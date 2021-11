Mỹ nổi giận khi Cuba đưa quân tới “cản đường” ở Châu Phi?

Vào những năm 1960, 1970 và 1980, trước đề nghị của các chính phủ và các phong trào cách mạng ở châu Phi, Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã quyết định gửi quân tình nguyện Cuba đến Congo, Angola, Ethiopia để hỗ trợ các phong trào giải phóng dân tộc ở lục địa Đen trên tinh thần quốc tế vô sản và đoàn kết với các dân tộc mà chính phủ Cuba luôn theo đuổi. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Cuba không bao giờ gắn kết việc quân đội nước này tham chiến ở châu Phi với quá trình tìm kiếm giải pháp bình thường hóa quan hệ với Mỹ, bởi vì đó là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt và đều có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với Cuba trên trường quốc tế. Trong một tài liệu mới được giải mật, nguyên Trưởng Văn phòng Đại diện Quyền lợi Mỹ tại La Habana thời kỳ cuối của chính quyền tổng thống Mỹ Jimmy Carter, ông Wayne Smith, cũng phải thừa nhận rằng Cuba không bao giờ gắn việc đưa quân tới châu Phi với tiến trình tìm kiếm giải pháp cho mối quan hệ với Mỹ. Nhà ngoại giao này viết trong một cuốn sách rằng, việc Fidel Castro tích cực giúp đỡ Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola, không phải là một biểu hiện không mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ. Nếu quả là như vậy thì việc Mỹ ủng hộ quân đội Nam Phi và Zaire tấn công các đồng minh của Cuba ở châu Phi cũng có thể là cái cớ lớn hơn đề xóa bỏ mục tiêu xích lại gần Cuba của phía Mỹ. Trên thực tế Fidel Castro luôn tách bạch hai vấn đề và tiếp tục tìm kiếm các hướng đi giải quyết trong mối quan hệ với Mỹ. Trong khi đó, chuyên gia nghiên cứu các vấn đề quốc tế người Argentina Juan Gabriel Tokatlian đưa ra kết luận: “Thật đáng tiếc khi chính Mỹ là bên phải chịu trách nhiệm về việc đưa một yếu tố gây xáo trộn mối quan hệ với Cuba; Mỹ đã đặt điều kiện cho việc xích lại gần nhau giữa hai nước bằng các vấn đề và chính sách mang tính đa phương. Việc quân đội Cuba tham chiến tại Angola năm 1975 được suy diễn như một yếu tố cản trở sự hiểu biết mang tính xây dựng với Mỹ. Đó là một sai lầm đáng tiếc và đây là trách nhiệm của Washington”. Trợ lý Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách các vấn đề Mỹ Latinh dưới thời chính quyền tổng thống Mỹ Jimmy Carter, ông Robert Pastor là người đã nhận ra sai lầm trong chiến lược của Mỹ khi đàm phán với Cuba và liên kết việc bình thường hóa quan hệ với việc La Habana phải rút quân khỏi châu Phi. Chính ông cũng đã từng cảnh báo rằng nếu đặt vấn đề này lên bàn đàm phán, thì tiến trình bình thường hóa sẽ đổ vỡ bởi lập trường cứng rắn của phía Cuba trong các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược này của họ. Trong một bức điện gửi cố vấn An ninh Quốc gia Zbignew Brzezisnki ngày 1/8/1977, ông Pastor giải thích rõ rằng việc Cuba tăng cường các hoạt động tại châu Phi, như một dấu hiệu về việc nước này giảm sự quan tâm trong vấn đề cải thiện quan hệ với Mỹ. Trong khi tìm kiếm mối quan hệ bình thường với các cường quốc tư bản trên thế giới, Fiden Castro cũng muốn khẳng định vai trò cách mạng quốc tế. Mỹ không thể ngăn chặn mục đích gây ảnh hưởng tại châu Phi của Castro, bằng cách đe dọa dừng quá trình tìm kiếm giải pháp bình thường hóa quan hệ song phương. Trong một khía cạnh khác, một số nhận định ban đầu cho rằng việc Cuba gửi quân đến châu Phi mà không quan tâm tới sự cần thiết phải cải thiện quan hệ với Mỹ là do chính sách đối ngoại của La Habana phụ thuộc vào những quyết định từ Liên Xô. Tuy nhiên, trên thực tế ban lãnh đạo Cuba, đặc biệt là Chủ tịch Fidel Castro chưa bao giờ phụ thuộc quá nhiều vào Liên Xô để đưa ra các quyết định của mình. Lập trường về tình hữu nghị với các nước thế giới thứ ba, tinh thần quốc tế vô sản, phong trào cách mạng vì độc lập dân tộc là những lý tưởng mà Fidel luôn theo đuổi và ủng hộ cho dù ở bất cứ đâu. Nguyên Trưởng Văn phòng Đại diện Quyền lợi Mỹ tại La Habana, Wayne Smith từng khẳng định, Cuba chưa bao giờ là một quân bài của Liên Xô ở châu Phi, Cuba có những mục đích và quyền lợi riêng. Nếu nghĩ rằng Cuba chỉ làm theo những chỉ đạo của Moskva thì đó là những suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Có thể thấy rằng chính Mỹ mới là nước coi trọng những lợi ích địa chính trị của họ ở châu Phi hơn là việc bình thường hóa quan hệ với Cuba. Cũng chính Washington là bên đã cố tình gắn kết hai vấn đề với nhau và đặt ra những ưu tiên để gây sức ép với La Habana. Chủ tịch Fidel Castro đã từng nhiều lần khẳng định vai trò của Cuba tại châu Phi và quá trình tìm kiếm giải pháp bình thường hóa quan hệ với Mỹ là hai vấn đề cần phải được xử lý độc lập. Cuba luôn mong muốn đạt được những tiến triển trong cả hai vấn đề này và không thể buộc Cuba phải lựa chọn một trong hai hướng đi. Nguồn ảnh:Warhistory.

Vào những năm 1960, 1970 và 1980, trước đề nghị của các chính phủ và các phong trào cách mạng ở châu Phi, Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã quyết định gửi quân tình nguyện Cuba đến Congo, Angola, Ethiopia để hỗ trợ các phong trào giải phóng dân tộc ở lục địa Đen trên tinh thần quốc tế vô sản và đoàn kết với các dân tộc mà chính phủ Cuba luôn theo đuổi. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Cuba không bao giờ gắn kết việc quân đội nước này tham chiến ở châu Phi với quá trình tìm kiếm giải pháp bình thường hóa quan hệ với Mỹ, bởi vì đó là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt và đều có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với Cuba trên trường quốc tế. Trong một tài liệu mới được giải mật, nguyên Trưởng Văn phòng Đại diện Quyền lợi Mỹ tại La Habana thời kỳ cuối của chính quyền tổng thống Mỹ Jimmy Carter, ông Wayne Smith, cũng phải thừa nhận rằng Cuba không bao giờ gắn việc đưa quân tới châu Phi với tiến trình tìm kiếm giải pháp cho mối quan hệ với Mỹ. Nhà ngoại giao này viết trong một cuốn sách rằng, việc Fidel Castro tích cực giúp đỡ Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola, không phải là một biểu hiện không mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ. Nếu quả là như vậy thì việc Mỹ ủng hộ quân đội Nam Phi và Zaire tấn công các đồng minh của Cuba ở châu Phi cũng có thể là cái cớ lớn hơn đề xóa bỏ mục tiêu xích lại gần Cuba của phía Mỹ. Trên thực tế Fidel Castro luôn tách bạch hai vấn đề và tiếp tục tìm kiếm các hướng đi giải quyết trong mối quan hệ với Mỹ. Trong khi đó, chuyên gia nghiên cứu các vấn đề quốc tế người Argentina Juan Gabriel Tokatlian đưa ra kết luận: “Thật đáng tiếc khi chính Mỹ là bên phải chịu trách nhiệm về việc đưa một yếu tố gây xáo trộn mối quan hệ với Cuba; Mỹ đã đặt điều kiện cho việc xích lại gần nhau giữa hai nước bằng các vấn đề và chính sách mang tính đa phương. Việc quân đội Cuba tham chiến tại Angola năm 1975 được suy diễn như một yếu tố cản trở sự hiểu biết mang tính xây dựng với Mỹ. Đó là một sai lầm đáng tiếc và đây là trách nhiệm của Washington”. Trợ lý Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách các vấn đề Mỹ Latinh dưới thời chính quyền tổng thống Mỹ Jimmy Carter, ông Robert Pastor là người đã nhận ra sai lầm trong chiến lược của Mỹ khi đàm phán với Cuba và liên kết việc bình thường hóa quan hệ với việc La Habana phải rút quân khỏi châu Phi. Chính ông cũng đã từng cảnh báo rằng nếu đặt vấn đề này lên bàn đàm phán, thì tiến trình bình thường hóa sẽ đổ vỡ bởi lập trường cứng rắn của phía Cuba trong các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược này của họ. Trong một bức điện gửi cố vấn An ninh Quốc gia Zbignew Brzezisnki ngày 1/8/1977, ông Pastor giải thích rõ rằng việc Cuba tăng cường các hoạt động tại châu Phi, như một dấu hiệu về việc nước này giảm sự quan tâm trong vấn đề cải thiện quan hệ với Mỹ. Trong khi tìm kiếm mối quan hệ bình thường với các cường quốc tư bản trên thế giới, Fiden Castro cũng muốn khẳng định vai trò cách mạng quốc tế. Mỹ không thể ngăn chặn mục đích gây ảnh hưởng tại châu Phi của Castro, bằng cách đe dọa dừng quá trình tìm kiếm giải pháp bình thường hóa quan hệ song phương. Trong một khía cạnh khác, một số nhận định ban đầu cho rằng việc Cuba gửi quân đến châu Phi mà không quan tâm tới sự cần thiết phải cải thiện quan hệ với Mỹ là do chính sách đối ngoại của La Habana phụ thuộc vào những quyết định từ Liên Xô. Tuy nhiên, trên thực tế ban lãnh đạo Cuba, đặc biệt là Chủ tịch Fidel Castro chưa bao giờ phụ thuộc quá nhiều vào Liên Xô để đưa ra các quyết định của mình. Lập trường về tình hữu nghị với các nước thế giới thứ ba, tinh thần quốc tế vô sản, phong trào cách mạng vì độc lập dân tộc là những lý tưởng mà Fidel luôn theo đuổi và ủng hộ cho dù ở bất cứ đâu. Nguyên Trưởng Văn phòng Đại diện Quyền lợi Mỹ tại La Habana, Wayne Smith từng khẳng định, Cuba chưa bao giờ là một quân bài của Liên Xô ở châu Phi, Cuba có những mục đích và quyền lợi riêng. Nếu nghĩ rằng Cuba chỉ làm theo những chỉ đạo của Moskva thì đó là những suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Có thể thấy rằng chính Mỹ mới là nước coi trọng những lợi ích địa chính trị của họ ở châu Phi hơn là việc bình thường hóa quan hệ với Cuba. Cũng chính Washington là bên đã cố tình gắn kết hai vấn đề với nhau và đặt ra những ưu tiên để gây sức ép với La Habana. Chủ tịch Fidel Castro đã từng nhiều lần khẳng định vai trò của Cuba tại châu Phi và quá trình tìm kiếm giải pháp bình thường hóa quan hệ với Mỹ là hai vấn đề cần phải được xử lý độc lập. Cuba luôn mong muốn đạt được những tiến triển trong cả hai vấn đề này và không thể buộc Cuba phải lựa chọn một trong hai hướng đi. Nguồn ảnh:Warhistory.