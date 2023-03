Nếu xác UAV MQ-9 rơi vào tay Nga, Mỹ thiệt hại ra sao?

Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết, vào ngày 14/3, 2 tiêm kích Su-27 của Không quân Nga tiếp cận, bay cắt mặt và xả dầu vào chiếc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trên vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea. Sau đó một chiếc Su-27 va vào cánh quạt UAV, làm chiếc UAV MQ-9 rơi xuống Biển Đen ở độ sâu 900 mét. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga phản bác ý kiến của Mỹ và cho rằng, máy bay Su-27 của Nga không sử dụng vũ khí trên không, chỉ tiếp cận ở cự ly gần để giám sát hoạt động của chiếc MQ-9 Reaper và không có sự va chạm nào xảy ra. Còn việc chiếc MQ-9 rơi là do lỗi kỹ thuật của phía Mỹ khi vận hành, dẫn tới những thay đổi đột ngột về tốc độ và độ cao. Khoan xét việc lỗi thuộc về bên nào, nhưng khi chiếc UAV MQ-9 rơi xuống Biển Đen, ngay lập tức cả Mỹ và Nga đều khẩn trương tiến hành các hoạt động trục vớt xác chiếc UAV xấu số. Theo một số thông tin, vị trí chiếc MQ-9 rơi trên Biển Đen, hiện đã được Quân đội Nga định vị và sẵn sàng trục vớt. Theo tờ The Guardian của Mỹ, UAV MQ-9 chứa một số công nghệ hiện đại nhất của Mỹ và với Nga, nếu thu hồi được xác UAV trước, sẽ là một “vận may”. Vào chiều 14/3, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Patrick Ryder nói: “Theo tôi biết, tại thời điểm này, người Nga vẫn chưa thu hồi được chiếc UAV đó”. Hiện các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen (Nga), đã phát hiện xác chiếc UAV MQ-9 Reaper ở vùng biển cách bán đảo Crimea 112-128 km; sau đó Hải quân Nga điều động 7 tàu, trong đó có 6 tàu phong tỏa vùng biển này; còn tàu thứ 7, chịu trách nhiệm chuyên nghiệp trục vớt xác chiếc UAV của Mỹ. Do những quy định của "Công ước Montreux", hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa eo biển Bosporus, con đường duy nhất từ biển Địa Trung Hải vào Biển Đen từ tháng 2 năm ngoái. Tất cả tàu chiến của các quốc gia không có cảng xung quanh Biển Đen, đều bị cấm đi qua eo biển này. Một năm qua, các quốc gia NATO giáp Biển Đen có lực lượng hải quân, chỉ có Romania và Bulgaria; rõ ràng hải quân hai nước này không thể cạnh tranh với Hạm đội Biển Đen của Nga ở Biển Đen. Vì vậy các hoạt động trinh sát của NATO đối với Quân đội Nga, chỉ có thể dựa vào các loại máy bay trinh sát. Bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, Quân đội Mỹ đã triển khai 8 UAV trinh sát MQ-9 Reaper tới căn cứ không quân Larissa ở Hy Lạp; sau đó họ tiếp tục triển khai UAV trinh sát chiến lược tầm cao RQ-4 Global Hawk quanh Biển Đen, theo dõi “nhất cử, nhất động” hành động của Quân đội Nga ở Crimea, Kherson và các khu vực khác. Vậy câu hỏi đặt ra, nếu Quân đội Nga trục vớt thành công xác chiếc MQ-9 thì họ sẽ thu được gì và Mỹ lo sợ những bí mật gì của họ bị thất thoát. Trước hết, nếu Nga thu được xác chiếc UAV MQ-9, thì có thể đạt được bước tiến nhảy vọt về công nghệ UAV; điều cũng khiến Mỹ "khó chịu" gần đây. UAV MQ-9 "Reaper" hiện là máy bay không người lái giám sát tiên tiến nhất của Mỹ; MQ-9 có chiều dài khoảng 11m, sải cánh 20m, trọng lượng cất cánh tối đa 4,76 tấn. UAV có 7 mấu treo bên ngoài, có thể mang trọng tải tối đa đến 1,36 tấn. MQ-9 được trang bị hệ thống radar đa trinh sát mặt đất khẩu độ tổng hợp tiên tiến và hệ thống trinh sát quang học có độ chính xác cao, thời gian hoạt động liên tục trên không 27 giờ (mẫu MQ-9 ER có thời gian hoạt động 34 giờ); chỉ cần một chiếc UAV MQ-9 có thể đáp ứng nhu cầu trinh sát liên tục 24/24 giờ. “Sự cố” UAV MQ-9 của Mỹ rơi ở Biển Đen lần này, chắc chắn là một tin vui đối với Quân đội Nga, vì một khi chiếc MQ-9 được trục vớt thành công, nó sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Nga cả về mặt kỹ thuật và chính trị. Ở góc độ kỹ thuật, do ảnh hưởng của việc Liên Xô tan rã, trình độ công nghệ hiện nay của Nga, đặc biệt là trình độ công nghệ UAV, đã bị Mỹ nới rộng khoảng cách rất lớn. Mỹ hiện có số lượng trang bị UAV đứng đầu thế giới và có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng UAV. Công nghệ UAV của Nga đã bị tụt lại trong một thời gian dài và hoàn toàn không thể so sánh với Mỹ, đó là điều hiển nhiên. Nhưng hôm nay, UAV giám sát tiên tiến nhất của Mỹ MQ-9 "Reaper" đang ở chính “cửa nhà” của họ. Nếu Quân đội Nga trục vớt thành công MQ-9 và sao chép được nó, chắc chắn sẽ thúc đẩy rất nhiều sự tiến bộ của công nghệ UAV của Nga. Hơn nữa, lần này Quân đội Mỹ đã “gửi” cho Quân đội Nga loại UAV “cần thiết” nhất, để giám sát và tấn công; đối với Nga thì thực sự “món quà trời cho”. Ở góc độ chính trị, việc hai chiến đấu cơ hạng nặng Su-27 của Không quân Nga "bắn hạ" máy bay trinh sát không người lái của Quân đội Mỹ bằng phương pháp “phun nhiên liệu” (như Mỹ khẳng định); điều này cho thấy sự kiểm soát thực sự của Quân đội Nga đối với khu vực Biển Đen. Nói cách khác, mặc dù NATO có công nghệ trinh sát hiện đại, nhưng Quân đội Nga kiểm soát ưu thế trên không của Biển Đen, có thể đánh đuổi các loại máy bay trinh sát của NATO bất cứ lúc nào. Trong khi các tàu Hải quân Mỹ không thể vào Biển Đen, vì vậy họ chỉ có thể nhìn 7 tàu Nga “bình tĩnh trục vớt” MQ-9 mà không thể làm gì. Trong nhiệm vụ trinh sát trên Biển Đen, Mỹ đã biết rằng máy bay do thám của mình rất, có thể sẽ bị Quân đội Nga “sờ gáy”, thậm chí là bị bắn hạ. Chỉ là so sánh với Mỹ, hiện Nga có sự chênh lệch rất lớn về trình độ công nghệ UAV. Do vậy nếu Nga trục vớt được UAV có công nghệ tiên tiến nhất của Mỹ, họ có thể tiến hành sao chép và thậm chí còn chia sẻ công nghệ này với những đối thủ của Mỹ như Trung Quốc và Iran. Như vậy quả thực Mỹ sẽ bị tổn thất rất nhiều.

