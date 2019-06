F-16 Mỹ khoe khả năng mang vũ khí khi bay huấn luyện

F-16 Fighting Falcon được coi là loại máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ thành công nhất của Không quân Mỹ từ trước tới nay. Đây là loại máy bay có sự linh hoạt rất tốt và giá thành mua mới, vận hành cũng không quá cao. Nguồn ảnh: Sina. Một loạt các công nghệ mới đã được ứng dụng lên loại máy bay rẻ tiền này, trong đó bao gồm khoang lái dạng bong bóng giúp tăng tầm quan sát của phi công, thanh điều khiển có thiết kế mới giúp phi công không cần tác động quá nhiều lực trong trường hợp máy bay có gia tốc trọng trường quá cao. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, ghế lái của phi công cũng được thiết kế nghiêng 30 độ khiến cho gia tốc trọng trường được trải đều lên người phi công, giúp phi công chịu được gia tốc trọng trường lớn hơn so với ngưỡng chịu đựng thông thường. Nguồn ảnh: Sina. Thiết kế ghế lái đặc biệt của chiến đấu cơ F-16 cùng với hệ thống khung máy bay cực kỳ chắc chắn cho phép phi công điều khiển F-16 ép chiếc máy bay này lên gia tốc trọng trường tối đa 9G - cao hơn so với gia tốc trọng trường 7G thường thấy trên các máy bay do Liên Xô và Nga sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Nhờ vào việc chịu được gia tốc trọng trường lớn, F-16 có khả năng tăng tốc cực kỳ nhanh so với các loại phản lực cùng loại khác. Nguồn ảnh: Sina. Khả năng mang vũ khí của F-16 cũng là cực kỳ đáng nể, trong khi trọng lượng rỗng của F-16 là 8,5 tấn, chiếc tiêm kích này lại có thể mang theo được tối đa tới 7,7 tấn vũ khí và thùng xăng phụ các loại - nghĩa là số lượng vũ khí nó có thể mang theo nặng gần bằng trọng lượng của chính nó. Nguồn ảnh: Sina. F-16 có tổng cộng 11 giá treo vũ khí ở hai bên đầu cánh, dưới cánh và dưới thân. Tuỳ thuộc vào từng nhiệm vụ mà F-16 có thể được mang theo tối đa từ 6 tới 8 tên lửa không đối không hoặc 4 tới 6 tên lửa không đối đất các loại. Nguồn ảnh: Sina. Đây cũng là một trong số ít những loại máy bay tiêm kích một động cơ có khả năng mang theo... bom nguyên tử. Loại bom nguyên tử mà tiêm kích F-16 có thể mang theo đó là B61 và B83. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù có thiết kế khá hiện đại và được coi là loại tiêm kích một động cơ thành công nhất, tỷ lệ tai nạn của F-16 lại cực kỳ đáng ngại. Tính trung bình tới cuối năm 2015, đã có 351 chiếc tiêm kích F-16 của không quân các nước và 484 chiếc F-16 trong quân đội Mỹ bị phá huỷ do tai nạn - đạt tỷ lệ 14,4%. Nguồn ảnh: Sina. Đây là số lượng kỷ lục, tới nay vẫn chưa có một loại tiêm kích nào trên thế giới "đạp đổ" được kỷ lục tai nạn lớn kỷ lục này của F-16. Trung bình mỗi năm không quân Mỹ mất 12 chiếc F-16 trong khi đó không quân các nước còn lại trên thế giới mất 9 chiếc. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: F-16 bay theo đội hình trình diễn.

F-16 Fighting Falcon được coi là loại máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ thành công nhất của Không quân Mỹ từ trước tới nay. Đây là loại máy bay có sự linh hoạt rất tốt và giá thành mua mới, vận hành cũng không quá cao. Nguồn ảnh: Sina. Một loạt các công nghệ mới đã được ứng dụng lên loại máy bay rẻ tiền này, trong đó bao gồm khoang lái dạng bong bóng giúp tăng tầm quan sát của phi công, thanh điều khiển có thiết kế mới giúp phi công không cần tác động quá nhiều lực trong trường hợp máy bay có gia tốc trọng trường quá cao. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, ghế lái của phi công cũng được thiết kế nghiêng 30 độ khiến cho gia tốc trọng trường được trải đều lên người phi công, giúp phi công chịu được gia tốc trọng trường lớn hơn so với ngưỡng chịu đựng thông thường. Nguồn ảnh: Sina. Thiết kế ghế lái đặc biệt của chiến đấu cơ F-16 cùng với hệ thống khung máy bay cực kỳ chắc chắn cho phép phi công điều khiển F-16 ép chiếc máy bay này lên gia tốc trọng trường tối đa 9G - cao hơn so với gia tốc trọng trường 7G thường thấy trên các máy bay do Liên Xô và Nga sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Nhờ vào việc chịu được gia tốc trọng trường lớn, F-16 có khả năng tăng tốc cực kỳ nhanh so với các loại phản lực cùng loại khác. Nguồn ảnh: Sina. Khả năng mang vũ khí của F-16 cũng là cực kỳ đáng nể, trong khi trọng lượng rỗng của F-16 là 8,5 tấn, chiếc tiêm kích này lại có thể mang theo được tối đa tới 7,7 tấn vũ khí và thùng xăng phụ các loại - nghĩa là số lượng vũ khí nó có thể mang theo nặng gần bằng trọng lượng của chính nó. Nguồn ảnh: Sina. F-16 có tổng cộng 11 giá treo vũ khí ở hai bên đầu cánh, dưới cánh và dưới thân. Tuỳ thuộc vào từng nhiệm vụ mà F-16 có thể được mang theo tối đa từ 6 tới 8 tên lửa không đối không hoặc 4 tới 6 tên lửa không đối đất các loại. Nguồn ảnh: Sina. Đây cũng là một trong số ít những loại máy bay tiêm kích một động cơ có khả năng mang theo... bom nguyên tử. Loại bom nguyên tử mà tiêm kích F-16 có thể mang theo đó là B61 và B83. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù có thiết kế khá hiện đại và được coi là loại tiêm kích một động cơ thành công nhất, tỷ lệ tai nạn của F-16 lại cực kỳ đáng ngại. Tính trung bình tới cuối năm 2015, đã có 351 chiếc tiêm kích F-16 của không quân các nước và 484 chiếc F-16 trong quân đội Mỹ bị phá huỷ do tai nạn - đạt tỷ lệ 14,4%. Nguồn ảnh: Sina. Đây là số lượng kỷ lục, tới nay vẫn chưa có một loại tiêm kích nào trên thế giới "đạp đổ" được kỷ lục tai nạn lớn kỷ lục này của F-16. Trung bình mỗi năm không quân Mỹ mất 12 chiếc F-16 trong khi đó không quân các nước còn lại trên thế giới mất 9 chiếc. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: F-16 bay theo đội hình trình diễn.