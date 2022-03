“Sư đoàn Tiger” Syria tham chiến tại Mariupol giúp Nga đánh quân Azov

Sau gần 20 ngày chiến đấu, cục diện chiến trường ngày càng rơi vào thế giằng co. Các chuyên gia quân sự NATO cho rằng sau các cuộc giao tranh lớn và tấn công phủ đầu, quân đội Nga và lực lượng dân quân Donbass đã hoàn thành giai đoạn đầu của kế hoạch và bao vây toàn bộ lực lượng quân đội Ukraine ở miền đông. Sau khi giành toàn quyền kiểm soát thành phố Izyum, quân đội Nga đã bao vây khoảng 100.000 binh lính Ukraine ở miền đông. Trước đó quân đội Ukraine đã triển khai từ 10 đến 14 lữ đoàn trong khu vực này. Quân đội Ukraine và lực lượng quân tình nguyện quốc tế đang tăng viện cho Izyum, cố gắng chiếm lại thành phố và giúp các đội quân chủ lực của Ukraine trong vòng vây thoát khỏi sự bao vây của quân đội Nga. Tuy nhiên, lực lượng tiếp viện của quân đội Ukraine có hạn và không đủ mạnh để có thể đột phá được vòng vây của quân Nga. Điều quan trọng hơn là ngay cả khi quân đội Ukraine có cơ hội đột phá khỏi Izyum, thì lực lượng này cũng sẽ gặp phải hỏa lực khủng khiếp của quân đội Nga truy kích trong phạm vi hẹp. Một số người trong quân đội Ukraine đang phàn nàn về NATO, nói rằng họ đã tin tưởng quá nhiều vào NATO trước chiến tranh, đặc biệt là các cam kết đảm bảo an ninh của Mỹ, nên đã đưa toàn bộ 100.000 quân tinh nhuệ về phía đông để phòng thủ. Lực lượng còn lại của Ukraine được củng cố lại sau khi di chuyển đến khu vực phía tây Dnepr. Có khoảng 10 lữ đoàn còn hoạt động ở phía tây và lực lượng này đã giúp Ukraine phòng thủ quanh Kiev, đồng thời Ukraine cũng đang làm mọi cách để tuyển mộ thêm các tình nguyện viên quốc tế đến Ukraine để chiến đấu chống lại quân Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng hàng chục nghìn chiến binh tình nguyện đã đến Ukraine để chiến đấu chống lại quân đội Nga. Tuy nhiên, chất lượng quân sự của những người lính tình nguyện này khác nhau và khó có thể thay đổi được những bất lợi trên chiến trường của quân đội Ukraine. Hiện quân đội Nga và lực lượng dân quân miền đông đang bao vây quân đội Ukraine tại Mariupol và tiểu đoàn Azov. Tuy nhiên, một số lượng lớn dân thường đang bị tiểu đoàn Azov sử dụng làm con tin và lá chắn, vì vậy cuộc chiến giải phóng thành phố này dự kiến sẽ rất tàn khốc với các trận chiến đường phố. Tính đến ngày 13/3, quân đội Nga mới chỉ chiếm được khoảng 30% khu vực nội thành Mariupol. Xe tăng, thiết giáp Nga luôn đối mặt với mối đe dọa từ các vị trí đặt tên lửa chống tăng ẩn trong các tòa nhà hai bên đường. Mỗi bước tiến của bộ binh Nga đều có thể trở thành miếng mồi ngon cho lính bắn tỉa tiểu đoàn Azov nấp trên nóc các tòa nhà cao. Nếu có thể nhanh chóng kiểm soát Mariupol theo kế hoạch, quân đội Nga và lực lượng dân quân miền đông ở mặt trận phía nam có thể nhanh chóng tiến lên phía bắc, hợp lực với quân đội Nga từ phía bắc Donetsk ở Izyum và sau đó quét sạch hoàn toàn nhóm quân phía đông của Ukraine đang bị bao vây. Chiến đấu đường phố là một trận chiến tàn khốc, tiêu tốn thời gian và làm tăng thương vong, quân đội Nga cần lực lượng có kinh nghiệm tác chiến đô thị hơn, nhưng lực lượng đặc biệt của Nga hiện không nhiều. Chính vì điều này mà sự kháng cự ngoan cố của quân đội Ukraine cũng như tiểu đoàn Azov ở Mariupol và các lực lượng ở vùng ngoại vi Kiev đã khiến quân đội Nga phải lo lắng. Vào thời điểm quan trọng, một tin vui đã đến, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tiết lộ rằng 16.000 quân tiếp viện đang đến. Đoạn video do truyền thông Nga công bố cho thấy một đơn vị quân đội chính phủ Syria cầm lá cờ có chữ "Z" của quân đội Nga. Cùng ngày, các phương tiện truyền thông Syria đưa tin Hassan, chỉ huy hàng đầu của "Sư đoàn Tiger" thuộc quân đội Syria, đã tổ chức một buổi tổng động viên các lực lượng. "Sư đoàn Tiger" của quân đội Syria là một lực lượng tinh nhuệ mà quân đội Nga đã giúp thành lập và huấn luyện, trong những năm gần đây đơn vị này đã tham gia vào các trận chiến quan trọng như giải phóng Đông Ghouta của Damascus, chiếm lại 3 tỉnh Daraa, Deir ez -Zor và Aleppo. Xét về khả năng và kinh nghiệm chiến đấu đô thị thì “Sư đoàn Tiger” được đánh giá là mạnh hơn quân đội Nga. Nhiều chuyên gia quân sự tin rằng “Sư đoàn Tiger” Syria tham gia trận chiến ở Mariupol thì các chiến binh thuộc tiểu đoàn Azov sẽ không có cơ hội trốn thoát. Nguồn ảnh: Pinterest.

