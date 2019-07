MiG-29 “bật chốt” ở Đông Âu, nhường chỗ cho F-16

Cổng thông tin điện tử flightglobal cho hay, chính phủ Bulgaria đã phê duyệt thỏa thuận với Lockheed Martin nhằm mua 8 máy bay tiêm kích F-16V mới tinh từ Mỹ thay vì mua máy bay cũ từ Hy Lạp hay Thổ Nhĩ Kỳ mà quốc gia này từng tính đến. Nguồn ảnh: Wikipedia 8 chiếc F-16V này sẽ đóng vai trò thay thế hoàn toàn nhiệm vụ chiến đấu của phi đội MiG-29 - "xương sống" không quân Bulgria hiện nay. Nguồn ảnh: Airliners.net Hiện nay, theo các thống kê tương đối, Không quân Bulgaria hiện còn khoảng 19 hoặc 20 máy bay tiêm kích MiG-29 được Liên Xô cung cấp cuối những năm 1980. Trong đó bao gồm cả hai phiên bản MiG-29A và MiG-29UB hai chỗ ngồi dùng trong huấn luyện. Nguồn ảnh: Jetphotos Các phiên bản MiG-29 Bulgria nhìn chung là bản rút gọn từ phiên bản nội địa dùng trong Không quân Liên Xô lúc bấy giờ. Cho nên, tới thời điểm hiện tại, các tính năng của nó không thể so với các thế hệ F-16A/B nâng cấp hoặc F-16C/D hiện đại hơn, chưa nói tới Rafale hay Typhoon. Nguồn ảnh: Airliners.net Từ lâu Bulgaria muốn thay thế hoàn toàn MiG-29 nhưng do điều kiện khó khăn về kinh tế khiến quốc gia này không thể thực hiện. Thậm chí, một phần phi đội MiG-29 mất khả năng hoạt động do thiếu phụ tùng linh kiện, hết niên hạn giai đoạn 1 vòng đời. Nguồn ảnh: Airliners.net Sau nhiều nỗ lực, rốt cuộc chính phủ Bulgaria đã thông qua việc chi 1,25 tỷ USD để mua 8 chiếc F-16V gồm hai phiên bản một chỗ ngồi và hai chỗ ngồi. Đây là được coi là phiên bản cải tiến thế hệ mới nhất của dòng máy bay này, chữ "V" có nghĩa là Viper. Nguồn ảnh: Wikipedia Ra mắt lần đầu năm 2012, so với các thệ hệ trước, F-16V được tích hợp hệ thống radar mạng pha AN/APG-83 có những khả năng tương đương radar của F-22 và F-35; hệ thống máy tính nhiệm vụ mới; hệ thống tác chiến điện tử tối tân và nhiều cải tiến khác. Nguồn ảnh: Airliners.net F-16V được trang bị thùng dầu hòa nhập khí động học ở hai bên gốc cánh cho phép tăng đáng kể tầm bay. Nguồn ảnh: Airliners.net Nó vẫn sử dụng động cơ turbofan F110-GE-129 cho tốc độ bay tối đa 2.124km/h; bán kính chiến đấu 600km; tầm bay cực đại 4.200km và trần bay 15.000m. Nguồn ảnh: Airliners.net F-16V có tải trọng vũ khí khoảng 7,7 tấn, cho phép triển khai nhiều loại tên lửa hiện đại bao gồm tên lửa thế hệ mới như AGM-158 JASSM hay AGM-154 JSOW, các loại bom thông minh đường kính nhỏ GBU hoặc JDAM... Nguồn ảnh: Airliners.net Video F-16 phóng tên lửa hạ mục tiêu bay. Nguồn: RUPTLY

