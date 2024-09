Nga bao giờ có thể giành chiến thắng ở mặt trận Kursk?

Vào ngày 6/8, Kursk bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của thế giới, khi Quân đội Ukraine bất ngờ tấn công thẳng vào lãnh thổ Nga, đe dọa trực tiếp đến an ninh nội địa của Nga. Quân đội Nga vội vàng huy động quân số, vũ khí, nhằm chặn đứng bước tiến thần tốc của Quân đội Ukraine. Từ lục quân đến hải quân, từ không quân đến tên lửa chiến thuật của Quân đội Nga đều tham gia chiến dịch phòng ngự này. Trận chiến này thực sự rất sôi động, gần giống như một cuộc diễn tập hiệp đồng quân binh chủng. Cả phía Nga và Ukraine đều công bố, có hàng nghìn binh sĩ của mỗi bên thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày? Quân đội Nga đã thực sự tung “hết bài” ở mặt trận Kursk? Hay còn ẩn giấu điều gì khác trong chuyện này? Mặt trận này đang ẩn giấu những bí mật gì? Đó là những câu hỏi chưa thể trả lời. Nhưng có thể khẳng định, chiến dịch Kursk có thể gọi là một “bất ngờ” lớn nhất trong lịch sử quân sự năm 2024. Lần này, quả thực Nga thực sự đã cố gắng hết sức. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga đã phải điều Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 1 của Quân khu Moscow tới Kursk, với hàng trăm xe tăng T-72, T-80 và T-90. Ngoài ra, Sư đoàn xe tăng Cận vệ 4 và Sư đoàn xe tăng 47 cũng thuộc Quân khu Moscow đều chuẩn bị sẵn sàng chi viện cho mặt trận Kursk. Quân khu Leningrad cũng được huy động, gồm một số đơn vị của Tập đoàn quân tổng hợp 6 và Tập đoàn quân 44. Sư đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 8 và 51 của Quân khu phía Nam; một số đơn vị thuộc Tập đoàn quân cận vệ số 5 và Tập đoàn quân tổng hợp số 35 thuộc Quân khu phía Đông, cũng được huy động tăng viện cho hướng mặt trận Kursk. Hải quân Nga cũng tăng cường lực lượng cho mặt trận Kursk; các đơn vị Thủy quân lục chiến từ Hạm đội Baltic, Hạm đội Phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Biển Đen lần lượt đổ bộ và đóng vai trò là những lực lượng then chốt trong chiến dịch phản công của Nga. Lực lượng đổ bộ đường không thậm chí còn tinh nhuệ hơn. Các binh sĩ thuộc Sư đoàn dù cận vệ 98, Sư đoàn dù cận vệ 104 và Sư đoàn dù cận vệ 106. Những đơn vị mũ nồi xanh này là niềm tự hào của Quân đội Nga và họ không thể thiếu trong mọi trận chiến quan trọng. Chưa hết, Lực lượng Không quân Nga, Lực lượng Tên lửa Chiến thuật, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và thậm chí cả Lực lượng đặc biệt GRU đều có mặt ở đây. Quan sát vào đội hình tăng viện của Quân đội Nga cho mặt trận Kursk, chúng ta có thể thấy rằng, họ đã đưa tất cả số quân có huy động. Quân đội Nga huy động quân như vậy, có cảm giác muốn “ăn tươi, nuốt sống” quân Ukraine đã xâm nhập biên giới. Nga tuyên bố, Quân đội Ukraine đã thiệt hại 6 xe tăng và 10 xe bọc thép trong trận chiến đầu tiên vào ngày 6/8. Ngày 9/8, phía Ukraine thiệt hại 945 binh sĩ và 102 xe bọc thép. Phía Ukraine cũng không hề kém cạnh trong “cuộc chiến truyền thông”, Kiev tuyên bố, có khoảng 1.000 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày, một con số nghe có vẻ “đáng báo động”. Nếu xét về số lượng và quy mô quân số Nga tham chiến, thì con số này có vẻ cường điệu hơn cả phía Nga. Câu hỏi đặt ra là tại sao Quân đội Nga quyết tâm cao như vậy? Bề ngoài là để bảo vệ Kursk, một phần lãnh thổ của Nga; nhưng phần nội hàm có thể không đơn giản như vậy. Kursk tuy quan trọng, nhưng sẽ không khiến Quân đội Nga phải tham chiến quy mô lớn như vậy. Có lẽ trận chiến này thiên về thể diện của Nga hơn. Lý do đó là Quân đội Ukraine dám tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga. Đây là một nỗi xấu hổ lớn đối với nước Nga, vốn tự nhận là “siêu cường quân sự”. Nếu không thể đánh trả nhanh chóng và mạnh mẽ, chẳng phải vị thế của Nga trên trường quốc tế sẽ bị giảm đi rất nhiều hay sao? Hơn nữa, chiến dịch này cũng có thể là một cuộc diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, có thực chiến lớn của Quân đội Nga. Mặc dù Quân đội Nga đã tham gia nhiều hoạt động quân sự trong vài năm qua, nhưng những hoạt động quy mô lớn như thế này với sự tham gia của tất cả các loại vũ khí thực sự rất hiếm. Có thể thông qua chiến dịch phòng ngự - phản công ở Kursk, Quân đội Nga có thể kiểm tra khả năng tác chiến phối hợp giữa các lực lượng khác nhau, xác định các vấn đề tồn tại và tổng kết kinh nghiệm thực chiến. Ngoài ra rèn tác phong chỉ huy cho đội ngũ sĩ quan trong tình huống chiến đấu thật. Tuy nhiên, mọi chuyện dường như không diễn tiến như Quân đội Nga mong muốn. Mặc dù có rất nhiều quân tinh nhuệ được điều động, nhưng tình hình chiến đấu ở Kursk vẫn bế tắc. Điều này khiến người ta thắc mắc, liệu sức mạnh của Quân đội Nga có thực sự mạnh như họ tuyên truyền? Hay là sức mạnh của Quân đội Ukraine đã bị đánh giá thấp nghiêm trọng? Trong mọi trường hợp, kết quả của chiến dịch Kursk sẽ có tác động lớn đến hướng đi tương lai của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nếu Quân đội Nga có thể giành được chiến thắng quyết định, lợi thế thương lượng của họ trên bàn đàm phán chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Mặt khác, nếu Quân đội Nga không thể giành chiến thắng trên sân nhà, uy tín của họ trong cộng đồng quốc tế có thể bị tổn hại nặng nề. Trên mặt trận Kursk, Quân đội Nga đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn khó giành chiến thắng. Với tất cả tinh hoa đã được huy động và thương vong, liệu có phải sức mạnh chiến đấu của Quân đội Nga được đánh giá quá cao? Hay Quân đội Ukraine có vũ khí bí mật nào? Đó là câu hỏi không phải dễ trả lời. (Nguồn ảnh: TASS, RT, Topwar, Ukrinform).

