Thái Lan sẽ dùng VT4 thay cho loại xe tăng nào?

Hiện tại Thái Lan đã nhận được khoảng 40 chiếc xe tăng VT-4 từ Trung Quốc. Trong tương lai nhiều khả năng lực lượng lục quân của nước này sẽ tăng số lượng VT-4 lên 150 chiếc. Nguồn ảnh: Nationphoto. Được Thái Lan xem là loại xe tăng hiện đại hơn cả T-84 Oplot-M do Ukraine phát triển, xe tăng VT-4 sẽ sớm trở thành chủ lực của lực lượng tăng thiết giáp nước này trong tương lai với số lượng vượt trội cả loại xe tăng chủ lực có xuất xứ Ukraine. Nguồn ảnh: Nationphoto. Hiện tại, trong biên chế quân đội Ukraine đang có 49 chiếc T-84 Oplot-M. Toàn bộ số lượng xe tăng loại này có trị giá 7,2 tỷ Bath. Nguồn ảnh: Nationphoto. Số lượng xe tăng chủ lực chiến trường loại T-84 Oplot-M và VT-4 trong tương lai được cho là sẽ thay thế dần cho loại xe tăng hạng nhẹ M41A3 Walker Bulldog trong biên chế của lực lượng này. Nguồn ảnh: Nationphoto. Hiện tại Thái đang có trong tai khoảng 200 chiếc M41A3 và nhiều loại xe tăng khác của Mỹ được ra đời từ năm 60 của thế kỷ trước, tất cả đều sẽ sớm được thay thế trong tương lai bằng các loại xe tăng của thế kỷ 21. Nguồn ảnh: Nationphoto. Số lượng đó bao gồm 178 xe tăng M60A1 Patton và 105 chiếc M48A5 Patton - tất cả sẽ sớm được quân đội Thái Lan thay thế trong tương lai do không thể đáp ứng được nhu cầu chiến đấu của chiến trường hiện đại. Nguồn ảnh: Nationphoto. Quân đội Thái Lan hiện tại là lực lượng vũ trang duy nhất trên thế giới sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 do Trung Quốc sản xuất. Đây là loại xe tăng được Trung Quốc phát triển từ mãu Type 90-II và là mẫu hiện đại nhất được phát triển từ dòng này. Nguồn ảnh: Nationphoto. Do là loại xe tăng chỉ được sản xuất để xuất khẩu, bản thân quân đội Trung Quốc cũng không sử dụng VT-4 trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Nationphoto. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, VT-4 có sử dụng một loạt các công nghệ hiện đại giống với chiếc Type 99A hiện đang được Lục quân Trung Quốc sử dụng. Nguồn ảnh: Nationphoto. Mời độc giả xem Video: Xe tăng VT-4 của Quân đội Thái Lan.

Hiện tại Thái Lan đã nhận được khoảng 40 chiếc xe tăng VT-4 từ Trung Quốc. Trong tương lai nhiều khả năng lực lượng lục quân của nước này sẽ tăng số lượng VT-4 lên 150 chiếc. Nguồn ảnh: Nationphoto. Được Thái Lan xem là loại xe tăng hiện đại hơn cả T-84 Oplot-M do Ukraine phát triển, xe tăng VT-4 sẽ sớm trở thành chủ lực của lực lượng tăng thiết giáp nước này trong tương lai với số lượng vượt trội cả loại xe tăng chủ lực có xuất xứ Ukraine. Nguồn ảnh: Nationphoto. Hiện tại, trong biên chế quân đội Ukraine đang có 49 chiếc T-84 Oplot-M. Toàn bộ số lượng xe tăng loại này có trị giá 7,2 tỷ Bath. Nguồn ảnh: Nationphoto. Số lượng xe tăng chủ lực chiến trường loại T-84 Oplot-M và VT-4 trong tương lai được cho là sẽ thay thế dần cho loại xe tăng hạng nhẹ M41A3 Walker Bulldog trong biên chế của lực lượng này. Nguồn ảnh: Nationphoto. Hiện tại Thái đang có trong tai khoảng 200 chiếc M41A3 và nhiều loại xe tăng khác của Mỹ được ra đời từ năm 60 của thế kỷ trước, tất cả đều sẽ sớm được thay thế trong tương lai bằng các loại xe tăng của thế kỷ 21. Nguồn ảnh: Nationphoto. Số lượng đó bao gồm 178 xe tăng M60A1 Patton và 105 chiếc M48A5 Patton - tất cả sẽ sớm được quân đội Thái Lan thay thế trong tương lai do không thể đáp ứng được nhu cầu chiến đấu của chiến trường hiện đại. Nguồn ảnh: Nationphoto. Quân đội Thái Lan hiện tại là lực lượng vũ trang duy nhất trên thế giới sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 do Trung Quốc sản xuất. Đây là loại xe tăng được Trung Quốc phát triển từ mãu Type 90-II và là mẫu hiện đại nhất được phát triển từ dòng này. Nguồn ảnh: Nationphoto. Do là loại xe tăng chỉ được sản xuất để xuất khẩu, bản thân quân đội Trung Quốc cũng không sử dụng VT-4 trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Nationphoto. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, VT-4 có sử dụng một loạt các công nghệ hiện đại giống với chiếc Type 99A hiện đang được Lục quân Trung Quốc sử dụng. Nguồn ảnh: Nationphoto. Mời độc giả xem Video: Xe tăng VT-4 của Quân đội Thái Lan.