Mục kích lính Công binh Việt Nam huấn luyện với xe "quái thú" IMR-2M

Ngày 14/7 vừa qua, Đoàn cán bộ của Binh chủng Công binh đã có chuyến thăm và làm việc với Lữ đoàn Công binh 299, kiểm tra chất lượng huấn luyện của Đội tuyển Công binh tham dự Hội thao quân sự Quốc tế ARMY Games 2020 sắp tới đang tập luyện tại Lữ đoàn. Ảnh: Đoàn cán bộ của Binh chủng Công binh tại buổi làm việc với Lữ đoàn 299 và Đội tuyển Công binh Việt Nam - Nguồn: QĐND Tiếp nối những thành công vang dội tại kỳ Hội thao quân sự ARMY Games 2019, năm 2020 này, cán bộ chiến sĩ của Đội tuyển Công binh đã cố gắng tập luyện sát với tình huống, nội dung thi. Cộng với đó là sự tạo điều kiện và đầu tư mạnh mẽ của Chỉ huy Binh chủng, đã xây dựng thao trường, bãi tập tại Lữ đoàn 299 tương đồng tối đa với thao trường sẽ tổ chức phần thi trên nước bạn.

Ảnh: Đội Công binh xung kích thực hiện rà phá bom mìn trên tuyến đường khi ngờ - Nguồn: QĐND Nội dung phần thi năm nay của Đội tuyển Công binh Việt Nam bao gồm: Tiểu đội công binh xung kích thực hiện đổ bộ từ trực thăng, vượt cầu treo, leo tường lưới, vượt mô hình nhà 2 tầng, dò, phá mìn vượt qua bãi vật cản nổ, tiểu đội bắc cầu cứng TMM-3M2, kíp xe phá dỡ vật cản IMR, kíp xe húc BAT mở đường và vượt chướng ngại vật. Ảnh: Chiến sĩ cắm cờ cảnh báo bom mìn sau khi phát hiện trong quá trình huấn luyện - Nguồn: QĐND. Những nội dung phần thi đòi hỏi sức khỏe của người chiến sĩ rất cao, đồng thời là sức bền và độ dẻo dai cực tốt, tốc độ nhanh. Ảnh: Chiến sĩ thực hiện đu dây từ trên cao xuống (giả định đu dây từ trực thăng) - Nguồn: QĐND. Những bài tập đu dây này cần sức bám của người lính rất cao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến chiến sĩ rơi từ độ cao vài mét xuống mặt đất. Vì vậy, công tác an toàn trong tập luyện được đặt lên hàng đầu. Ảnh: Tiểu đội công binh xung kích thực hiện bài tập đu dây đổ bộ từ trực thăng - Nguồn: QĐND. Ngoài ra, chiến sĩ phải mang áo giáp và mũ chống đạn chuẩn do nước chủ nhà cung cấp, mang súng tiểu liên AK và bộ thiết bị rà phá vật nổ. Dù vẫn còn thiết thốn về trang thiết bị, tuy nhiên Các cấp lãnh đạo vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ chiến sĩ có được những trang bị sát thực tiễn bài thi, đảm bảo cho vận động viên cảm giác tốt nhất.

Ảnh: Chiến sĩ công binh thực hiện nội dung vượt tường lưới - Nguồn: QĐND Bên cạnh các vận động viên đã có kinh nghiệm thực tế từ Hội thao năm ngoái, năm nay, Đội tuyển vẫn tiếp tục bổ sung các chiến sĩ mới đủ năng lực, điều kiện vào đội hình thi đấu, đảm bảo sự luôn phiên thay đổi thế hệ vận động viên qua các năm. Ảnh: Tiểu đội công binh xung kích thực hiện nội dung vượt cầu treo - Nguồn: QĐND. Dù chỉ được trang bị với số lượng khá hạn chế, các xe công binh IMR-2M hiện đại cũng được Binh chủng Công binh huy động cho đội thi thực hành huấn luyện trên khí tài thực tế cho sát với nội dung thi trên nước bạn. Các xe này được Việt Nam nhập khẩu trong giai đoạn những năm 2000, sử dụng khung gầm xe tăng T-72A do Nga chế tạo. Ảnh: Xe IMR-2M được chiến sĩ hướng dẫn tiến vào khu vực đã định - Nguồn: QĐND Các xe công binh IMR-2M sẽ thực hiện nhiệm vụ phá dỡ các vật cản theo yêu cầu khắt khe của nội dung khi bằng tay cần cẩu lắp đặt phía sau và san ủi mặt bằng bằng lưỡi ủi ở phía trước xe. Ảnh: Xe công binh IMR-2M thực hiện nội dung huấn luyện - Nguồn: QĐND Dù vẫn còn một số thiếu thốn về điều kiện huấn luyện, tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao nhất, cán bộ chiến sĩ Đội tuyển vẫn ngày đêm hăng say luyện tập, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ. Cuộc thi tới đây sẽ chính là một thách thức không nhỏ nhưng cũng là một cơ hội cho những người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện bản lĩnh của mình. Hy vọng những người chiến sĩ sẽ cố gắng thi đấu hết mình, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ảnh: Chiến sĩ công binh thực hiện nội dung bắc cầu cứng TMM. Video Thiết bị đào hào đặc biệt của Bộ đội Công binh Việt Nam - Nguồn: QPVN

