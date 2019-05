Mua xe tăng Trung Quốc, Thái Lan nhận "quà tặng" bất đắc dĩ

Theo đó Quân đội Thái Lan vừa tiếp nhận lô xe cứu hộ tăng đầu tiên do từ Trung Quốc. Loại xe này được thiết kế dựa trên khung gầm của xe tăng VT-4 và là loại phương tiện đặc dụng nhất có thể kết hợp với xe tăng VT-4 cũng do Trung Quốc sản xuất. Có thể thấy Quân đội Thái Lan gần như phải bắt buộc mua các xe cứu hộ tăng này để duy trì khả năng tác chiến của VT-4. Nguồn ảnh: Sina. Được biết không chỉ có khả năng cứu hộ xe tăng, loại thiết giáp cứu hộ xe tăng này còn được trang bị gầu xúc kích thước đủ lớn để có thể mở được đường cho xe tăng di chuyển. Nguồn ảnh: Sina. Đây là mảnh ghép cuối cùng chứng minh rằng chắc chắn VT-4 sẽ sớm trở thành loại xe tăng chủ lực của Thái Lan trong tương lai, thay thế hoàn toàn cho các loại xe tăng thế hệ mới trong biên chế của quân đội Thái Lan như T-80U từ Ukraine. Nguồn ảnh: Sina. Trong quá khứ, Thái Lan đã từng đặt mua 28 chiếc xe tăng VT-4 từ Trung Quốc. Lô xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 đầu tiên này được Thái Lan nhận đủ vào tháng 10/2017 và có giá trị lên tới 150 triệu USD bao gồm cả quyền được mua thêm tối đa 153 chiếc VT-4 khác trong tương lai. Nguồn ảnh: Sina. Tháng 4/2017, Quân đội Thái Lan đặt thêm 10 chiếc xe tăng chủ lực VT-4 khác từ phía Trung Quốc và toàn bộ 10 chiếc này đã được Thái Lan nhận đủ vào đầu năm 2019. Tổng giá trị hợp đồng lần này là 58 triệu USD. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài Thái Lan, VT-4 hiện đang là loại xe tăng chủ lực giá rẻ khá đắt khách trên thị trường quốc tế. Nhiều thông tin khẳng định Peru đã đặt hàng 100 chiếc xe tăng chủ lực loại này từ phía Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, Pakistan cũng được cho là đang làm việc với Trung Quốc để chốt hợp đồng mua các xe tăng chủ lực này. Hồi tháng 1/2018, đã có thông tin chắc chắn rằng Pakistan đang vận hành thử nghiệm xe tăng VT-4 của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Bắt đầu phục vụ biên chế quân đội lần đầu tiên từ năm 2017, xe tăng VT-4 được Trung Quốc sản xuất dành riêng cho xuất khẩu và được cho là bản nâng cấp mới nhất trong dòng xe tăng Type 90-II. Nguồn ảnh: Sina. Do có trọng lượng lớn lên tới 52 tấn, loại xe tăng này cần một thiết bị hỗ trợ xe tăng đặc biệt để có thể phục vụ công việc hậu cần cũng như cứu hộ cho loại xe tăng này. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Xe tăng VT-4 thể hiện khả năng cơ động kinh hoàng của mình.

