Mỹ và Israel gia tăng sức ép, kêu gọi Nga không bán Su-30SM cho Iran

Tuyên bố chính thức của Nga nêu rõ, hai bên Nga và Israel đã thảo luận về tình hình ở Syria, đại dịch COVID-19 và các vấn đề khác. Phía Nga đưa tin, Thủ tướng Israel Netanyahu đã yêu cầu Tổng thống Nga Putin không bán máy bay chiến đấu Su-30 và hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Iran. Ảnh: Chiến đấu cơ Su-30SM của Nga - Nguồn: Wikipedia. Rõ ràng hành động của Israel muốn gây sức ép với Nga để ngăn chặn việc xuất khẩu vũ khí tối tân của Nga cho Israel, đặc biệt là các máy bay chiến đấu hạng nặng và tên lửa phòng không tầm xa. Ảnh: Hệ thống phòng không tầm xa S-400 của Nga mà Iran rất quan tâm – Nguồn: Wikipedia. Ông Saeed Khatibazadeh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran đã kêu gọi các bên còn lại, đã từng tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, không cho phép Mỹ sử dụng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như một công cụ để trừng phạt Iran. Ảnh: Ông Saeed Khatibazadeh - Nguồn: Radiofarda. “Các đối tác của chúng tôi trong thỏa thuận hạt nhân và tất cả các thành viên thường trực và không thường trực của Hội đồng Bảo an sẽ không cho phép Mỹ làm như vậy. Họ đã sử dụng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một cách có tổ chức thông qua đe dọa, bởi vì Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế”, Ông Khatibazadeh nhấn mạnh. Ông Saeed Khatibazadeh tố cáo hành động của Mỹ nhằm cố gắng trừng phạt Iran một lần nữa, nhưng Trung Quốc và Nga đã trực tiếp sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ hành động của Mỹ. Ảnh: Tên lửa phòng không S-300 của Iran - Nguồn: Sina Những nhận xét này được đưa ra, sau khi Mỹ phải chịu lùi một bước trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sau khi Hội đồng Bảo an gần như nhất trí bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran vào ngày 14/8. Có thể nói đây là thất bại của Mỹ nhằm cô lập Iran. Ảnh: Israel và Mỹ cảnh báo Nga không xuất khẩu tên lửa S-400 cho Iran – Nguồn: Sina Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định: “Đây có thể là lần đầu tiên trong lịch sử của Hội đồng Bảo an, trong vòng chưa đầy mười ngày, các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đã liên tục phản đối một đề xuất của Mỹ”. Ảnh: Không quân Iran hy vọng có được máy bay chiến đấu Su-30SM - Nguồn: Sina Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết, người đứng đầu Hội đồng Bảo an lần đầu tiên chính thức tuyên bố rằng, Mỹ về cơ bản không có khả năng lan rộng thêm các biện pháp trừng phạt chống lại Iran trong số các thành viên của họ. Ảnh: Không quân Iran vẫn được trang bị máy bay chiến đấu Mirage F-1 của Pháp - Nguồn: Wikipedia. Ông Saeed Khatibazadeh chỉ ra rằng, Mỹ thậm chí còn rất tức giận và ngay cả các đồng minh châu Âu cũng không ủng hộ động thái của Mỹ, khiến Đại sứ Mỹ tại LHQ công kích các đồng minh của là Anh, Pháp và Đức ngay tại cuộc họp. Ảnh: Phiên họp của Hội đồng Bảo an – Nguồn: Sina Ngoài Nga và Trung Quốc, các đồng minh châu Âu của Mỹ, cụ thể là Anh, Pháp và Đức, đều bác bỏ nỗ lực trừng phạt Iran của Mỹ, với lý do Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tuyên bố, các lệnh trừng phạt đối với Iran là vô hiệu. Ảnh: Tinh thần quyết tâm của Iran trong đối đầu với Mỹ - Nguồn: Sina Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Nicolas de Rivière tuyên bố rằng, Anh, Pháp và Đức sẽ tìm kiếm sự hợp tác từ các thành viên của Hội đồng Bảo an khác, bao gồm cả Nga và Trung Quốc để giải quyết vấn đề hồ sơ hạt nhân Iran. Ảnh: Đại sứ Pháp tại LHQ Nicolas de Rivière (trái) bắt tay Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres - Nguồn: AP Trên đà thắng lợi, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố rằng, cuộc đấu tranh chính nghĩa của Iran đã giành chiến thắng trước Mỹ và khẳng định: “Mỹ đã phải chịu một thất bại lớn trong Hội đồng Bảo an vì sự kháng cự bền bỉ của Iran”. Ảnh: Tổng thống Iran Rouhani - Nguồn: Wikipedia. Video Su-30SM xuất kích chiến đấu - Nguồn: Đơn vị tác chiến điện @Youtube

