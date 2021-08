Muốn phát triển UAV vượt thời đại, Nga đang ném tiền qua cửa sổ?

Cả Không quân Nga và Mỹ đều đang tăng tốc phát triển các máy bay không người lái có tốc độ cao và được trang bị vũ khí mạnh. Nhưng những chiếc UAV được gọi là "những cánh bay thông minh" này, cần có mức độ tự động hóa và thông minh cao, để theo kịp các máy bay chiến đấu có người lái. Mặc dù Nga đang nhanh chóng chế tạo UAV "Thợ săn (Hunter)" S-70, nhưng loại máy bay này không đạt được tiến bộ đáng kể về khả năng tự điều khiển và tình báo; cũng như chưa thể trở thành loại máy bay có khả năng hoạt động độc lập. Samuel Bendett, một nhà phân tích tại Trung tâm An ninh Mỹ tại Washington, D.C nói rằng, lô UAV S-70 đầu tiên, có khả năng được điều khiển bởi nhân viên mặt đất; hoặc chỉ huy và điều khiển trực tiếp trên máy bay chiến đấu Su-57. Nhưng khởi đầu, nó sẽ chỉ là một phương tiện bay, được điều khiển từ xa. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu đã đến thăm Nhà máy Hàng không Sukhoi’s Novosibirsk ở Siberia vào tuần trước và thị sát dây chuyền sản xuất UAV S-70 Hunter. UAV S-70 là một loại UAV trang bị động cơ phản lực, đã bay thành công lần đầu tiên vào tháng 8/2019. UAV có thể bay ở tốc độ cận âm và sử dụng thiết kế kiểu cánh bay, với hiệu suất tàng hình nhất định, gần tương đương với XQ-58 Valkyrie, một dự án UAV chiến đấu, trang bị trí tuệ nhân tạo, đang được Không quân Mỹ phát triển. Ý tưởng của quân đội Nga là để UAV Hunter tự điều khiển, bay và chiến đấu cùng với tiêm kích tàng hình có người lái Su-57. Nhưng điều này đòi hỏi một hệ thống trí tuệ nhân tạo rất phức tạp. Không quân Mỹ đã tập trung vào việc phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo cho UAV XQ-58 Valkyrie, còn Nga dường như tập trung vào UAV S-70 Hunter. Hiện tại, nhà máy sản xuất máy bay ở Novosibirsk đang sản xuất nhiều chiếc UAV S-70. Và vào khoảng năm sau, những chiếc UAV S-70 này, có thể tham gia vào đội máy bay không người lái Hunter đang thực hiện các chuyến bay thử nghiệm. Tướng Shoigu tuyên bố rằng, chúng tôi (Quân đội Nga) hy vọng rằng, vào năm 2022, việc thử nghiệm máy bay không người lái Hunter sẽ hoàn thành và chúng tôi sẽ có thể ký một hợp đồng lớn dài hạn vào thời điểm đó. Hiện tại Mỹ vẫn chưa chuyển dự án XQ-58 Valkyrie đang được thử nghiệm sang giai đoạn sản xuất hàng loạt. Điều này là do hệ thống trí tuệ nhân tạo chưa sẵn sàng. Người Nga dường như không bận tâm đến việc sản xuất hàng loạt, khi đội UAV Hunter chưa thể thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn toàn độc lập. Bendert nói rằng, mặc dù Nga tuyên bố rằng UAV Hunter sẽ có trí thông minh nhân tạo, nhưng họ không cung cấp bất kỳ chi tiết nào ngoài những tuyên bố này. Các nhà phân tích quân sự suy đoán rằng, Bộ Quốc phòng Nga đang nghiên cứu các loại thuật toán khác nhau để cho phép S-70 bay, tự điều khiển và có thể tấn công mục tiêu, sau khi người điều khiển xác nhận chế độ bay cũng như lựa chọn và nhận dạng mục tiêu. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán. UAV XQ-58 Valkyrie của Mỹ đã bắt đầu một cuộc thử nghiệm bay tự hành nghiêm ngặt. Tuy nhiên, các máy bay không người lái S-70 Hunter của Nga rõ ràng vẫn dựa vào sự chỉ huy và kiểm soát trực tiếp của người điều khiển mặt đất, chứ chưa đạt đến trình tự điều khiển. Vấn đề trí tuệ nhân tạo không phải là vấn đề duy nhất mà S-70 phải đối mặt. Loại UAV lớn với sải cánh dài 14 mét này cũng đồng nghĩa với việc giá thành cao của nó, do đó hạn chế tốc độ trang bị mà Nga có thể có được vũ khí như vậy. Giới phân tích cho rằng, giá thành của một chiếc S-70 có thể lên tới 20 triệu USD, trong khi đó, đơn giá của một chiếc UAV Valkyrie của Mỹ, với sải cánh dài 6 mét chỉ là 2 triệu USD. Không quân Mỹ luôn tuyên bố rằng, UAV XQ-58 Valkyrie phải có giá chấp nhận được; có nghĩa là chi phí của UAV XQ-58 Valkyrie, đủ để quân đội Mỹ chịu những tổn thất lớn trong chiến đấu. Nhưng Hunter có vẻ kém hấp dẫn hơn về mặt giá cả. Đây là một loại UAV đắt tiền, và Bộ Quốc phòng Nga có thể sẽ mất nhiều thời gian để mở rộng quy mô sản xuất, và cũng sẽ mất nhiều thời gian để loại UAV này, đạt được khả năng bay độc lập và tự chủ thực sự trong các trận chiến trong tương lai. Nguồn ảnh: QQ. Máy bay không người lái S-70 của Không quân Vũ trụ Nga liệu có đáng để Moscow đổ tiền của vào đầu tư? Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.



