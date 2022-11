Mỹ viện trợ thêm 1.100 UAV 'Bóng ma phượng hoàng' cho Ukraine

UAV tự sát "Bóng ma Phượng hoàng" (Phoenix Ghost) là một trong những vũ khí mới của Mỹ, chúng được chế tạo và thực chiến lần đầu trong xung đột tại Ukraine. Mỹ đã viện trợ liên tục UAV này cho Kiev. "Gói viện trợ trong khuôn khổ Sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine (USAI) nhấn mạnh cam kết liên tục của Mỹ trong giúp đỡ Ukraine bằng cách đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của họ, đồng thời nâng cao năng lực cho quân đội Ukraine", phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh ngày 4/11/2022 thông báo. Ngoài xe tăng T-72, thiết giáp M1117, gói hỗ trợ cũng bao gồm kinh phí mua 1.100 UAV tự sát "bóng ma phượng hoàng" và 40 thuyền bọc thép hoạt động gần bờ, cùng các thiết bị khác. Nga luôn phản đối phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine. Hôm 8/9, TASS đưa tin Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho biết, vũ khí do phương Tây cung cấp cho Kiev không đóng vai trò quyết định trong xung đột ở Ukraine "Theo ước tính của các chuyên gia, Mỹ và đồng minh đã chi khoảng 20 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay”, ông Nebenzya nói. Được biết, những UAV cảm tử rất dễ sử dụng và có chi phí thấp. Tại cuộc xung đột đang diễn ra, cả Nga và Ukraine đều đang tận dụng tối đa hiệu quả của loại vũ khí này. Trước đó vào tháng 8, "Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo cung cấp 580 UAV chiến thuật Phoenix Ghost như một phần trong một gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine", phát ngôn Lầu Năm Góc JohnKirby "Với UAV tự sát Phoenix Ghost, những gì chúng ta có thể làm là đảm bảo sự vận chuyển liên tục diễn ra bắt đầu từ tháng 8 nhằm giúp cho quân đội Ukraine được cung cấp liên tục khả năng này", một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết. UAV Phoenix Ghost sẽ được lấy trực tiếp từ kho quân sự của Lầu Năm Góc và có giá trị khoảng 100 triệu USD trong gói hỗ trợ mới này. Máy bay tự sát không người lái Phoenix Ghost, phiên bản nâng cấp của Swithblade, do AeroVironment phát triển cho mục đích do thám và tấn công cảm tử khi cần thiết. Ông Kirby cho biết, loại UAV tự sát Phoenix Ghost được chuyển giao cho Ukraine có sự khác biệt về phạm vi và khả năng hoạt động. Theo đó chúng sẽ được phóng từ ống phóng cầm tay nhỏ gọn. Nó mang theo cả máy ảnh và đầu đạn. Loại UAV tự sát này có thể nhắm các mục tiêu cố định mà không cần điều khiển thủ công. Ông Kirby cho biết thêm mẫu UAV tự sát này được phát triển theo hợp đồng giữa Lầu Năm Góc và AEVEX Aerospace. Chúng được phát triển để đáp ứng một loạt các yêu cầu của xung đột hiện đại và chiến trường Ukraine là một ví dụ điển hình. Ưu điểm của UAV tự sát này là nhỏ gọn và khả năng cơ động cao. Nó có thể phóng từ ống phóng cầm tay nhỏ gọn và có thể được triển khai ở bất kỳ vị trí nào mà không cần chuẩn bị trước.Máy bay không người lái cảm tử đã cho thấy chúng là một phần không thể thiếu trong tác chiến hiện đại.

