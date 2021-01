Mỹ vẫn tin tưởng loại máy bay chiến đấu ngoại "ngũ tuần"

Theo một nguồn tin từ Không quân Hoa Kỳ cho biết, lực lượng này đang xem xét mua thêm loạt máy bay chiến đấu F-16 Flighting Falcon mới để hiện đại hóa lực lượng của mình. Đây là một điều khá bất ngờ này nằm trong kế hoạch yêu cầu cho năm tài khóa 2023. F-16 Flighting Falcon là một loại tiêm kích hạng nhẹ động cơ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1974, chính thức đi vào phục vụ trong không quân Hoa Kỳ năm 1978. Nếu hợp đồng được ký kết 2023 thì những chiếc đầu tiên của loạt sẽ được bàn giao vào năm 2024. Như vậy, tính đến nay thì loại tiêm kích này đã có lịch sử đến 50 năm. Loại máy bay này có chi phí hoạt động rất thấp, chỉ 7.700 USD/giờ. Rẻ hơn rất nhiều so với 29.000 USD/giờ của F-15, 31.000 USD/giờ của F-35A và 60.000 USD/giờ với F-22. Là loại máy bay chiến đấu có chi phí hoạt động thấp nhất trong Không quân Mỹ hiện nay Những chiếc F-16 hiện nay đang được sản xuất là phiên bản tiêm kích F-16V - một phiên bản nâng cấp sâu với việc nâng cao nhiều khả năng của máy bay, linh hoạt, đáng tin cậy và chi phí thấp. Trong thời điểm hiện nay khi mà lực lượng Không quân Mỹ đang có nhiều máy bay nhưng không thể trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, việc F-16 tương đối dễ bảo trì và luôn có tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu cao là một điểm thu hút chính cho việc Không quân Mỹ tiếp tục đặt mua tiếp. Không quân Mỹ đã lên kế hoạch thay thế F-16 bằng tiêm kích F-35 từ lâu với khoảng 700 chiếc F-16 đang trong biên chế. Việc tiếp tục đầu tư mua sắm thêm F-16 cũng cho thấy một điều đó là F-35 chưa đạt được độ tin cậy cần thiết. Cách đây chưa lâu thì Mỹ cũng đưa ra thông báo cho biết F-35 vẫn còn hơn 800 lỗi phần cứng và phần mềm. Tuy nhiên, khả năng của F-16 để chiến đấu chống lại các đối thủ cùng phân khúc nhưng hiện đại hơn nhiều hơn vẫn còn nhiều hạn chế. Các quân đội trên thế giới như Ai Cập, Israel, Hàn Quốc hay Singapore,v.v… đã bắt đầu loại bỏ máy bay F-16 ra khỏi biên chế hay đang lên kế hoạch trong tương lai gần. Trong năm 2020, tiêm kích F-16 là loại máy bay chiến đấu rơi nhiều nhất của Không lực Mỹ với 3 chiếc mất do tai nạn với 2 chiếc của Không quân và 1 chiếc của Vệ binh Quốc gia. Bên cạnh đó, Mỹ cũng mất 1 chiếc F-15, 2 chiếc F/A-18, 1 chiếc F-22 và 2 chiếc F-35. Do đó, để có thể loại bỏ đi F-16 thì người Mỹ cần phải tiếp tục hoàn thiện mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 để biến nó trở thành một mẫu tiêm kích đáng tin cậy và xứng đáng thay thế F-16. Có thể nói, dẫu cho hiện nay đã có nhiều điểm hạn chế hơn so với những mẫu tiêm kích hạng nhẹ mới trên thế giới nhưng chiến đấu cơ F-16 nhìn chung vẫn là một mẫu máy bay chiến đấu tốt, có khả năng linh hoạt và đáng tin cậy.

