm và UAV FPV để thực hiện các cuộc tấn công bao vây hỏa lực. Chiến thuật của Quân đội Nga rất đơn giản, bạo lực và hiệu quả. Sau một đợt pháo kích dọn sạch mặt đất, UAV được cử đi trinh sát. Khi vẫn còn binh lính Ukraine còn sống, pháo binh tầm xa sẽ được sử dụng ngay lập tức để tấn công đợt tấn công thứ hai. Phương thức chiến đấu thiên về sức mạnh hỏa lực này, khiến Quân đội Ukraine gần như không có cơ hội kháng cự. Lính Ukraine ẩn náu trong hầm sâu dưới lòng đất cũng không thể an toàn, sau khi quân Nga hoàn tất hỏa lực dọn đường. Các đội tử thần của Quân đội Nga đi mô tô, mang những lượng thuốc nổ lớn lao về phía các công sự của Quân đội Ukraine, ném những gói thuốc nổ lớn nặng từ 20 đến 30 kg, để hoàn tất đòn chí mạng cuối cùng vào Quân đội Ukraine. Nguyên nhân khiến Quân đội Ukraine bị động trên chiến trường Kursk là do họ thiếu ưu thế trên không và không nhận được hỏa lực yểm trợ từ trên không. Dưới sự phong tỏa của hỏa lực pháo binh Nga, Quân đội Ukraine không thể tập trung lực lượng trên quy mô lớn, để tiến hành phản công chống lại Quân đội Nga. Hỏa lực của quân Ukraine vốn đã khan hiếm, bây giờ lại bị phân tán, khiến việc tập trung hỏa lực lại càng khó khăn hơn. Quân đội Nga đã làm chủ tình hình và tiến hành các cuộc tấn công càn quét vào các khu vực do Quân đội Ukraine kiểm soát. Có thể thấy trước rằng, Quân đội Ukraine ở Kursk sắp bước vào trận sinh tử cuối cùng. (Nguồn ảnh: Topwar, TASS, Kyiv Independent).

