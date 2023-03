1km vòng vây cuối cùng tại Bakhmut, tình hình căng như dây đàn

Mới đây, ông Yevgeny Prigozhin, Chủ tịch công ty quân sự Wagner PMC tuyên bố, quân của ông đã tràn ngập được hơn 70% diện tích thành phố và vùng ngoại ô Bakhmut. Hiện chỉ còn lại 1 km cuối cùng, vòng vây sẽ hoàn toàn khép lại với Bakhmut. Mặc dù vậy, ở giai đoạn này, mọi người vẫn chưa chắc chắn bao giờ quân Nga mới có thể tràn ngập hoàn toàn thành phố được mệnh danh là "cối xay thịt" này. Cả Nga và Ukraine đã tập trung hàng trăm nghìn quân cho cuộc giao tranh đẫm máu, quanh thành phố nhỏ từng có 70.000 dân này. Trên thực tế, Quân đội Nga đã bắt đầu tiến công vào Bakhmut vào ngày 17/5/2022; nhưng cuộc chiến cam go thực sự bắt đầu vào tháng 8/2022, đến khoảng tháng 11/2022, Quân đội Nga đã hình thành thế trận "ba truy lùng, một bao vây" ở Bakhmut. Câu hỏi đặt ra là tại sao 20.000 quân Ukraine không phá được vòng vây, nhưng quân Nga không “tổng tiến công”, tràn ngập Bakhmut? Thực tế là sau nhiều tháng chiến đấu ác liệt, quân Nga mặc dù tiếp tục đạt được kết quả, nhưng vẫn chưa tràn ngập được hoàn toàn Bakhmut; Quân đội Ukraine vẫn bám trụ khu vực lõi của thành phố. Dư luận thế giới bên ngoài vô cùng nghi ngờ về khả năng tấn công các vị trí kiên cố cũng như ý chí chiến đấu của Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner của họ. Hiện tại có vẻ như đang bế tắc; nhưng trên thực tế, tình huống quân Nga nắm quyền chủ động chiến trường, đó chính là điều mà người Nga muốn thấy. Khi người Nga chuẩn bị “tổng tấn công” Bakhmut, ông Prigozhin đã đề xuất một chiến lược hoàn toàn khác cho Bakhmut. Thay vì cố gắng tràn ngập, thì sử dụng lợi thế về hỏa lực pháo binh, để chiếm các điểm cao có lợi về mặt chiến thuật xung quanh Bakhmut và các thị trấn lân cận. Sau đó dựa vào các điểm cao và các đô thị, làng mạc xung quanh Bakhmut để hình thành hệ thống phòng thủ kiên cố, làm cơ sở để tiêu hao sinh lực và trang bị kỹ thuật của Quân đội Ukraine; biến Bakhmut thành nơi giam chân các đơn vị tinh nhuệ chủ lực của Quân đội Ukraine. Nói thẳng ra, chiến lược của lính đánh thuê Wagner không chỉ là tràn ngập pháo đài Bakhmut, mà quan trọng hơn, là tiêu diệt quân Ukraine tinh nhuệ, kiềm chế quân chủ lực Ukraine. Sở dĩ ông Prigozhin đưa ra đề nghị như vậy, bởi vì Bakhmut là biểu tượng tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine, nên họ không thể bỏ. Sau khi hơn 20.000 quân Ukraine không thể thoát khỏi vòng vây Bakhmut, quân Wagner đang nỗ lực mở rộng vòng vây, hy vọng có thể tiêu diệt thêm nhiều quân Ukraine nữa. Quân Nga dựa vào Bakhmut, biến nó thành “cối xay thịt” khổng lồ. Theo nhiều phân tích, cả lãnh đạo Quân đội Nga và tập đoàn Wagner, dường như họ sẽ không hoàn toàn khép lại vòng vây tại Bakhmut, đồng thời còn cố ý để lại một "mảnh sinh mệnh" để Quân đội Ukraine có thể qua lại. Có thể có một số lý do, dẫn đến sự hình thành một "bế tắc chiến trường" kỳ lạ như vậy. Trước hết, Bakhmut là một vị trí chiến lược. Mặc dù, các phương tiện truyền thông phương Tây hiện nay đều cho rằng, tầm quan trọng chiến lược thực tế của Bakhmut là hạn chế; việc Ukraine có mất Bakhmut cũng không ảnh hưởng gì tới hình thái chiến trường. Nhưng dù phương Tây có mô tả thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi rằng, Bakhmut là đầu mối tiếp tế quan trọng dẫn đến khu vực Donetsk do Ukraine kiểm soát; đồng thời cũng là nút giao thông then chốt dẫn từ Donetsk đến Luhansk. Quân đội Nga một khi chiếm được Bakhmut, không chỉ đóng chặt con đường để Quân đội Ukraine phát động phản kích Luhansk, mà còn là đầu cầu để tiến vào vùng nội địa Donetsk; đặc biệt uy hiếp hai thành phố quan trọng là Slavyansk và Kramators. Vì vậy, bất kể là vì lý do chính trị hay quân sự, người Ukraine đều không muốn từ bỏ Bakhmut và tiếp tục gửi viện binh đến đây. Khi quân Ukraine đưa quân vào bẫy, hẳn quân Nga sẽ vui vẻ “mỉm cười chấp nhận”. Rốt cuộc, quân Nga có lợi thế về hỏa lực pháo binh, nên rất dễ dàng tấn công Quân đội Ukraine bị mắc kẹt trong một địa điểm nhỏ bé. Thứ hai, trong khi phía Ukraine tiếp tục củng cố phòng ngự ở Bakhmut, họ cũng tiến hành các cuộc phản công trên nhiều khu vực, nhằm giảm áp lực lên thành phố. Đặc biệt là ở khu vực phía tây Bakhmut, thế tấn công và phòng thủ giữa Nga và Ukraine đã hình thành một xu thế “bập bênh”. Tại Orekhovo-Vasilyevka phía tây bắc Bakhmut, khi biệt kích Wagner mở cuộc hành quân tấn công, không những vấp phải sự kháng cự ngoan cường của Quân đội Ukraine mà còn phải đối mặt với nhiều đợt phản kích liên tục. Điều tương tự cũng xảy ra ở Khromovo, phía tây Bakhmut. Do đó, Tập đoàn Wagner và Quân đội Nga phải tiếp tục đầu tư sức lực vào những mặt trận mới này. Sự phân tán lực lượng khiến Nga không thể tập trung lực lượng và hỏa lực để phát động trận đánh cuối cùng vào Bakhmut. Thứ ba, Quân đội Nga muốn tận dụng thế bế tắc ở Bakhmut để cải tạo hệ thống phòng thủ nhằm củng cố lực lượng phòng thủ ở những khu vực mới chiếm được. Không thể phủ nhận cái gọi là "phản đòn" của Ukraine, mặc dù cho đến nay vẫn chưa đạt được tiến triển thực chất, nhưng không ai dám xem nhẹ. Hơn nữa, chính quyền Kiev đã huy động nhiều lần cho việc này, và các nước phương Tây cũng đã hứa hỗ trợ vũ khí tấn công bao gồm cả xe tăng; vì vậy, cuộc phản công của Quân đội Ukraine sớm muộn sẽ bắt đầu. Có thể nói, cuộc tranh giành Bakhmut không chỉ liên quan đến quyền sở hữu một thành phố, mà còn là mấu chốt của cuộc đọ sức tiếp theo giữa Nga và Ukraine. Cũng giống như giai đoạn cuối của cờ vây, nơi hai bên đang “cố sức”, họ sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi đối phương không thể chịu đựng được nữa.

