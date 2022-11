Trận chiến then chốt giữa Nga và Ukraine tại Kherson bắt đầu

Đối với cả Nga và Ukraine, chiến dịch Kherson chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến hướng đi của cuộc chiến. Vài ngày trước, chiến dịch Kherson chính thức bắt đầu, hỏa lực pháo binh dữ dội từ mặt trận phía bắc và một số lượng lớn dân thường buộc phải sơ tán khẩn cấp. Theo thông tin từ hãng tin Nga RIA Novosti ngày 3/11 (theo giờ địa phương), quân đội Nga và Ukraine đã khởi động một đợt hoạt động quân sự quy mô lớn mới lần thứ 2, xung quanh vùng kiểm soát của khu vực Kherson. Trận giao tranh dữ dội nhất trong ngày hôm đó là ở hướng thành phố Ugoledar ở phía bắc tỉnh Kherson, quân đội Nga đang tập hợp lực lượng thủy quân lục chiến, lực lượng đặc biệt và các nhóm thiết giáp để cố gắng kiểm soát vững chắc con đường chính vào thành phố. Không chịu thua kém, quân đội Ukraine nhanh chóng huy động sự hỗ trợ từ phía sau để bắt đầu tấn công đường vòng, cố gắng làm gián đoạn nhịp “phản công” của quân đội Nga và tái tràn ngập các địa điểm chiến lược như Pavlovka. Ngoài ra, đối với chính thành phố Kherson, cuộc tấn công của quân Ukraine cũng đang diễn ra. Tin tức mới nhất chỉ ra rằng, trong khi quân đội Nga triển khai một số lượng lớn quân ở mặt trận phía tây. Hiện quân đội Ukraine đã phát động một đợt tấn công mới vào Duchani, Davydivbrid và Snykhurivka ở phía bắc thành phố Kherson và một mũi nhọn tấn công đã được thực hiện vào chính diện thành phố Kherson. Nhưng có lẽ lo lắng trước chiến thuật chia cắt và bao vây của quân đội Nga, quân Ukraine dường như vẫn không cho mũi chủ lực tiến vào, mà tiếp tục kiên cố đẩy mạnh chiến tuyến bao vây thành phố Kherson. Và với việc quân đội Ukraine ở mặt trận phía bắc tiếp cận thành phố Kherson, các hoạt động tấn công từ phía tây cũng có thể sớm bắt đầu. Trong trường hợp này, quân đội Nga rõ ràng cần thêm quân số và trang bị để cùng lúc đối phó với "cuộc chiến trên hai mặt trận". Có thông tin cho rằng, cuộc tấn công của Ukraine đã khiến các nhà chức trách ở Kherson phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp. Chính quyền địa phương đã yêu cầu cư dân ở nhiều nơi, trong đó có khu vực Kakhovka, nhanh chóng di tản đến bờ đông tương đối an toàn của sông Dnepr. Khoảng 70.000 người dân địa phương đã hoàn thành việc sơ tán, nhưng một số người vẫn chưa di tản. Ngoài ra, một số bộ phận và quan chức của chính quyền vùng Kherson cũng đã hoàn thành việc sơ tán về bờ tây sông Dnepr. Quân đội Ukraine cũng đang thực hiện các hoạt động phá hoại bên cạnh các cuộc tấn công trực diện; tin tức mới nhất cho thấy, một "hệ thống phòng không tiên tiến" do quân đội Nga triển khai ở Kherson, đã bị hư hại do cuộc tập kích của Ukraine. Một số nhà phân tích cho rằng, hệ thống phòng không có thể là S-300 của quân đội Nga; điều này cũng có nghĩa là lực lượng phòng không tuyến trước của quân đội Nga tại Kherson đã bị suy yếu thêm. Chuyên gia quân sự Nga Sivkov cho rằng, tình hình quân đội Nga hiện nay “không mấy lạc quan”. Cũng giống như hệ thống phòng không bị quân đội Ukraine phá hủy, tất cả các đơn vị quân đội Nga triển khai xung quanh thành phố Kherson đều bị loại tên lửa HIMARS đặt trong tầm ngắm. Đặc biệt là sự ngăn cách của sông Dnepr đã ngăn cản không gian hoạt động của quân đội Nga, điều này làm cho việc triển khai và điều động của quân đội Nga bị động hơn. Như vậy, các hành động của quân Nga dễ bị Ukraine làm gián đoạn, hậu phương của quân đội Nga dễ bị tấn công hơn. Ông Sivkov cũng chỉ ra rằng, phía Nga có thể cần phải từ bỏ việc phòng thủ một số khu vực ở một mức độ nhất định và đưa quân bổ sung, để chống lại một "cuộc chiến bao vây" xung quanh thành phố Kherson. Lý do là toàn bộ thủ phủ của toàn bộ khu vực Kherson, từng là thành phố đầu tiên và duy nhất mà quân Nga giành được quyền kiểm soát từ đầu cuộc chiến. Nếu để mất, sẽ tác động tiêu cực đến toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Kherson đã là một "bộ phận của lãnh thổ Liên bang Nga", được Moscow công nhận, bất kỳ sự kiểm soát trên thực tế nào đối với khu vực Kherson của quân đội Ukraine đều gây tổn hại lớn đến ảnh hưởng chính trị của Nga. Một số học giả đã chỉ ra rằng, Moscow nhận thức rất rõ tầm quan trọng của chiến dịch Kherson, vì vậy chắc chắn sẽ điều động tất cả các binh sĩ có thể được huy động để tiếp viện và ngăn chặn các hành động của quân đội Ukraine và đây cũng là một “trận chiến không thể thua”. Nếu tràn ngập được Kherson, thì quân đội Nga sẽ có bàn đạp để tấn công Nikolayev và thậm chí cả Quân đội Ukraine cũng bị thiệt hại nặng nề và cán cân chiến thắng sẽ nghiêng hẳn về phía Nga. Có thể nói, trận Kherson nhiều khả năng sẽ là "trận quyết chiến chiến lược" của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trực thăng Mi-8 của Quân đội Ukraine bị hỏa lực phòng không Nga bắn rơi tại Kherson.

