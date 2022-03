Một đòn duy nhất, Nga khiến lính đánh thuê Ukraine "bạt vía"

Truyền thông Nga đưa tin, Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa tầm xa dẫn đường chính xác bắn trúng trung tâm huấn luyện của quân đội Ukraine ở làng Starich gần thành phố Lviv, tiêu diệt 180 lính đánh thuê và một số lượng lớn vũ khí nước ngoài. Vào ngày 13/3, các máy bay ném bom của Nga đã bắn ít nhất 8 tên lửa hành trình vào một căn cứ quân đội Ukraine gần thành phố Lviv. Căn cứ này chỉ cách biên giới với Ba Lan hơn 20 km về phía Tây. Căn cứ này được mệnh danh là “Trung tâm gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế”, Mỹ và các nước NATO khác thường cử cố vấn quân sự đến huấn luyện cho binh lính Ukraine. Bãi tập này cũng thường được các nước NATO sử dụng cho các cuộc tập trận quân sự chung. Ukraine cho biết ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 134 người bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa của Nga. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết không có người Mỹ nào làm việc trong các trại huấn luyện ở ngoại ô Lviv. Tổng thư ký NATO Stoltenberg cũng đưa ra cảnh báo rằng, nếu lực lượng Nga tấn công các đường tiếp tế của đồng minh NATO và các đoàn xe hỗ trợ vũ khí và đạn dược cho Ukraine, đó sẽ được coi là lời tuyên chiến với liên minh quân sự này. Dù NATO đe dọa sử dụng vũ lực, quân đội Nga vẫn phóng tên lửa tấn công vào điểm trung chuyển đoàn xe vận tải quan trọng của NATO ở miền Tây Ukraine. Bởi vì, nếu không thể cắt đứt những tuyến đường này thì quân đội Nga gần như khó có thể đạt được chiến thắng thực sự, khi các lực lượng đánh thuê nước ngoài và viện trợ vũ khí sẽ được bổ sung cho Ukraine. Trên mạng xã hội, một nhà báo Mỹ đã phỏng vấn một lính đánh thuê Mỹ ở ngoại ô Kiev. Người lính đánh thuê người Mỹ này, từng là lính đặc nhiệm Mỹ tham gia cuộc chiến ở Afghanistan, cho biết hiện 80% lực lượng lính đánh thuê của họ đã được sơ tán khỏi tiền tuyến. Người lính này còn cho biết thêm, hàng ngày các tên lửa do pháo binh Nga bắn dồn dập vào các căn cứ ẩn nấp của họ. Đồng thời, lính đánh thuê Mỹ nhìn thấy hàng đoàn xe tăng Nga bao vây và có thể cắt đứt đường rút lui của họ bất cứ lúc nào. Hiện lương thực, nước uống và đạn dược của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài phòng thủ bên ngoài thành phố Kiev đã cạn kiệt, đồng thời việc tiếp tế cho tiền tuyến là điều rất khó khăn. Do đó, lính đánh thuê người Mỹ cho biết mọi người tại căn cứ hiện đang rất lo sợ, chỉ gửi tin nhắn tạm biệt cho bạn bè và gia đình. Bởi vì, tỷ lệ điều động máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái của Nga tiếp tục tăng. Việc tiếp tế cho các vị trí tiền tuyến của quân đội Ukraine ngày càng trở nên khó khăn. Ngay cả các lực lượng đặc biệt Ukraine đang chiến đấu du kích gần các con đường ngoại ô cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nước uống trầm trọng. Bên cạnh đó, việc lính đánh thuê đến từ khắp nơi trên thế giới và từ rất nhiều các quốc gia khác nhau. Sẽ nảy sinh nhiều vấn đề trong việc phối hợp, hợp tác với nhau, đặc biệt là trong tổ chức và chỉ huy. Và việc quân đội Nga tiêu diệt lực lượng đánh thuê này chỉ là chuyện sớm muộn. Theo các chuyên gia quân sự, nếu lính đánh thuê phương Tây muốn phát huy vai trò ở Ukraine, họ phải được tổ chức thành các trung đội cấp tiểu đoàn và đại đội, có biên chế chính quy, hậu cần và chỉ huy, v.v. Cũng cần nắm rõ quy chế tác chiến của quân đội Ukraine, thói quen tác chiến, phương pháp phối hợp tác chiến và liên lạc, v.v. Không chỉ sử dụng vũ khí và dám chiến đấu là đủ. Đây không phải là cuộc chiến với một vài chiến binh ở châu Phi, cũng không phải là cuộc chiến an ninh ở Iraq và Afghanistan. Đúng hơn, đó là đối đầu với các đơn vị thiết giáp lớn của Nga, cường quốc quân sự lớn thứ hai trên thế giới. Trước đó, đơn vị lính đánh thuê Gruzia do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia Okru Ashvili chỉ huy đã chiến đấu với quân đội Nga lần đầu tiên ở miền bắc Kiev. Người ta nói rằng hai phương tiện quân sự của Nga đã bị phá hủy, tuy nhiên lực lượng này cũng bị pháo cỡ lớn 152mm của Nga bắn thương vong lớn. Để phát huy sức mạnh chiến đấu của lính đánh thuê, Ukraine đã xây dựng căn cứ quân sự gần Lviv để tiến hành huấn luyện trước chiến tranh và đào tạo những đơn vị lính đánh thuê này. Chính điều này cũng dẫn đến việc tên lửa hành trình của Nga đã tấn công và xóa sổ lực lượng này.

