Mổ xẻ vũ khí "sát thủ câm lặng" của đặc nhiệm Bộ Nội vụ Nga

Súng trường bắn tỉa SVU-A còn gọi là OTS-03A, là phiên bản nâng cấp của SVU đã được thử nghiệm từ năm 1993 và chính thức biên chế cho đặc nhiệm Bộ Nội vụ Nga năm 1995. Súng trường bắn tỉa SVU-A thiết kế với kích thước nhỏ gọn, có chế độ tự động hoàn toàn khác với loại bán tự động SVU. Súng được trang bị ống giảm thanh khiến cho kẻ thù khó phát hiện hơn khi khai hỏa. Phía cuối ống giảm thanh có bộ phận mõm phanh giảm độ giật súng khi bắn tới 40 %. Phía trước súng có gắn đầu ngắm có thể gấp xuống được. Phía sau nòng súng là hệ thống kính ngắm quang học loại PSO-1 cho phép xạ thủ tác chiến cả ban ngày và ban đêm. Không chỉ thế, SVU-A còn thích nghi với hầu hết các kính ngắm khác. Đây là điều mà phiên bản SVU thông thường không làm được. Loại kính ngắm này giúp SVU-A có độ chính xác cực cao, với độ lệch mục tiêu chỉ 8 cm ở khoảng cách 50 mét khi bắn bằng loại đạn tiêu chuẩn. SVU-A được thiết kế khác biệt các dòng súng trường khác ở chỗ: băng đạn lắp sau cò và tay cầm. Cả hệ thống nắp hộp khóa nòng cũng nằm sau cò và tay cầm súng. Phía sau hộp đạn là lẫy khóa băng đạn. Với thiết kế kiểu Bullpup, SVU-A có báng súng khá gắn, giảm chiều dài thân súng nhưng vẫn giữ được chiều dài nòng súng. Trọng lượng súng dồn vào phía trên tay cầm súng tạo sự cân bằng tốt hơn cho súng. Báng súng ngắn gọn thiết kế thuận lợi khi để đệm vai khi bắn. Các hệ thống trên súng cho phép nó ở trạng thái ba chế độ: an toàn, tự động và bán tự động. Băng đạn SVU-A có khả năng chứa 20 viên đạn, gấp đôi số đạn so với SVU. Nếu muốn bắn liên thanh, xạ thủ sẽ thực hiện thao tác bóp cò sâu. Tuy nhiên, chế độ bắn tự động hoàn toàn của SVU-A thường được khuyến cáo sử dụng khi xạ thủ ở cực ly gần so với địch. Điều này được tin sẽ khắc phục hạn chế của loại súng thiết kế kiểu Bullpup với hộp đạn gắn liền báng súng.Súng bắn tỉa tự động SVU-A được sản xuất hạn chế và trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm thuộc Bộ Nội vụ Nga. Với thiết kế gọn nhẹ, độ chính xác cao, giảm giật, giảm thanh tốt, SVU-A trở thành vũ khí rất thích hợp với những đơn vị cơ động.

