Patriot ở đâu khi các mục tiêu quan trọng liên tiếp bị không kích?

Theo hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform ngày 11/4 đưa tin, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Galushenko cho biết, tên lửa Nga đã tấn công Kiev, Kharkiv, Lviv, Zaporozhye và Odessa vào ngày hôm đó, các nhà máy điện lớn nhất ở Ukraine và nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở thủ đô Kiev, đã bị phá hủy hoàn toàn bởi các cuộc không kích của Nga. Công ty Điện lực Trung ương Ukraine (Centrenergo), chủ sở hữu Nhà máy Nhiệt điện Tripilia, ra thông cáo cho biết, tên lửa Nga đã bắn trúng xưởng tua-bin của nhà máy nhiệt điện và toàn bộ nhà máy đã ngừng hoạt động. Nhưng may mắn là toàn bộ công nhân viên của nhà máy không có ai bị thiệt mạng. Do có đủ hệ thống dự phòng, nên việc bảo đảm điện sinh hoạt bao gồm cả thủ đô Kiev vẫn bình thường, các khu vực cung cấp điện của Nhà máy Nhiệt điện Triplya chưa bị ảnh hưởng ngay lập tức. Hiện Nhà máy Nhiệt điện Tripilia là trụ cột điện quan trọng của khu vực Kiev, Cherkasy và Zhytomyr. Việc Nhà máy Nhiệt điện Tripilia bị phá hủy sẽ có tác động lớn đến hệ thống năng lượng của Ukraine. Hiện cả 3 nhà máy điện lớn của Công ty Điện lực miền trung Ukraine đều đã bị Quân đội Nga phá hủy hoặc chiếm đóng, công suất phát điện giảm xuống mức 0. Ngày 11/4 đã trở thành ngày đen tối nhất trong lịch sử của công ty DTEK (Công ty Năng lượng và Nhiên liệu Donbass), nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, thông báo hai nhà máy nhiệt điện của họ bị hư hại nghiêm trọng trong các cuộc không kích của Nga. Ngoài ra, Nhà máy nhiệt điện CHPP ở thành phố Sumy cũng bị tấn công; hãng tin Ukrinform của Ukraine cho biết, Nhà máy nhiệt điện Sumy bị tấn công bằng bom lượn có điều khiển FAB-250 từ máy bay chiến đấu Su-34 của Nga. Nhà máy nhiệt điện CHPP có tổng công suất không quá 50 MW và chủ yếu cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp, sinh hoạt của dân cư thành phố Sumi. Hiện chính quyền Kiev đang kêu gọi người dân Ukraine tiết kiệm điện, nhất là trong khung giờ cao điểm từ 18:00 đến 22:00 giờ. Ngoài các nhà máy điện, Quân đội Nga còn tấn công các cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên ở Zaporozhye và Lviv trong cuộc không kích ngày 11/4. Trong số đó, cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất ở Stry, biên giới phía tây Ukraine có vài trò quan trọng nhất. Cơ sở lưu trữ khí đốt Stry có trữ lượng 170 triệu mét khối, chiếm 20% tổng trữ lượng của châu Âu và đứng thứ năm trên thế giới. Hiện Công ty Khí đốt Quốc gia Ukraina (Naftogaz) đang xác nhận thiệt hại, thông tin đầu tiên cho biết, rất may cũng không có thương vong về người. Như vậy chỉ tính riêng trong cuộc không kích ngày 11/4, Quân đội Nga đã phóng tổng cộng 82 tên lửa tấn công mặt đất và máy bay không người lái cảm tử các loại. Lực lượng phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được 57 tên lửa và UAV trong số đó. Qua báo cáo chiến đấu do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố, chúng ta có thể thấy rõ hiệu quả chiến đấu của lực lượng phòng không Ukraine đang ngày càng giảm sút. Do đó, ngay cả thủ đô Kiev, nơi được phòng không mạnh nhất, cũng bị tấn công là điều khó tránh khỏi; đặc biệt là khi Nga liên tục điều chỉnh chiến thuật và thay đổi vũ khí tấn công. Tờ "Defense Express" cho biết, Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình tàng hình Kh-69 mới nhất để tấn công Nhà máy Nhiệt điện Tripilia. Tên lửa này tuy có tầm bắn chỉ 400 km, nhưng có thể bay ở độ cao cực thấp 20 mét, thấp hơn cả tên lửa Kh-101; thậm chí còn khó đối phó hơn cả tên lửa đạn đạo. Như vậy, năng lực phòng không của Ukraine đang suy giảm đáng kể, nếu tình trạng này tiếp diễn, kế hoạch của Nga nhằm phá hủy dần toàn bộ hệ thống năng lượng của Ukraine, sẽ sớm thành hiện thực. Sau cuộc không kích ngày 11/4, Ngoại trưởng Ukraine, ông Kuleba cho rằng, nếu Ukraine có đủ hệ thống phòng không Patriot thì Nhà máy Nhiệt điện Tripiliya đã không bị Quân đội Nga phá hủy. “Hãy cung cấp cho chúng tôi hệ thống phòng không Patriot”, ông ông Kuleba nói. Tờ Wall Street Journal của Mỹ đăng bài viết cho rằng, Điện Kremlin giờ đây còn tiến xa hơn mùa đông năm ngoái, không chỉ phá hủy mạng lưới điện mà còn trực tiếp phá hủy các nhà máy điện. "Vào mùa hè này, tình hình phòng không Ukraine có thể trở nên nghiêm trọng hơn". Vào ngày 11/4, tại phiên họp toàn thể ở Brussels (Bỉ), Nghị viện châu Âu (EP) đã từ chối phê duyệt dự toán ngân sách dành cho Hội đồng châu Âu, cho đến khi cơ quan này đồng ý cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Bất chấp thúc ép trên, cùng ngày, trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine, Tổng thống Zelensky, hai tổng thống Gitanas Nauseda (Lithuania) và Andrzej Duda (Ba Lan) cho biết, họ không thể chuyển bất cứ hệ thống phòng không Patriot nào nữa cho Kiev. Hãng thông tấn PAP của Ba Lan cho hay, khi được hỏi vì sao Liên minh châu Âu (EU) lại không thể chuyển giao cho Ukraine 5-7 trong tổng số 100 hệ thống Patriot mà khối này đang sở hữu, ông Duda trả lời: “Ba Lan hiện không có hệ thống Patriot nào, giờ đây chúng tôi mới bắt đầu triển khai những hệ thống này". (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Ukrinform, EPA-EFE/Tytus Zmijewski).

