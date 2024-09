Ukraine dùng chiến thuật tử thủ ở Pokrovsk, Nga lập tức khắc chế

Trong bối cảnh Quân đội Ukraine tiếp tục tăng quân ở Kursk, thì Quân đội Nga đang tiến nhanh ở chiến trường trung tâm Donbass, đặc biệt là ở “mấu lồi” Pokrovsk. Để ngăn chặn bước tiến của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine bắt đầu sử dụng “chiến thuật cảm tử”, khiến bước tiến của Quân đội Nga bị chậm lại. Theo nhà quan sát như Mikhail Zvinchuk, tuyến phòng thủ của các đơn vị Quân đội Ukraine ở Pokrovsk về cơ bản được chia thành hai tuyến. Tuyến thứ nhất bao gồm những người lính có ít kinh nghiệm chiến đấu, và tuyến phòng thủ thứ hai bao gồm những người lính tinh nhuệ, được huấn luyện bài bản. Khi quân Nga chọc thủng tuyến phòng thủ thứ nhất, quân Ukraine lập tức mở đợt pháo kích quy mô lớn vào tuyến phòng thủ đầu tiên; sau đó lực lượng tinh nhuệ ở tuyến phòng thủ thứ hai nhanh chóng cơ động tiến công về tuyến đầu tiên. Lúc này, quân Nga ở tuyến phòng thủ đầu tiên chưa kịp củng cố vị trí vừa chiếm được, lại phải tránh pháo kích quy mô lớn. Khi lực lượng tuyến hai của quân Ukraine lao tới trước mặt, thì đã quá muộn. Trong hầu hết các trường hợp, Quân đội Nga sẽ rút lui do tổn thất quá nhiều, và sau đó Quân đội Ukraine sẽ củng cố tuyến phòng thủ đầu tiên một lần nữa, chờ đợi cuộc tấn công tiếp theo của Nga,... Chiến thuật này đã làm chậm bước tiến của quân Nga. Sau nhiều cuộc thử nghiệm, Quân đội Nga phát hiện ra rằng, đằng sau tuyến phòng thủ đầu tiên của Quân đội Ukraine, Quân đội Ukraine có lực lượng dự bị đông đảo, cách tuyến phòng thủ đầu tiên không xa, điều này cho phép lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine nhanh chóng cơ động chi viện cho tuyến đầu trong một thời gian ngắn. Ngay cả khi Quân đội Nga có thể nhanh chóng củng cố tuyến phòng thủ đầu tiên vừa thiết lập, lực lượng quân dự bị đầy đủ của Ukraine sẽ tiến hành một cuộc tấn công bên sườn và buộc quân Nga phải rút lui. Đây cũng là lý do khiến quân Nga không mạo hiểm đánh thẳng tới Pokrovsk, mà tiến hành mở rộng sang hai cánh của “mấu lồi”. Tất nhiên, chiến thuật này của Ukraine không phải là “bất khả chiến bại”. Quân đội Nga đã tìm ra cách để phá vỡ nó, đó là trước tiên phải chế áp các trận địa pháo binh và lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine, trước khi tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn. Ngoài ra, Không quân Nga có nhiệm vụ cắt đứt tuyến hậu cần ở hậu phương, ngăn chặn việc tiếp tế đạn dược và quân tiếp viện chi tuyến trước. Pháo binh và máy bay không người lái Nga dùng hỏa lực bao vây chiều sâu của tuyến phòng thủ đầu tiên, tấn công trận địa pháo binh và quân dự bị Ukraine. Sau những nỗ lực đổi mới chiến thuật của Quân đội Nga, hỏa lực pháo binh của Quân đội Ukraine đã bị suy yếu nghiêm trọng; các tuyến tiếp tế chính mặt trận ở Pokrovsk đã bị cắt đứt. Mới đây, phóng viên tờ Washington Post đã phỏng vấn chỉ huy Lữ đoàn bộ binh 68 của Quân đội Ukraine và được biết, Pokrovsk đã mất vị thế là trung tâm hậu cần chiến lược, vì ba tuyến đường bộ và mạng lưới đường sắt trọng điểm của nó đã bị cắt đứt. Do vậy quân Ukraine không còn có đủ đạn pháo, vật tư tích lũy trong giai đoạn đầu cũng dần cạn kiệt. Trong khi đó, Quân đội Nga vẫn có đủ đạn dược; theo trang Military Review của Nga, trong hai tháng qua, Quân đội Nga đã bắn 4.500 đến 4.600 quả đạn pháo vào các tuyến phòng thủ thành phố Pokrovsk mỗi ngày, trong khi Không quân Nga thả trung bình từ 97 đến 103 quả bom lượn/ngày. Không chỉ vậy, Nga vừa tuyên bố sẽ tăng sản lượng máy bay không người lái lên gấp 10 lần. Với hỏa lực quá chênh lệch, chỉ riêng hỏa lực pháo binh đã ít nhất gấp 5 lần Quân đội Ukraine. Trong những ngày qua, quân Nga đã tích cực đánh địch tạo thế, bóc lớp vỏ ngoài của Pokrovsk. Trên hướng Novohrodivka, phía đông nam thành phố Pokrovsk, Quân đội Nga tiến 1,24 km về phía tây dọc theo mặt trận rộng 2,3 km, chiếm làng Krasnyi Yar và Mykolaivka, tạo được chỗ đứng vững chắc. Quân Nga bây giờ chỉ cần tiến thêm một bước nữa là tới Mirnorad, thành phố vệ tinh của Pokrovsk. Nhưng mục tiêu trước mắt của quân Nga là tràn ngập Selydove, thì khi đó, về cơ bản quân Nga có thể tiến hành một cuộc bao vây thành phố Pokrovsk. Theo thông tin của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW, giao tranh ở khu vực Selydove đang diễn ra rất ác liệt. Quân đội Ukraine đã mở nhiều đợt phản công và thành công đẩy quân Nga từ phía đông thị trấn ra vùng ngoại ô. Ở phía nam Selidov, Quân đội Nga đã tiến vào khu vực khai thác Skaya và một số nguồn thông tin cho rằng, Quân đội Nga đã chiếm giữ khu vực khai thác này. Đồng thời, Quân đội Nga cũng tiến về phía tây từ Ukrainesk đến làng Tsukuryne; đưa quân đến đây có thể bảo vệ hai bên sườn khu vực Skaya, nhằm đảm bảo tấn công Selydove an toàn hơn. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, TASS).

