Mỹ khẳng định: Trung Quốc còn lâu mới sản xuất được hàng loạt tiêm kích J-20

Hôm chủ nhật vừa rồi, truyền thông Trung Quốc vừa cho đăng tải đoạn video về việc hai chiến đấu cơ J-20 của nước này huấn luyện tham chiến cùng J-10 và J-16 trên không. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong đoạn video, Trung Quốc khẳng định nước này đã sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt tiêm kích J-20 trong năm 2020 theo đúng kế hoạch được định sẵn. Nguồn ảnh: Pinterest. Truyền thông quốc tế lại có nhận định hoàn toàn khác, khẳng định chiến đấu cơ J-20 chưa thực sự sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt, đơn giản là vì nó còn khá nhiều thiếu sót tồn động. Nguồn ảnh: Pinterest. Kể từ trước tới nay, Trung Quốc chỉ sản xuất mới được khoảng 50 chiếc chiến đấu cơ J-20. Đây là số lượng ít hơn nhiều so với khoảng 200 chiếc mà Trung Quốc sẽ cần để đủ đối đầu với những tiêm kích F-35 của Nhật Bản và Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Pinterest. Thiếu sót lớn nhất của J-20 và cũng là rào cản khiến việc sản xuất hàng loạt loại chiến đấu cơ này được chỉ ra đó là nó chưa thực sự có được hệ thống động cơ nội địa hoàn chỉnh. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, các chuyên gia quân sự cũng nhận định J-20 thực sự chưa được hoàn thiện khi mà nó chưa thể tấn công đối phương ở ngoài tầm nhìn hoặc ngoài tầm radar. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhiều nguồn tin của báo giới quốc tế cũng cho biết, tối đa Trung Quốc chỉ lắp ráp được khoảng một chiến đấu cơ J-20 mỗi tháng - tốc độ quá chậm so với các loại chiến đấu cơ thế hệ năm khác. Nguồn ảnh: Pinterest. Vậy nên "ảo vọng" sở hữu ít nhất 200 chiếc J-20 của Trung Quốc trước năm 2025 gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Ngay cả khi J-20 có thể được sản xuất hàng loạt, số lượng yêu cầu vẫn là quá lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. Để tiện so sánh, Mỹ sản xuất được tối đa tới 134 chiến đấu cơ F-35 trong năm 2019 - cao hơn 47% so với số lượng chiến đấu cơ F-35 được sản xuất năm 2018. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiêm kích J-20 được Trung Quốc cho bay thử lần đầu tiên từ năm 2011, ra mắt năm 2016 và nhập biên từ năm 2017. Tuy nhiên có thể thấy, chiến đấu cơ này tới nay vẫn còn tồn đọng khá nhiều vấn đề cần được giải quyết. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem video: Chiến đấu cơ J-20 của Trung Quốc bay trình diễn với tiêm kích J-10.

