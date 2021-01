Quân đội Ấn Độ sẽ có thêm vũ khí gì để đối đầu với Trung Quốc?

Theo tin từ trang web "Tin tức Quốc phòng Ấn Độ", để đối phó với Trung Quốc tại khu vực đường biên giới giữa hai nước và trên khu vực Ấn Độ Dương, quân đội Ấn Độ đang chuẩn bị đưa vào trang bị nhiều loại vũ khí. Sau đây là 5 loại vũ khí sẽ nhập biên vào quân đội Ấn Độ vào năm 2021. Được kỳ vọng nhiều nhất là trực thăng đa năng MH-60R; trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Trump tới Ấn Độ vào năm 2019, ông Trump đã ký một thỏa thuận trị giá 2,6 tỷ USD với Ấn Độ để cung cấp 24 máy bay trực thăng MH-60R “Seahawk” cho Hải quân Ấn Độ. Lô trực thăng MH 60R đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ trong năm nay. MH-60 sẽ thay thế trực thăng chống ngầm Sea King đã lạc hậu, được Hải quân Ấn Độ đưa vào biên chế từ những năm 1970-1980. MH-60 của lực lượng Hải quân Ấn Độ sẽ được trang bị tên lửa chống tăng không đối đất AGM-114 Hellfire; tên lửa tấn công liên hợp của Hải quân (NSM) do Kongsberg của Na Uy và ngư lôi MK54 do Raytheon sản xuất. Số trực thăng MH-60R cũng sẽ được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser tiên tiến, có thể được sử dụng để tấn công chính xác mục tiêu của đối phương và giảm thiểu thiệt hại ngẫu nhiên. Theo nhà sản xuất BAE Systems, tên lửa dẫn đường mới có độ chính xác cực cao, cung cấp cho Không quân Ấn Độ khả năng "tấn công phẫu thuật", nhưng có chi phí thấp. Đứng thứ hai trong số vũ khí đưa vào biên chế Quân đội Ấn Độ trong năm nay là tàu ngầm hạt nhân INS Arighat; đây là tàu ngầm hạt nhân thứ hai, mang tên lửa đạn đạo, do Ấn Độ tự chế tạo. Chiếc INS Arighat hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên biển và có khả năng sẽ gia nhập Hải quân Ấn Độ trong năm nay. Tàu ngầm hạt nhân INS Arighat được hạ thủy vào tháng 11/2017 và có thể mang theo 12 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm K-15 hoặc 8 tên lửa đạn đạo K-4. Mặc dù tên lửa K-15 có tầm bắn gần 750 km, nhưng tên lửa K-4 có tầm bắn trên 3.500 km. Với tầm bắn trên 3.500km, tên lửa K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được xem là phiên bản hải quân của tên lửa dòng Agni (cũng do Ấn Độ tự phát triển). K-4 được dự đoán, sẽ trở thành xương sống trong lực lượng răn đe hạt nhân của hải quân Ấn Độ. Niềm hy vọng thứ ba trong năm nay là khu trục hạm P15B lớp Visakhapatnam; đây là tàu đầu tiên trong dự án khu trục hạm P15B và hiện đang được thử nghiệm trên biển. Dự kiến khu trục hạm P15B, sẽ gia nhập Hải quân Ấn Độ trước cuối năm nay. Ba tàu khác thuộc dự án tàu khu trục P15B gồm Mormugang, Impal và Porbandar hiện đang được đóng tại Nhà máy đóng tàu Mazagon, thuộc sở hữu nhà nước của Ấn Độ. Cả ba tàu khu trục có thể đi vào hoạt động vào cuối năm 2025. Niềm tự hào của Ấn Độ là trực thăng chiến đấu hạng nhẹ LCH; Không quân Ấn Độ đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hàng không Hindustan (HAL) trong năm nay, để mua trực thăng chiến đấu hạng nhẹ LCH, do Công ty tự phát triển. Công ty Hindustan đã bắt đầu sản xuất 5 trực thăng hạng nhẹ LCH. Người đứng đầu công ty Madhavin nói rằng, HAL đang chờ đợi việc ký kết hợp đồng lớn hơn. Việc giao trực thăng có thể được tiến hành gần như ngay lập tức, thời gian giao hàng sẽ mất sáu tháng, và HAL có thể giao hàng trước thời gian quy định trong hợp đồng. Đứng cuối danh sách loại vũ khí hiện đại đưa vào biên chế cho Quân đội Ấn Độ năm nay là hệ thống tên lửa phòng không S-400 mà Ấn Độ nhập của Nga. Những hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sẽ được chuyển giao trong năm nay. Năm 2018, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận trị giá 5,4 tỷ USD với Nga để mua 5 trung đoàn S-400. Và Trung Quốc cũng đã ký một thỏa thuận với Nga để mua tên lửa S-400 vào năm 2015. Như vậy cả hai kình địch, đều trang bị hệ thống phòng không, thuộc loại tiên tiến nhất thế giới này. Hệ thống phòng không S-400 được trang bị bốn loại tên lửa khác nhau với tầm bắn 400 km, 250 km, 120 km và 40 km. Radar của hệ thống S-400 có thể phát hiện mục tiêu cách xa 600 km và cao 40–50 km; theo dõi đồng thời 300 mục tiêu. Ngoài tiêu diệt các mục tiêu như máy bay chiến đấu, S-400 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Nguồn ảnh: Pinterest. Sức mạnh của lực lượng Không quân Ấn Độ.

