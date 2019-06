Mỹ bán chiếc F-35 thứ 400, tổng giờ bay chạm ngưỡng 200.000

Theo thông tin vừa được Lockheed Martin trả lời báo chí vào đầu tháng 6, tập đoàn này sắp sửa chuyển giao chiếc tiêm kích F-35 thứ 400 cho Không quân Mỹ. Đây là phiên bản F-35A - phiên bản cơ bản nhất và cũng là bản có số lượng đặt mua nhiều nhất cho tới thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: BI. Tổng cộng, trong 400 chiếc F-35 có 283 chiếc chiến đấu cơ F-35A chiếc đã được dặt mua, 87 chiếc F-35B và 30 chiếc F-35C. Đây là tốc độ bán máy bay chiến đấu nhanh kỷ lục, nhất là với một loại tiêm kích đắt bậc nhất lịch sử như F-35. Nguồn ảnh: BI. Lockheed Martin cũng cho biết, tổng số giờ bay thử nghiệm, bay huấn luyện và bay trực chiến của các loại tiêm kích F-35 tới nay đã lên tới con số 200.000 giờ. Nguồn ảnh: BI. Với số tiền nghiên cứu và phát triển lên tới 1,5 nghìn tỷ USD, F-35 được coi là chương trình phát triển vũ khí đắt đỏ nhất lịch sử và bản thân mỗi chiếc F-35 cũng là các tiêm kích đắt đỏ nhất thế giới khi giá của phiên bản rẻ nhất cũng lên tới hơn 80 triệu USD cho một chiếc. Nguồn ảnh: BI. Hồi tháng năm vừa rồi, Cơ quan Thẩm định Trách nhiệm Mỹ (GAO) đã tính toán rằng, trong thời gian từ tháng năm tới tháng mười một năm nay, chỉ có 27% số lượng tiêm kích F-35 trong biên chế quân đội Mỹ đáp ứng được yêu cầu trực chiến. Nguồn ảnh: BI. Số còn lại vì một lý do nào đó, bao gồm lý do kỹ thuật, lý do về phi công hoặc lý do về trang bị sẽ không đủ khả năng bay và buộc phải nằm đất. Nguồn ảnh: BI. Thậm chí trước đó, Dự án Giám sát Chính phủ - một cơ quan quan sát độc lập khác của Mỹ còn cho rằng hiện tại chưa có một chiếc F-35 nào của Mỹ có thể trực chiến ngay được mà tất cả số lượng máy bay F-35 quốc gia này đang sở hữu đều có vấn đề kỹ thuật. Nguồn ảnh: BI. Đây có vẻ là một tin khá sốc với truyền thông Mỹ vì cuối cùng sau hàng nghìn tỷ USD tiền đầu tư, quân đội Mỹ vẫn phải chấp nhận sử dụng một loại máy bay kém hiệu quả và đỏng đảnh như F-35. Nguồn ảnh: BI. Thậm chí trong quá khứ, Không quân Mỹ đã từng tuyên bố sẽ không mua và sử dụng F-35 vì lực lượng này đã có tiêm kích thế hệ năm F-22 trong biên chế. Tuy nhiên dưới áp lực của Lầu Năm Góc, không quân Mỹ buộc phải bấm bụng chi tiền và trở thành lực lượng có số lượng F-35 trong biên chế nhiều nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: BI. Mặc dù đạt được khá nhiều thành công, nhất là trong khía cạnh... kinh tế. Tuy nhiên F-35 vẫn bị nhiều quốc gia trên thế giới chỉ trích và lọt vào danh sách những loại vũ khí đắt tiền vô dụng bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-35B thể hiện khả năng cất cánh trên đường băng ngắn của mình.

